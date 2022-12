Le diagnostic chez les jeunes et les personnes âgées peut être difficile car les symptômes du VRS chevauchent souvent ceux de la grippe, du COVID-19, du rhume et d’autres maladies. Les indices qui pointent vers le VRS comprennent une respiration sifflante – un bruit de respiration aigu – et l’utilisation de l’estomac et d’autres muscles pour aider à respirer.