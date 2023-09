Au-delà des pixels : comment identifier les fausses images générées par l’IA | Actualités technologiques

À l’ère numérique d’aujourd’hui, où les informations circulent plus rapidement et où l’authenticité est souvent remise en question, la vérification des images est un excellent outil à utiliser. Avec la prolifération des smartphones et des réseaux sociaux, les images sont devenues le langage universel pour transmettre des histoires et des messages. Cependant, cela ouvre également la porte à la désinformation, aux deepfakes et aux images manipulées qui peuvent conduire les gens à être victimes d’escroqueries.

Avec l’essor des outils d’IA, les dangers se sont accrus. Dans notre rubrique Faits sur la fiction cette semaine, nous vous expliquons comment identifier les fausses images.

Recherche d’image inversée

La première étape pour identifier l’authenticité d’une image consiste à effectuer une recherche d’image inversée. La recherche d’images inversée utilise l’image comme requête au lieu du texte. Cela peut être fait soit via l’application Google Lens sur les smartphones, soit même via le navigateur d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur. La même chose peut être faite en utilisant le moteur de recherche « Yandex ». La recherche d’image inversée nous indique si l’image a été utilisée auparavant sur d’autres plateformes ou articles de médias sociaux. Cela clarifie le contexte dans lequel l’image est utilisée et partagée.

Cependant, si la recherche d’image inversée ne donne aucun résultat, décrivez l’image à l’aide de mots-clés sur le moteur de recherche Google et utilisez-la comme requête. Par exemple, si l’image montre un chat, décrivez ce que le chat fait sur l’image et espérez obtenir les meilleurs résultats pour trouver l’image.

Détecteurs d’images IA

Si vous pensez que l’image est générée à l’aide de l’IA, utilisez des détecteurs d’image IA tels que Hive Moderation, Optic AI or Not et AI Art Detector de Maybe.

En savoir plus sur les images générées par l’IA et leur identification ici.

Google Barde

L’une des choses intéressantes à propos du service de chat expérimental et conversationnel d’IA de Google, Google Bard, est qu’il peut également donner des résultats sur les images, si vous les recherchez dans la section d’invite et posez des questions à ce sujet. Par exemple, vous pouvez insérer une image et demander « m’en dire plus sur l’image ? » ou « Où cela a-t-il été pris ? » Donnez des invites précises afin d’obtenir des suggestions correctes. Et puis grâce aux indices, découvrez-en davantage sur les images.