Au-dessous de Deck Med alun Hannah Ferrier claque les fans qui prétendent qu’elle a subi une chirurgie plastique et insiste sur le fait qu’elle a « pris du poids » au visage

AU-DESSOUS de Deck, Hannah Ferrier, une ancienne de la Méditerranée, a critiqué les fans qui prétendent avoir subi une chirurgie plastique.

La femme de 34 ans a insisté sur le fait qu’elle venait de « prendre du poids » au visage après avoir accueilli son bébé.

Instagram / Hannah Ferrier

Hannah a critiqué les fans qui ont affirmé avoir subi une chirurgie plastique[/caption]

Instagram / Hannah Ferrier

Elle a dit qu’elle avait « pris du poids » au visage après avoir accueilli son bébé[/caption]

Mercredi, le Bravo alun a pris à Instagram pour poster un selfie.

Elle a légendé le cliché : « Cela n’arrive pas très souvent de nos jours, mais j’aime toujours me sentir comme une femme de temps en temps au lieu d’être juste une maman ! «

Après que les fans se soient rendus dans la section des commentaires pour accuser Hannah d’avoir subi une chirurgie plastique en raison de son visage plus plein, la personnalité de la télévision a applaudi en expliquant qu’elle avait pris du poids.

Une personne a commenté : « Aïe ! J’aime Hannah, mais que s’est-il passé.

Hannah a répondu : « J’ai eu un bébé et j’ai perdu du poids, donc mon visage a changé – tout comme mon a** ! C’est la vie hein ?!”

Instagram / Hannah Ferrier

Les fans ont demandé à Hannah « ce qui lui est arrivé »[/caption]

Instagram / Hannah Ferrier

Elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais fait de travail[/caption]

Comme d’autres l’accusaient Sous le pont alun d’avoir subi une chirurgie plastique, elle a répondu: « Comment c’est foutu?!?!

« J’ai pris du poids à cause d’un bébé et d’une blessure survenue pendant l’accouchement et maintenant je suis dégoûtante et j’ai eu tellement de travail !!!! »

Elle a ensuite déclaré à un autre critique: « Je n’ai jamais eu de charges de ma vie. »

Hannah partagé qu’elle a accouché à son premier enfant dans une publication Instagram en novembre.

À côté de trois photos de sa fille nouveau-née qu’elle partage avec son Josh Roberts, Hannah a écrit : « Madame est arrivée ! Josh et moi sommes si heureux d’accueillir dans le monde notre petite fille – Ava Grace Roberts. Né le 26 octobre.

Instagram

Hannah a accueilli son premier enfant en novembre[/caption]

Instagram

Elle a annoncé ses fiançailles un mois après l’accouchement[/caption]

La nouvelle maman a ajouté: « Elle est déjà une petite menace qui a capturé nos cœurs pour toujours. »

Un mois après avoir accueilli Ava, Hannah a révélé qu’elle s’était fiancée à son petit ami de longue date.

Aux côtés d’un selfie qui montrait Hannah arborant la bague en diamant, l’ancienne Sous le pont star a écrit : « Et puis il y en avait trois… et une bague «

Hannah et Josh sont ensemble depuis plus de deux ans, alors qu’ils ont emménagé ensemble dans une nouvelle maison en Australie à l’époque où ils ont accueilli leur fille.

Instagram

Hannah est surtout connue pour avoir joué dans Under Deck[/caption]





En août 2020, les téléspectateurs de Under Deck Med ont regardé Bosun Malia White envoyer au capitaine Sandy Yawn une photo des médicaments sur ordonnance et du stylo à herbe d’Hannah quelques instants après qu’elle se soit battue verbalement avec le Chief Stew sur Below Deck Med.

Sandy a ensuite appelé Hannah dans son bureau et l’a renvoyée de l’équipage après avoir déclaré qu’elle avait entendu parler de la drogue.

Après que les allégations ont été mises en lumière, Hannah a claqué son ennemi juré sur Twitter avant d’admettre posséder les objets en question.

Bravo

Elle a été licenciée l’année dernière pour avoir de la drogue à bord[/caption]