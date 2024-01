Au-delà du tabagisme : Comprendre et traiter la maladie pulmonaire obstructive chronique | Santé

Bien que le tabagisme reste le principal responsable du développement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), sa portée s’étend bien au-delà du domaine du tabac. Cette maladie pulmonaire insidieuse, caractérisée par un essoufflement, une toux et une production excessive de mucus, murmure une histoire de toxines environnementales, de prédispositions génétiques et de risques professionnels. Au-delà du tabagisme : comprendre et traiter la maladie pulmonaire obstructive chronique (Photo de Shutterstock)

Dans une interview avec HT Lifestyle, le Dr Ashok K Rajput, consultant principal en pneumologie et médecine du sommeil à l’hôpital CK Birla de Delhi, a déclaré que l’écran de fumée obscurcit une multitude de facteurs tels que :

Ennemis invisibles : Les particules de poussière microscopiques provenant des processus industriels, la pollution de l’air dans les villes surpeuplées et même la combustion de biomasse dans des maisons mal ventilées peuvent toutes contribuer silencieusement au déclin de la fonction pulmonaire.

Tabagisme passif: Partager l'air avec des fumeurs expose les individus à des toxines nocives, augmentant ainsi leur risque de développer une BPCO.

Partager l’air avec des fumeurs expose les individus à des toxines nocives, augmentant ainsi leur risque de développer une BPCO. Infections respiratoires récurrentes : Les maladies respiratoires infantiles et les épisodes fréquents de bronchite peuvent causer des dommages durables aux tissus pulmonaires délicats, ouvrant la voie à une future BPCO. L’asthme de longue date et les maladies pulmonaires chroniques similaires peuvent entraîner un remodelage des voies respiratoires qui se comporte comme la BPCO.

Pollution intérieure : Les fumées de cuisson, les produits de nettoyage chimiques et même les spores de moisissures dans les maisons peuvent irriter et endommager les voies respiratoires, contribuant ainsi à la progression de la BPCO.

Selon lui, en reconnaissant la complexité des causes, nous pouvons faire la lumière sur le véritable visage de la BPCO. Ce changement de perspective ouvre la voie à –

Stratégies de prévention ciblées : Les changements de politique publique axés sur l’amélioration de la qualité de l’air et le contrôle de la pollution intérieure peuvent réduire considérablement les facteurs de risque.

Diagnostic et intervention précoces : Des programmes accrus de sensibilisation et de dépistage peuvent identifier les personnes à risque et faciliter une intervention rapide pour prévenir des lésions pulmonaires irréversibles.

Plans de traitement complets : Des plans de traitement sur mesure qui tiennent compte de la nature multifactorielle de la BPCO peuvent améliorer la gestion des symptômes et optimiser la qualité de vie.

Le Dr Ashok K Rajput a déclaré : « Notre effort collectif est essentiel pour créer un monde où des poumons clairs sont une réalité pour tous. Nous devons dépasser l’écran de fumée et nous engager à promouvoir des initiatives en matière d’air pur à travers pratiques durables et plaider pour des réglementations plus strictes pour réduire la pollution de l’air. Veiller à ce que chacun ait accès à des services complets de diagnostic, de traitement et de soutien pour la BPCO. Éduquer les individus sur les diverses causes de la MPOC et leur donner les moyens de prendre le contrôle de leur santé pulmonaire. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque individu peut respirer librement, libéré des menaces silencieuses qui se cachent dans l’air qu’il respire.

Le Dr Manoj Kuterri, directeur médical et PDG du centre de bien-être Atmantan, a fait écho : « Bien que le tabagisme reste le principal facteur de risque de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), une exposition prolongée aux toxines environnementales, aux risques professionnels et aux prédispositions génétiques peuvent également contribuer à son apparition. Au-delà des traitements conventionnels comme les stéroïdes, les bronchodilatateurs et l’oxygénothérapie, une prise en charge efficace de la BPCO implique une approche holistique. Cela inclut la lutte contre les comorbidités, l’adoption de changements de mode de vie et l’amélioration de la qualité de vie globale. La BPCO se caractérise par une constriction des voies respiratoires et une inflammation sévère des voies respiratoires, dont les causes s’étendent au-delà du tabagisme pour englober des facteurs tels que l’exposition aux produits chimiques, à la poussière, à la pollution environnementale et aux troubles génétiques.

Il a suggéré : « L’adoption d’un mode de vie sain et solidaire est souvent essentielle pour que les personnes atteintes de BPCO puissent gérer adéquatement leur maladie. Cesser de fumer est un élément clé de la gestion de la BPCO, car cela aggrave considérablement les symptômes respiratoires et accélère la détérioration de la fonction pulmonaire. Une activité physique régulière adaptée aux capacités de chacun améliore la fonction pulmonaire, l’endurance et le bien-être général. Il est possible de réduire l’exposition aux irritants respiratoires à la maison en créant un environnement favorable à la BPCO, doté d’une ventilation et d’une qualité de l’air adéquates. Le soutien social et la santé émotionnelle jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de BPCO.

