Au-delà du matériel Pixel 7 : les téléphones phares de Google ont également des avantages utiles

La gamme de téléphones Pixel 7 de Google, y compris les 599 $ (599 £, 999 AU $) Pixel 7 et les 899 $ Pixel 7 Pro, est difficile à manquer. Les deux téléphones se distinguent par la signature “barre de caméra” vue pour la première fois sur le Série Pixel 6et chacun comprend des exclusivités matérielles telles que Puce Tensor G2 qui alimentent une version personnalisée de Android 13. Mais les téléphones Pixel reçoivent également de nombreux avantages et extras de Google qui pourraient être faciles à ignorer parmi les fonctionnalités les plus populaires telles que les prouesses photographiques des téléphones.

Ceux-ci incluent des services pour lesquels Google facture généralement des frais supplémentaires, mais sont gratuits dans le cadre de la possession d’un téléphone Pixel. Un gros problème qui n’est plus proposé sur les nouveaux appareils Pixel est le stockage illimité dans le cloud pour les photos et les vidéos, mais si vous conservez toujours un Pixel 5 ou une version antérieure, vous conserverez probablement un certain degré de cet avantage. Même sans ce service, Google continue d’ajouter de nouveaux avantages qu’il convient de garder à l’esprit si vous envisagez un nouveau téléphone Pixel.

VPN Google One

Google a annoncé que sa nouvelle gamme Pixel 7 sera son premier téléphone au service Google One VPN dans le cadre de l’achat du téléphone. Le VPN sera disponible plus tard cette année, et est par ailleurs proposé dans le cadre d’un forfait mensuel de 10 $ Forfait Google One.

Il existe certaines limites à l’avantage : certaines données ne seront pas transmises via le VPN et l’avantage ne sera mis à la disposition que de sélectionner des pays y compris les États-Unis, selon un tweet de la société. Toute l’Asie est actuellement exclue, par exemple, à l’exception de Taïwan.

Retour aux bases du téléphone

Avec le Pixel 7, Google a amélioré l’une des fonctionnalités les plus fondamentales du téléphone : l’appel téléphonique réel. A sa Événement créé par Google, la société a introduit une fonctionnalité appelée Clear Calling, qui utilise l’IA pour réduire le bruit de fond et permettre un appel plus compréhensible, en particulier dans les environnements bruyants. Clear Calling devrait être déployé dans les mois à venir.

Google a également mis à jour sa fonctionnalité Direct My Call, conçue pour réduire les temps d’attente des appels. Au lieu de devoir attendre et écouter un opérateur vous indiquer les options de menu, la fonction transcrit désormais les menus automatisés du téléphone à l’écran avant même qu’ils ne soient prononcés.

Effacer les visages et plus encore

La série Pixel 7 introduit une puissante fonctionnalité de retouche photo appelée Photo Unblur. Comme son nom l’indique, il accentue les photos floues, y compris celles qui n’ont pas été prises à l’origine sur un téléphone Pixel. En elle Test du Pixel 7 Lisa Eadicicco de Crumpe a découvert qu’il était capable de revitaliser une photo vieille de près de 10 ans. Pour l’instant, cette fonctionnalité est exclusive à la gamme Pixel 7, mais le Pixel 6 de l’année dernière disposait déjà d’un outil Face Unblur qui effectuait un travail similaire, bien que limité aux visages.

Andrew Lanxon/Crumpe



Nouvelles mises à jour du système d’exploitation Android

Google s’est engagé à faire de la mise à jour des téléphones Pixel une priorité, promettant trois ans de mises à jour logicielles et cinq ans de mises à jour de sécurité. Bien que cela représente un an de moins de mises à jour logicielles que ce que reçoivent les téléphones Galaxy S22 de Samsung, les téléphones Pixel sont les premiers à recevoir une nouvelle version du système d’exploitation Android à chaque déploiement.

En plus de ces mises à jour logicielles prioritaires, les téléphones Pixel reçoivent également occasionnellement “Suppression de fonctionnalités“, où les téléphones acquièrent de nouvelles fonctionnalités logicielles sans nécessairement obtenir une mise à jour complète du logiciel Android. Un autre avantage d’obtenir ces mises à jour logicielles directement de Google n’est pas le bloatware. Les téléphones Pixel ont à peine des bloatware ou d’autres services tiers imposés par les opérateurs sans fil. .

Pixel Pass si vous souhaitez regrouper plus de services Google

Google propose une méthode de type abonnement pour acheter le Pixel 7, qui regroupe des services de réparation de téléphone et plusieurs autres services Google. Surnommé le Pixel Pass, le service a fait ses débuts avec la gamme Pixel 6 de l’année dernière et comprend 200 Go de stockage en nuage sur Google One, Preferred Care pour les réparations et les remplacements, YouTube Premium et YouTube Music Premium pour le streaming multimédia sans publicité et l’application Google Play Pass. service d’abonnement. Pixel Pass permet également aux abonnés d’échanger leur téléphone tous les deux ans contre une mise à niveau vers un nouveau téléphone Pixel.

Nous avons fait le calcul sur Pixel Pass l’année dernière, et a constaté que cela permettait d’économiser de l’argent si vous vouliez vous abonner à YouTube Premium et obtenir un programme de réparation d’appareils directement auprès de Google. D’autres services, comme les 200 Go de Google One et le Google Play Pass, sont moins chers et moins décisifs.

Google Fi est toujours une option

Bien qu’il ne soit pas une force massive sur le marché des opérateurs sans fil, Google propose son propre service cellulaire pour les appareils mobiles. Appelé Google Fi (à ne pas confondre avec Fibre Google), cette Style MVNO système offre des forfaits de données à la carte. Il utilise également une technologie qui permet une commutation transparente entre le Wi-Fi et les réseaux cellulaires pendant les appels vocaux.

Tous les téléphones Pixel sont disponibles dans des versions spécialement conçues pour fonctionner sur Google Fi, qui sont vendues sur la boutique de Google aux côtés de modèles déverrouillés ou pour des opérateurs américains spécifiques.