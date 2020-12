Macao parie sur un nouveau salon de la technologie pour aider à diversifier son économie dépendante des jeux de hasard et à s’imposer comme une porte d’entrée vers la Chine alors qu’elle se remet de coronavirusverrouillages liés.

L’ancienne colonie portugaise accueillera en juin prochain « Beyond » un événement technologique sur le modèle du salon CES de Las Vegas, a déclaré Jason Ho, membre du plus haut organe consultatif politique de Chine et fils du PDG de Macao Ho Iat-Seng. .

Avant COVID-19[feminine , plus de 80% des revenus fiscaux provenaient de l’industrie du jeu, qui employait directement ou indirectement environ les trois quarts des 600 000 habitants du territoire. Cependant, les données officielles montrent que les revenus des jeux ont chuté de 80,5% d’une année sur l’autre en novembre à 52 623 patacas (6,6 milliards de dollars).

Alors que Macao n’a pas l’expérience technologique des villes voisines comme Shenzhen ou Hong Kong, l’événement, couvrant des domaines tels que les sciences de la vie, la fintech et l’agritech, aidera le gouvernement à comprendre quels secteurs il devrait soutenir, a déclaré Ho.

« Macao dispose d’une très bonne infrastructure, avec des divertissements et des hôtels adaptés pour organiser un événement », a déclaré Ho. « Mais nous connaissons nos limites et nous devons nous associer à différentes villes de la région de la Grande Baie. »

Il s’agit d’une initiative soutenue par le gouvernement central pour mieux intégrer la province du Guangdong, Hong Kong et Macao.

Ho a passé des mois à susciter l’intérêt d’entreprises chinoises, notamment la société mère Tik-Tok, Bytedance, le géant des drones DJI et Sensetime, ainsi que des entreprises au Japon et en Corée du Sud.

L’événement présenterait également le potentiel de Macao en tant qu’alternative à Hong Kong en tant que passerelle vers la Chine, a déclaré Ho.

La navigation à Hong Kong est devenue plus complexe pour les entreprises de technologie, une loi sur la sécurité imposée plus tôt cette année soulevant des questions sur la sécurité des données.

«Avec ce qui se passe actuellement dans le monde, nous voulons que ce soit une plate-forme neutre pour se rassembler et parler des technologies et non pas parler de politique», a déclaré Ho.

La date de juin peut être repoussée à octobre si le coronavirus n’est pas sous contrôle au printemps, a-t-il ajouté.