Il a révélé : « Une gestion efficace de la BPCO repose sur le maintien d’une alimentation nutritive et bien équilibrée. Compte tenu du risque de fonte musculaire chez les personnes atteintes de BPCO, il est primordial de maintenir un apport suffisant en protéines pour préserver la force musculaire. Les choix alimentaires optimaux impliquent une riche sélection de fruits et légumes, fournissant des vitamines, des minéraux et des antioxydants essentiels qui contribuent à la santé globale et au bien-être respiratoire. Adopter un modèle de petits repas fréquents tout au long de la journée aide non seulement à maintenir l’apport nutritionnel, mais facilite également une respiration plus facile, évitant ainsi les sensations de satiété. De plus, rester suffisamment hydraté est crucial car cela favorise l’expulsion du mucus, contribuant ainsi à améliorer la fonction respiratoire. L’ancienne pratique yogique du Pranayama, ou respiration contrôlée, est une méthode complémentaire pour les personnes atteintes de BPCO. Participez au Pranayama car c’est un outil utile pour améliorer la capacité pulmonaire, la fonction respiratoire et la relaxation des personnes atteintes de BPCO.

Apportant son expertise, le Dr Neel Thakkar, médecin consultant principal en soins pulmonaires et en soins intensifs aux hôpitaux Sterling de Vadodara, a déclaré : « Nous sommes tous conscients que la santé n’est pas simplement l’absence de maladie, mais un état dynamique d’état physique, mental complet. , et le bien-être social. Comprendre et traiter l’ensemble complexe de facteurs qui influencent la santé, depuis les choix de mode de vie jusqu’aux expositions environnementales, est essentiel pour des soins complets et une gestion efficace des maladies chroniques comme la BPCO. La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) s’étend bien au-delà du tabagisme et devient un problème de santé critique à l’échelle mondiale. Au-delà du facteur de risque traditionnel qu’est le tabagisme, l’exposition à des niveaux élevés de pollution atmosphérique apparaît comme un contributeur important à la BPCO, constituant plus de la moitié des cas rien qu’en Inde. Le 12 décembre de cette année (2023), l’indice de qualité de l’air à Maninagar, Ahmedabad était de 151, le même que celui du complexe Bandra Kurla de Mumbai, considéré comme médiocre selon les normes de qualité de l’air.

Soulignant le besoin crucial d’une approche plus large des soins de la BPCO, il a déclaré : « La prise en charge de la BPCO implique une variété de stratégies, notamment des changements de mode de vie, des stratégies anti-addiction, des considérations nutritionnelles, des exercices de respiration, la vaccination et une surveillance régulière. Les thérapies non pharmacologiques sont également importantes. Par exemple, pour arrêter de fumer et de tabac, choisir une date d’arrêt, informer tout le monde, anticiper les problèmes et éliminer les biens de l’environnement sont autant de bénéfices. Les personnes atteintes de BPCO sévère, en particulier celles souffrant d’hypertension artérielle pulmonaire et de faibles niveaux d’oxygène à l’effort, ont besoin d’une oxygénothérapie car elle améliore à la fois la survie et la qualité de vie. Des approches innovantes, telles que les appareils vibrants oraux et les appareils à pression positive des voies respiratoires, offrent un soulagement ciblé et des plans de réadaptation individualisés aux personnes présentant des symptômes persistants malgré les traitements standards. Les options chirurgicales comme la chirurgie de réduction du volume pulmonaire ou la transplantation deviennent des considérations pour les cas avancés lorsque cela est possible.

Il a conclu : « Au cours des conversations récentes, l’interaction entre la BPCO et la vaccination a gagné en importance. Les vaccins ont été mis en avant dans la recherche, notamment dans la nouvelle stratégie mondiale pour la prévention, le diagnostic et la gestion de la BPCO ; Recommandations GOLD 2024 où le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) est suggéré aux personnes de plus de 60 ans. Cela met en évidence l’évolution du paysage des soins de la BPCO, où les mesures préventives jouent un rôle central dans la gestion de la maladie et l’atténuation des symptômes. La BPCO étant la troisième cause de décès dans le monde, l’appel à l’action est clair. ‘La respiration est la vie. Agir plus tôt” souligne le besoin crucial de sensibilisation. Grâce à des efforts unis, nous pouvons nous efforcer d’atténuer l’impact de cette maladie respiratoire généralisée et d’améliorer le bien-être des personnes touchées.