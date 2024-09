AU-DELÀ DU LOCAL : Nutrition et vieillissement en bonne santé : le rôle de la qualité des protéines dans la lutte contre la perte musculaire

Sortir du lit et s’asseoir sur les toilettes peuvent être des tâches relativement simples pour de nombreuses personnes, mais elles deviennent plus difficiles avec l’âge. Cela est dû à l’un des nombreux changements corporels associés au vieillissement : nos muscles rétrécissent et s’affaiblissent, une condition connue sous le nom de sarcopénie.

La plupart des gens sont conscients des recommandations pour une activité physique régulière et avantages pour la santé associés. Ils savent aussi que de bonnes habitudes alimentaires complètent un mode de vie sain et actif. Malheureusement, peu de gens savent quoi mettre dans leur assiette pour s’assurer de conserver leurs muscles en vieillissant.

Les aliments sont composés de trois macronutriments essentiels à l’apport énergétique : les glucides, les lipides et les protéines. Les protéines, que l’on trouve le plus souvent dans la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs et, à des degrés divers, dans les végétaux et les céréales, fournissent les éléments constitutifs (acides aminés) nécessaires à la fabrication des tissus corporels importants, tels que les muscles squelettiques.

Le vieillissement peut réduire notre capacité à digérer, absorber et utiliser les nutriments contenus dans les aliments. Pour que les personnes âgées puissent continuer à faire ce qu’elles aiment jusqu’à un âge avancé, nous devons insister sur l’importance d’augmenter la quantité et d’améliorer la qualité des protéines qu’elles consomment.

Pourquoi il est important pour les personnes âgées de consommer plus de protéines

Contrairement aux glucides, qui sont stockés dans les muscles et le foie sous forme de glycogène, et aux graisses, qui sont stockées dans le tissu adipeux, nous n’avons aucun endroit où stocker les excès de protéines/acides aminés. Nous devons donc consommer suffisamment de protéines quotidiennement pour fournir à nos cellules les matériaux nécessaires à leur bon fonctionnement.

Recommandations actuelles Les apports en protéines sont les mêmes pour tous les adultes, quel que soit leur âge : 0,8 gramme de protéines par kilogramme de masse corporelle par jour (g/kg/j). Mais les estimations suggèrent que jusqu’à 30 à 76 % des adultes plus âgés ne consomment pas assez de protéines.

Étant donné que les muscles des personnes âgées ne peuvent pas utiliser les protéines alimentaires aussi efficacement que les personnes plus jeunes pour maintenir leurs muscles, les experts suggèrent que les personnes âgées qui souhaitent conserver leurs muscles devraient consommer environ 50 pour cent de protéines en plus (1,2 g/kg/j).

La qualité, pas (seulement) la quantité

Manger plus de protéines est certainement une façon de surmonter déficiences liées à l’âge dans la construction musculairemais cela n’est pas toujours possible pour les personnes âgées, en particulier celles qui ont un faible appétit ou des problèmes dentaires. Une autre stratégie consiste à améliorer la qualité des protéines et à répartir uniformément l’apport tout au long de la journée.

Deux facteurs clés déterminent la qualité d’une protéine : sa teneur en acides aminés essentiels et la façon dont elle est digérée et absorbée.

La leucine, l’un des neuf acides aminés essentiels, active les processus de renforcement musculaire du corpsAinsi, les protéines avec une teneur plus élevée en leucine sont généralement considérées comme meilleures pour la croissance musculaire.

Les préoccupations concernant la production alimentaire éthique et la durabilité environnementale suscitent un intérêt croissant pour les sources de protéines végétales. La protéine de pois est un exemple de source prometteuse source de protéines d’origine végétale qui contient suffisamment de leucine. Mais nous savons très peu de choses sur son effet sur le développement musculaire chez les personnes âgées.

Des protéines végétales pour les muscles plus âgés

Alors qu’il faisait partie du groupe de recherche de Stuart Phillips à l’ Institut McMaster de recherche sur le vieillissementJ’ai dirigé une essai contrôlé randomisé sur l’humain pour explorer l’impact de la qualité des protéines sur la vitesse à laquelle les personnes âgées développent leurs muscles.

Nous avons soumis 31 adultes âgés de 60 à 80 ans à une intervention diététique stricte en deux phases : une phase de contrôle de sept jours au cours de laquelle les participants ont été nourris avec des protéines conformément aux recommandations actuelles (0,8 g/kg), suivie d’une phase supplémentaire de sept jours au cours de laquelle les participants ont été assignés au hasard à consommer 25 grammes supplémentaires d’un supplément protéique – lactosérum, pois ou collagène – au petit-déjeuner et au déjeuner, soit un total de 50 grammes supplémentaires par jour.





Les suppléments ont été consommés au petit-déjeuner et au déjeuner, car ce sont généralement les repas avec le teneur en protéines la plus faible pour les personnes âgées.

Nous avons ensuite effectué des biopsies musculaires, qui ont montré que la consommation de suppléments de protéines de meilleure qualité (lactosérum et pois) au petit-déjeuner et au déjeuner augmentait la construction musculaire chez les personnes âgées de près de 10 %. Cependant, la protéine de collagène, un supplément fortement commercialisé auprès des personnes âgées, n’a rien fait pour stimuler la construction musculaire chez nos aînés. comme une étude précédente l’a également révélé.

Ajouter plus de protéines à l’alimentation peut améliorer la construction musculaire, mais les protéines doivent contenir suffisamment d’acides aminés essentiels, en particulier la leucine.

Nous avons également démontré que les sources de protéines d’origine végétale peuvent être aussi efficaces que les sources de protéines d’origine animale pour développer les muscles chez les personnes âgées.

Démystifier les mythes courants sur les protéines

Si vous craignez d’augmenter votre apport en protéines parce que cela pourrait avoir un impact sur d’autres aspects de votre santé, nous avons d’excellentes nouvelles à partager.

Augmenter l’apport en protéines NE SERA PAS te donner le cancer, provoquer une insuffisance rénale ou dissoudre tes os.

Les personnes âgées qui augmentent leur consommation de protéines de haute qualité (et pratiquent une activité physique régulière) peuvent aider à ralentir la perte musculaire et prolonger les années passées en bonne santé.

Complétez votre alimentation avec suffisamment de protéines de haute qualité

Les bienfaits d’une alimentation riche en protéines ne se limitent pas aux muscles. Les aliments riches en protéines fournissent également d’autres nutriments essentiels tels que des vitamines, des minéraux et des fibres provenant de céréales, et peuvent vous aider à vous sentir rassasié plus longtemps, réduisant ainsi le risque de prise de poids excessive.

Faites des protéines la priorité de chaque repas et essayez de consommer environ 25 à 40 grammes de protéines, soit une ou deux portions de la taille d’une paume de main, au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Préparer les repas à l’avance et y incorporer des collations riches en protéines peut vous aider à respecter vos objectifs quotidiens en matière de protéines. Parmi les bonnes options, citons le yaourt grec, le fromage blanc, la viande séchée, le poisson en conserve, les œufs et les noix.

Sans plan, la sarcopénie peut vous surprendre. Ainsi, quelles que soient vos préférences alimentaires, les protéines d’origine animale (viande, poisson, œufs, produits laitiers) ou végétale (tofu, noix, graines, lentilles) peuvent vous fournir les nutriments nécessaires au maintien de vos muscles en vieillissant.

James McKendryProfesseur adjoint en nutrition et vieillissement en santé, Université de la Colombie-Britannique

Cet article est republié à partir de La Conversation sous licence Creative Commons. Lire la suite article original.