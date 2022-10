Au-delà du grognement : les arbitres se mettent au micro et le baseball change un peu

NEW YORK (AP) – Après un siècle et demi de Major League Baseball – après des générations de grognements et de grognements, de cris étouffés et de gestes de bras dramatiques et un sentiment cultivé d’éloignement – ​​quelque chose d’extraordinaire est arrivé au passe-temps national cette année: Le les arbitres ont commencé à parler au monde.

Le 5 avril, l’arbitre Ted Barrett s’est exprimé dans un micro minuscule et a prononcé ces 20 mots : « Après examen, l’appel est confirmé. Le frappeur a été touché par le lancer. Les Angels de Los Angeles perdent leur défi. Soudain, l’une des figures les plus reculées du baseball est devenue un peu plus humaine.

Un changement de politique mis en œuvre au début de la saison, conçu pour expliquer les défis et les résultats des appels sur le terrain, a équipé les arbitres de minuscules microphones sans fil et – pour la première fois dans l’histoire du baseball – a présenté leurs voix amplifiées aux haut-parleurs du stade, aux fans de leurs sièges et au monde à la maison. Ils seront également présents sur la plus grande scène du sport ce mois-ci, lors des séries éliminatoires et des World Series.

Le changement dans le baseball est souvent mesuré par de grandes choses, des choses bruyantes, des choses importantes. Des choses comme les receveurs étant empêchés de bloquer la plaque. Comme des défis jugés dans une salle lointaine par des officiels à l’abri des regards. Comme les plans de la saison prochaine pour les bases qui s’agrandissent, les quarts de travail se restreignent et le temps entre les lancers – dans un jeu qui n’a jamais eu de chronomètre – est enfin compté.

Mais le baseball est, à tout le moins, un jeu de subtilités. Et l’idée d’entendre la voix d’un micro expliquant quelque chose semble étrangement révolutionnaire, même après presque une saison entière à l’entendre par intermittence.

“Je pense que c’est une bonne chose que le microphone ait remplacé le mégaphone, l’oraison retentissante ou les mystérieux signaux de la main”, déclare John Thorn, historien officiel de la Major League Baseball. “La relecture instantanée, parce qu’elle fonctionne en arrière-plan, nécessite une explication, en particulier lorsqu’un appel sur le terrain est inversé.”

Entendre la voix des fonctionnaires n’est pas nouveau ; il est standard dans la NFL et dans d’autres sports depuis des années. Mais avec leurs sifflets, leurs chemises lumineuses et leurs visages sans masque, les officiels de ces sports ne se sont jamais sentis aussi éloignés. L’arbitre a toujours porté un air mystérieux et séquestré ; pour un journaliste sportif, même pour interviewer, on peut exiger une autorisation spéciale.

Pourtant c’est dans l’air du temps. Dans la plupart des domaines du divertissement, plus d’accès – et donc plus de contenu – semble être la tendance. Les athlètes sont micro partout pour rapprocher les fans de l’action, y compris les joueurs et les managers qui font des interviews télévisées dans le jeu dans la pirogue ou sur le terrain pendant que le jeu est en cours.

C’est plus que cela, cependant. Il y a quelque chose dans une voix qui personnalise et humanise. C’est pourquoi les gens ont l’impression de connaître les DJ du matin et les animateurs de podcast qu’ils écoutent au réveil ou en voiture pour se rendre au travail.

Ainsi, entendre les voix normales des hommes dont les expressions verbales, dans les oreilles des fans, ont généralement été limitées aux grognements ajoute une dimension à regarder un match – et ajoute également des informations.

“Dans une petite mesure, cela peut amener les gens à comprendre qu’il y a en fait une personne dans cet uniforme”, explique l’arbitre à la retraite de la MLB Dale Scott, qui connaît quelque chose sur le pouvoir de la voix. Dans une carrière antérieure, il était disc-jockey.

Scott dit que d’anciens collègues sont allés dans des stades vides pour s’entraîner dans les mois qui ont précédé les débuts en avril. Après avoir écouté certains d’entre eux pendant une bonne partie de cette saison, il dit que certains semblent beaucoup plus à l’aise que d’autres. “Vous allez voir des gars s’améliorer avec ça et plus à l’aise avec ça.”

Être capable d’expliquer un peu le jeu en temps réel, dit-il, est un changement radical. Il se souvient d’un jeu dans l’ALDS 2015 lorsque le receveur des Blue Jays de Toronto Russell Martin a renvoyé une balle au lanceur qui a frappé le frappeur des Texas Rangers Shin-Soo Choo. Scott était l’arbitre du marbre et dit que le désarroi qui a suivi était compliqué. Il aurait aimé pouvoir s’expliquer.

« Il y avait une confusion de masse. Un microphone aurait alors été très utile », déclare Scott, auteur de « The Umpire Is Out : Calling the Game and Living My True Self ».

Greg Brown, l’annonceur play-by-play de longue date des Pirates de Pittsburgh, a regardé avec beaucoup d’intérêt tout au long de la saison alors que de plus en plus d’arbitres s’amplifiaient. Il approuve. “Entendre cette voix est révélateur. Cela semble être une si petite chose, puis vous la retirez », dit Brown.

Mais c’est la clarté qui vient lorsque les arbitres peuvent parler à travers des micros – les informations qui rendent le jeu plus accessible – qui l’impressionne le plus.

« Je me suis toujours demandé : ces autres sports, pourquoi sont-ils capables de communiquer avec leurs fans et pas nous ? C’était tellement frustrant », dit Brown. “Ce fut un grand soulagement pour moi que cela soit finalement arrivé au point où ils étaient prêts à saisir cette opportunité d’humaniser ces arbitres mais de communiquer à la fois avec les fans du stade et les fans à la radio et à la télévision.”

D’une certaine manière, ce moment du baseball est une version miniature de ce à quoi ressemblait le visionnage d’un film à la fin des années 1920, lorsque les films muets étaient remplacés par des “talkies”. Soudain, une toute nouvelle couche d’informations est devenue disponible.

« Nous sommes une culture visuelle. Mais visuellement, vous ne pouvez pas toujours tout suivre. Vous allumez le son pour savoir ce qui s’est passé », explique Shilpa Davé, professeur d’études médiatiques à l’Université de Virginie. «Notre culture dépend vraiment du son et des voix en ce moment – ​​des podcasts, des voix dans votre oreille. Cette intimité de la voix fait désormais partie de l’équation. Cela fait un moment, mais des interactions vocales comme celle-ci le mettent un peu plus en évidence.

Mais cela élève-t-il le profil de l’arbitre plus haut que prévu par le jeu ? L’arbitre le plus célèbre du baseball, Bill Klem, qui a appelé les balles et les prises de 1905 à 1941, avait ceci à dire à propos de son métier : “Le jeu le mieux arbitré est le jeu dans lequel les fans ne peuvent pas se souvenir des arbitres qui l’ont travaillé.”

Alors que 2022 touche à sa fin avec les arbitres qui parlent, cette notion pourrait changer. Scott, pour sa part, ne pouvait pas être plus heureux. “J’aurais adoré le faire”, dit-il. “C’est juste dans ma timonerie, mec.”

Mais même avec cette étape, dit Scott, il y a un cliché de l’arbitrage qui peut rester, quoi qu’il arrive. “Quand tout est dit et fait”, dit-il, “quelle que soit l’explication que vous donnez, les gens peuvent penser que vous êtes toujours un clochard.”

Ted Anthony est directeur de la nouvelle narration et de l’innovation dans la salle de rédaction pour l’Associated Press. Suivez-le sur Twitter à http://twitter.com/anthonyted

