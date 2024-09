AU-DELÀ DU LOCAL : Comment la santé de votre microbiome intestinal peut affecter votre peau

La peau est le plus grand organe du corps humain. Non seulement elle agit comme première ligne de défense contre les facteurs de stress externes tels que toxines, agents pathogènes et polluants environnementauxnotre peau peut également révéler beaucoup de choses sur notre santé interne.

Des recherches ont montré que l’intestin et la peau communiquent constamment via le «axe intestin-peau.” Cela signifie que des démangeaisons, des rougeurs, des bosses ou des squames sur la peau peuvent être associées à un problème intestinal.

Bactéries intestinales et affections cutanées

Il existe de plus en plus de preuves cliniques établissant un lien entre les changements dans la composition du microbiome intestinal et le développement de diverses maladies de la peau.

Le microbiome intestinal humain est constitué d’une population de micro-organismes, collectivement appelés microbiote, qui vivent dans le tractus gastro-intestinal. Le microbiome intestinal a de nombreuses fonctions différentescomme nous protéger contre les infections, entraîner le système immunitaire, synthétiser des vitamines et digérer des produits naturels comme les glucides.

De nombreux facteurs influencent la composition, la richesse et la fonction du microbiote intestinal, notamment stress, alimentation, consommation d’alcooll’exercice et l’utilisation d’antibiotiques.

Cependant, lorsque l’équilibre complexe entre le microbiote bénéfique et le microbiote défavorable de l’intestin est modifié (également appelé « dysbiose »), cela peut entraîner une fuite de la barrière intestinale. C’est ce qu’on appelle le syndrome de l’intestin qui fuit, une condition dans laquelle le microbiote intestinal est perturbé. l’intestin devient de plus en plus perméable et permet aux toxines microbiennes, aux antigènes alimentaires (minuscules particules alimentaires) et aux bactéries nocives de pénétrer dans la circulation sanguine.

Cela peut provoquer changements dans la façon dont le système immunitaire réagitce qui peut entraîner le développement de maladies inflammatoires de la peau telles que la dermatite atopique, le psoriasis, la rosacée et l’acné.

Dermatite atopique (eczéma)





La dermatite atopique, également appelée eczéma, est une maladie inflammatoire chronique qui survient le plus souvent chez les enfants jusqu’à l’âge de cinq ansDes études ont démontré que le microbiome intestinal des personnes atteintes d’eczéma contient un nombre inférieur de Bacteroidetes et de Bifidobacteriaqui sont des bactéries qui travaillent pour protéger les intestins contre la colonisation des agents pathogènes.

De plus, le nombre de bactéries dans l’intestin qui produisent du butyrate, un acide gras à chaîne courte qui aide à soutenir l’intégrité et la fonction de notre barrière épithéliale intestinale — s’est avéré être plus faible chez les nourrissons atteints d’eczémaCes acides gras à chaîne courte ont également des effets anti-inflammatoires et agissent comme immunomodulateurs qui aident à réguler nos réponses immunitaires.

4 facteurs qui peuvent influencer l’équilibre du microbiote intestinal

Les recherches émergentes sur le microbiome ont clairement montré que les micro-organismes présents dans notre intestin jouent un rôle clé dans notre réponses immunitaires, métabolisme et physiologieLes chercheurs ont étudié plusieurs facteurs qui peuvent influencer l’équilibre du microbiote dans notre intestin et les moyens de rétablir la santé intestinale en cas de dysbiose.

1 — Colonisation précoce du microbiome intestinal

La petite enfance et la petite enfance sont étapes cruciales pour le développement du microbiome intestinal et du système immunitaire. Avec environ 80 pour cent des cellules immunitaires humaines Situé dans le tissu lymphoïde autour du tractus gastro-intestinal, l’intestin peut être considéré comme le centre du système immunitaire.

La colonisation du microbiote intestinal par les micro-organismes commence dès la naissance. Les bébés accouchés par voie vaginale sont d’abord introduits dans le micro-organismes trouvés dans l’appareil génito-urinaire de leur mèrePar exemple, le microbiome maternel fournit au tractus intestinal du nourrisson sa première source d’Escherichia coli, de Bifidobacterium et de BacteroidesDe plus, l’exposition au lait maternel fournit souvent aux nourrissons une autre source de micro-organismes, tels que les streptocoques et les lactobacilles.

2 — Antibiotiques





Les antibiotiques sont des médicaments qui aident notre corps à lutter contre les infections en tuant les bactéries et en ralentissant leur croissance. Les antibiotiques sont souvent nécessaires et peuvent sauver des vies. Cependant, les traitements antibiotiques ne ciblez pas uniquement les bactéries responsables de l’infectionIls nuisent également aux bactéries bénéfiques présentes dans notre intestin.

