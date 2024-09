AU-DELÀ DU LOCAL : Fitness flexible : comment les mamans peuvent combiner mouvement et maternité pour leur bien-être mental

Les parents ont reçu l’assurance que leur stress accablant lié à l’éducation des enfants ne passe pas inaperçu : aux États-Unis, le médecin général a récemment annoncé une Conseils sur la santé mentale et le bien-être des parents.

Bien qu’il ne soit pas surprenant qu’élever des enfants avec défis supplémentaires des médias sociaux contribue au stress des parents, c’est particulièrement évident chez les mères de jeunes enfants.

Dans mon travail de physiologiste de l’exercice et de chercheuse en santé, mon objectif est d’apprendre aux mères à bouger leur corps et à apprécier l’importance de pratiquer une activité physique. tout en gardant l’auto-compassion. Je reconnais que même si l’activité physique peut être bénéfique pour le bien-être mental, c’est aussi une stipulation supplémentaire dans un calendrier surchargé.

Les mères doivent composer avec des listes de choses à faire sans fin, et il ne suffit pas de s’attendre à ce qu’une approche traditionnelle de l’exercice (aller dans une salle de sport, faire 30 à 60 minutes d’exercice, rentrer à la maison). Pourtant, c’est ce dont les réseaux sociaux des parents sont inondés, car certains les mères encouragent leurs routines de remise en forme et retrouvent leur corps d’avant la grossesse.

Pourquoi les séances d’entraînement ne fonctionnent souvent pas





Ceux qui travaillent en médecine comportementale ont noté les prescriptions d’exercices traditionnels — des exercices structurés, à une intensité spécifique pendant une durée prolongée — peut être dissuasif dans certaines circonstances. Ces solutions ne conviennent tout simplement pas à celles qui ont du mal à trouver du temps dans leur emploi du temps pour prendre soin d’elles. Cela est peut-être encore plus vrai pour les mères, qui sont souvent charges domestiques anticipéesimmergé dans parentalité intensiveportant le charge mentale de la maternité (porter et élever un jeune enfant) et travailler à l’extérieur de la maison.

Le temps passé avec les enfants a explosé au cours des dernières décennieset la plupart des mères ne bénéficient pas du soutien nécessaire pour rendre l’éducation des enfants plus gérableIl n’est pas étonnant que le bien-être mental – et plus encore, l’activité physique – en souffrent.

UN Étude 2020 Une étude américaine a révélé que 39 % des mères qui travaillent aux États-Unis ne pratiquent pas une seule activité physique intense au cours de la semaine. Pourtant, celles qui pratiquent régulièrement une activité physique ont une meilleure qualité de vie.

Aptitude physique réalisable





Alors, quelle est la solution ? Comment pouvons-nous promouvoir l’activité physique pour soutenir le bien-être mental des mères sans alourdir leur liste de choses à faire ? D’après mes propres recherches auprès de nouvelles mères, il est évident que celles qui tentent de s’en tenir à des exercices plus structurés se retrouvent souvent dans l’impasse, car Même le plan le mieux élaboré peut être contrarié par la maladie d’un enfant, les délais de travail et les essais de softball.

Dans une étude de recherche récemment soumise, mes collègues et moi-même avons cherché à inciter les mères à pratiquer une activité physique en fonction de leur propre sentiment de préparation. Cela permet de garantir que l’exercice ne devienne pas une autre surcharge que leur corps n’est pas suffisamment rétabli pour gérer. Par exemple, une participante a décrit :

« Je ne me sens évidemment pas très bien, donc je ne vais pas essayer de me forcer à faire quelque chose de trop intense… en quelque sorte, cela me donne la permission de me concentrer davantage sur moi-même et de récupérer, donc c’était bien. »

En revanche, dans une étude précédente, nous avons proposé programmation d’activité physique dans un format en ligne structuré aux nouvelles mères. Les participantes n’ont pas pu adhérer au programme comme prévu et elles ont eu le sentiment d’échouer.

« À la fin de la journée, je me disais : « Ouais, non, je ne fais pas cette vidéo, je vais me coucher. » Donc, ça me faisait me sentir bien. […] Je n’étais pas assez, […] J’aurais dû faire ça, j’aurais dû me donner plus de mal. C’était donc une relation d’amour-haine avec ça.

Approches flexibles





Il semble que les approches flexibles soient les meilleures pour inciter les mères à pratiquer une activité physique, compte tenu des difficultés à trouver le temps nécessaire pour réussir des programmes plus rigoureux.

« Collations d’exercice » ont pris le dessus comme une opportunité de se déplacer par petites bouchées tout au long de la journée pour obtenir des bienfaits pour la santé. De plus, « pas de douleur, pas de gain » est passé de mode et l’accent est mis de plus en plus sur promouvoir l’exercice agréable. Par exemple, pouvoir choisir l’intensité avec laquelle on pousse son corps pendant l’exercice – plutôt que de prescrire une intensité spécifique – augmente l’engagement global dans l’activité physique. L’exercice vert, ou la pratique d’une activité physique dans un environnement naturel, Il a également été démontré que le traitement est plus agréable et devrait être considéré comme un moyen d’augmenter l’adhésion..

En tant que mère de deux jeunes enfants qui travaille à temps plein et qui n’a pas de réseau de soutien local, l’activité physique a radicalement changé pour moi ces dernières années. J’ai fait du yoga au bureau avant d’aller chercher les enfants à l’école, j’ai couru ou marché sur les terrains de baseball pendant le chaos des sports de printemps et j’ai soulevé des poids dans le jardin pendant que mes enfants couraient en rond autour de moi. Ce n’est pas parfait, mais ça fait l’affaire et je me sens mieux grâce à ça.

Bien que toutes les mères aient des défis différents et que ces solutions ne soient pas forcément adaptées à tout le monde, le fait de ne pas pratiquer d’activité physique pendant ces années stressantes n’est pas bénéfique pour leur santé et leur bien-être. La solution consiste peut-être à faire preuve de souplesse et de compassion envers soi-même en ce qui concerne l’activité physique tout en reconnaissant les nombreuses exigences imposées aux mères.

Iris nainProfesseur adjoint en kinésiologie, Université de la vallée du Fraser

Cet article est republié à partir de La Conversation sous licence Creative Commons. Lire la suite article original.