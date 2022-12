Au-delà des haltères : les personnes âgées ont besoin de plus pour améliorer leur santé globale

Certains seniors courent des marathons. D’autres ont du mal à se lever de leur chaise. La plupart possèdent un niveau de forme physique qui se situe quelque part entre ces deux extrêmes.

«Les plans Medicare Advantage doivent comprendre qu’une solution de remise en forme unique ne fonctionne plus. Les besoins d’une génération octogénaire sont si différents de ceux qui vieillissent dans l’assurance-maladie », a déclaré Vince Pozinski, responsable des produits gouvernementaux, Optum Health Solutions. « Lorsque les 75 à 85 ans étaient plus jeunes, le YMCA était l’endroit où ils pouvaient s’entraîner et utiliser la piscine. C’était aussi là qu’ils avaient leurs liens sociaux. Donc, ils veulent toujours utiliser ces installations, mais il y a une nouvelle génération de membres de Medicare qui veulent plus d’options.

Les personnes âgées dans la soixantaine ont commencé à s’entraîner dans de petits studios-boutiques qui proposent des cours de yoga, de cyclisme, de Pilates ou d’autres cours spécialisés. Et les personnes souffrant de certaines maladies telles que la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques ont besoin de programmes qui répondent à leurs besoins uniques.

Certaines personnes âgées ne veulent tout simplement pas visiter un gymnase ou suivre un cours d’exercice. Offrir d’autres activités telles que des clubs communautaires de marche ou de pickleball pourrait aider ces membres à rester actifs.

De plus, les plans de santé peuvent faciliter l’exercice pour les personnes âgées en offrant des trousses de musculation, de yoga et de danse à domicile qui comprennent de l’équipement et du matériel didactique.

Passer au numérique

Les options en ligne deviennent de plus en plus le choix préféré de nombreux membres. “Les applications mobiles et les cours de streaming en direct parlent à de nombreux membres qui vieillissent actuellement dans les plans Medicare Advantage”, a déclaré Pozinski.

La pandémie de COVID-19 a également contribué à l’augmentation de la demande de contenu numérique. Pendant COVID, les gens se sont habitués à se connecter virtuellement avec les autres. Par exemple, de nombreuses personnes âgées se sont connectées avec leurs petits-enfants en ligne et souhaitent continuer à profiter d’activités virtuelles avec eux.

« Il est important que les plans offrent un contenu qui permet aux membres de partager leurs expériences avec les autres. Créer cet impact significatif sur la famille est l’une des choses que les plans peuvent faire pour se différencier des autres », a-t-il déclaré.

Tout comme les programmes en personne, les plans de santé devraient offrir une variété de programmes numériques pour répondre aux différents besoins des personnes âgées. Par exemple, Optum propose plus de 35 000 contenus numériques qui répondent non seulement aux besoins de différents groupes de personnes âgées, mais également à des personnes de tous âges.

La nourriture compte

Le maintien de la santé ne démarre pas et ne s’arrête pas sur le tapis d’exercice. Une alimentation saine est également importante. « La nutrition fait partie de l’équation. Les plans de santé doivent l’intégrer dans la conversation car ils examinent de manière plus globale ce qu’ils offrent aux membres », a déclaré Brett Hanson, responsable du développement du marché et des produits, Optum Health Solutions.

Pour aider les personnes âgées à améliorer leur nutrition, les plans de santé pourraient offrir une éducation liée à une alimentation saine. «Les membres peuvent simplement chercher à améliorer leur bien-être général, ou ils peuvent avoir une certaine condition comme le cancer ou le diabète qui nécessite un régime alimentaire spécifique. Avoir des connaissances sur les bons repas et la bonne nutrition peut aider », a-t-il expliqué.

Les plans de santé peuvent même aider à apporter des aliments sains à la table. Optum’s One Pass, par exemple, offre la livraison gratuite de repas conçus par des diététistes, qui sont préparés avec des ingrédients de haute qualité et adaptés pour soutenir la nutrition pour les conditions de santé courantes et les préférences alimentaires. Le programme offre également la livraison gratuite d’épicerie dans divers magasins.

Tout sur le choix

En fin de compte, les plans de santé peuvent garder les personnes âgées sur la bonne voie en offrant un éventail de choix. “Les membres ne veulent pas nécessairement aller au même gymnase, faire la même activité ou regarder le même contenu numérique chaque jour”, a conclu Hanson. «Un jour, ils voudront peut-être suivre un cours de yoga numérique de 10 minutes, et le lendemain, ils voudront peut-être suivre un cours intense de musculation ou de cardio en personne. De plus, pour développer nos avantages en matière de forme physique, nous essayons d’examiner quels sont les principaux besoins holistiques de la population – pas seulement à leurs niveaux de mobilité et d’activité physique.

Les plans de santé devraient offrir de nombreuses activités et services différents pour mieux répondre aux besoins et aux situations uniques de chaque membre. Compte tenu des besoins variés des différentes générations qui peuvent participer à un plan Medicare Advantage, les plans de santé avec la flexibilité d’offrir à la fois une éducation en ligne et en personne, des expériences de remise en forme et des opportunités de connexion sociale seront mieux placés pour réussir.