Globalement, il faut plus de deux ans pour que le microbiome se rétablisse après une exposition aux antibiotiques. Dans certains cas, la diversité bactérienne du microbiome intestinal peut ne jamais revenir complètement à la normale. Cette découverte a été rapportée avec les deux voies orales et antibiotique intraveineux traitements. Il est donc important de prendre des antibiotiques de manière appropriée et uniquement lorsque cela est nécessaire. Cela est particulièrement important dans le domaine de la dermatologie, où Les affections cutanées telles que l’eczéma peuvent initialement être confondues avec une infection et traitées inutilement avec des antibiotiques.

3 — Probiotiques et prébiotiques

Le microbiome intestinal peut être encore renforcé par la prise de probiotiques et de prébiotiques, aidant à la gestion des affections cutanées telles que l’eczéma.

Les probiotiques sont des organismes bénéfiques vivants. Ils agissent en se liant de manière compétitive aux cellules de l’épithélium intestinalqui constitue la paroi de l’intestin grêle et du gros intestin. Ce faisant, les probiotiques aident à empêcher les agents pathogènes d’envahir l’organisme. Cette liaison compétitive va de pair avec la production de bactériocines, une protéine de type antibiotique produite par les organismes probiotiques. Ces bactériocines inhibent davantage le développement des agents pathogènes.

Les prébiotiques sont substances alimentaires qui ne peuvent être ni digérées ni absorbées dans le tractus gastro-intestinalSemblable aux probiotiques, les prébiotiques aident à renforcer la barrière intestinale en soutenant la production d’acides gras à chaîne courte et en améliorant les réponses immunitaires de l’organisme.

Bien que les probiotiques et les prébiotiques puissent être utilisés pour rétablir un équilibre bénéfique du microbiote intestinal avant la maladie, il est beaucoup plus difficile de rétablir cet équilibre pendant ou après la maladie. L’utilisation de probiotiques et de prébiotiques peut donc être utilisée comme une intervention complémentaire au traitement des personnes atteintes de maladies telles que l’eczéma.

4 — Régime alimentaire

Enfin, examinons l’impact de l’alimentation sur le microbiome intestinal.

Des recherches ont montré que le gluten peut être à l’origine de divers problèmes de santé, notamment la dysbiose intestinale. Les effets négatifs sur la santé sont particulièrement visibles chez les personnes hypersensibles au gluten ou atteintes de la maladie cœliaque.

La sensibilité au gluten et l’intestin perméable font partie d’une boucle de rétroaction positive, qui se renforcent mutuellement. Cela signifie que lorsque les personnes hypersensibles au gluten ou les patients cœliaques consomment du gluten, cela peut endommager leur barrière intestinale et rendre l’intestin de plus en plus perméable, ou « fuyant ». À leur tour, les particules étrangères peuvent s’échapper de l’intestin vers la circulation sanguine, provoquant un état d’alerte élevé du système immunitaire et l’envoi de vagues d’inflammation dans tout le corps.

Ces réactions inflammatoires peuvent être à l’origine d’affections cutanées telles que l’eczéma. Cependant, un intestin perméable peut également provoquer une sensibilité accrue au gluten, renforçant ainsi le déclencheur initial du syndrome de l’intestin perméable et endommageant davantage la barrière intestinale.





Des recherches ont également révélé que les aliments riches en sucres ajoutés, en gluten, en alcool ou en légumes de la famille des solanacées, comme les pommes de terre et les poivrons, peuvent modifier la composition du microbiote intestinal. Par exemple, manger trop de sucre peut entraîner une prolifération d’E. coli dans les intestinsaffectant négativement la fonction du microbiome. Dans l’ensemble, ces aliments peuvent irriter la muqueuse intestinale et provoquer une dysbiose intestinale.ce qui diminue la diversité microbienne et augmente l’inflammation.

Plutôt, manger des aliments riches en fibres peuvent aider à rétablir l’équilibre du microbiote intestinal, favoriser la croissance de bactéries bénéfiques dans l’intestin et réduire le nombre de molécules de signalisation (cytokines) qui favorisent l’inflammation. Ces aliments peuvent inclure fruits (comme les framboises, les poires, les bananes), glucides complexes (comme le riz brun, le pain complet et les légumineuses) et légumes (comme le brocoli, les pois verts et les choux de Bruxelles)Les aliments fermentés comme le kombucha contribuent également à augmenter la diversité des bactéries dans votre intestin.

Compte tenu du lien croissant entre le développement de maladies inflammatoires cutanées et la dysbiose du microbiote intestinal, il est important de prendre soin de sa santé intestinale. Bien que la colonisation du microbiote intestinal au début de la vie et la prise d’antibiotiques ne soient pas toujours sous notre contrôle, nous pouvons néanmoins soutenir notre intestin en étant attentif à notre alimentation et en utilisant des probiotiques et des prébiotiques.

Narveen JanduProfesseur associé (enseignement), Biologie et santé, Université de Waterloo et Flore Van LeemputCandidate à la maîtrise en études médicales, École de médecine du Nord de l’Ontario

Cet article est republié à partir de La Conversation sous licence Creative Commons. Lire la suite article original.