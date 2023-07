Au-delà des abeilles – Shaw Local

Environ 35 % de nos cultures vivrières dépendent des pollinisateurs pour produire ce que nous aimons manger, selon le US Natural Resources Conservation Service. Tout le monde sait que les abeilles sont d’excellents pollinisateurs, mais elles ne sont pas les seules à visiter nos fleurs. Alors que les abeilles ont été importées d’Europe en tant qu’importants pollinisateurs des cultures, il existe également environ 500 espèces d’abeilles originaires de l’Illinois. Ces abeilles utilisent une variété de plantes dans leur recherche de nectar et de pollen. Cependant, les abeilles ne sont pas les seules à dépendre des fleurs pour se nourrir.

Papillons

Les papillons viennent en deuxième position dans le concours de popularité des pollinisateurs. Nous nous délectons tous des œuvres d’art vivantes que sont les papillons qui flottent gracieusement de fleur en fleur, s’arrêtant pour sonder avec leur longue trompe – le terme technique désignant leurs pièces buccales qui se déroulent pour chercher du nectar à l’intérieur des fleurs. De nombreux papillons sont des spécialistes, utilisant une ou quelques familles limitées de plantes sur lesquelles pondre leurs œufs. L’asclépiade et les monarques en sont l’exemple classique. Les monarques ne pondent des œufs que sur les différentes espèces d’Asclepius (asclépiade). Les chenilles mangent les plantes, qui leur fournissent non seulement la nutrition dont elles ont besoin, mais aussi les composés toxiques qui aideront à les protéger en tant que papillons adultes. Sans les asclépiades, nous n’aurions pas de monarques.

Mites

Oubliés en raison de leurs habitudes souvent nocturnes et de leurs couleurs ternes, les papillons nocturnes sont un élément essentiel du réseau trophique. Les papillons de nuit sont généralement attirés par les fleurs de couleur pâle, comme celles de la menthe des montagnes, de la mélisse et des asclépiades en raison de leur visibilité au clair de lune. La pollution lumineuse, la perte d’habitat et les insecticides menacent les populations de ces insectes importants.

Mouches

Nous ne considérons généralement pas les mouches comme des pollinisateurs, mais une récente étude a montré qu’elles visitent presque autant d’espèces de cultures que les abeilles ! De plus, les mouches sont plus actives que les abeilles à des températures plus basses, ce qui les rend encore plus importantes au début du printemps. De nombreuses mouches ressemblent même à des abeilles avec des rayures noires et jaunes. Les plantes qui attirent les mouches renoncent souvent aux jolis parfums floraux, optant plutôt pour une odeur de viande pourrie. Les mouches syrphes, souvent appelées «mouches volantes», sont particulièrement courantes dans les jardins car elles ont été enregistrées en train de visiter de nombreuses espèces de cultures différentes.

Autres

Les coléoptères et les fourmis sont d’autres visiteurs communs des fleurs. Les fourmis aideront même à disperser les graines en les ramenant à leur nid, en mangeant l’enrobage des graines rempli de sucre, puis en déposant les graines dans leurs « tas de déchets », en les plantant efficacement. D’autres animaux peuvent également être vus en train de polliniser les fleurs, comme les chauves-souris et les oiseaux, en particulier les colibris. Les plantes à floraison nocturne comme les bananes et les mangues bénéficient particulièrement de la pollinisation par les chauves-souris.

Soutenir les pollinisateurs

Vous pouvez soutenir les pollinisateurs de votre région en plantant une variété de fleurs différentes qui fleurissent à différents moments de l’année. L’asclépiade, comme l’herbe à papillons, ajoute non seulement une touche orange vif aux parterres de fleurs, mais les feuilles sont de la nourriture pour les chenilles du monarque et les fleurs fournissent du nectar à un large éventail de pollinisateurs. Les asters à floraison automnale donneront de la couleur à l’automne, tout en offrant une nourriture de fin de saison aux papillons, aux mites et aux abeilles. Et éviter les pesticides, surtout pendant que les fleurs sont en fleurs, est toujours apprécié par nos voisins bourdonnants. Si une application est nécessaire, assurez-vous de pulvériser la nuit, alors que la plupart des insectes ne sont pas actifs et suivez toujours les instructions sur l’étiquette.

Pour plus d’informations sur la façon dont vous pouvez aider les pollinisateurs, consultez le site Web d’extension de l’Université de l’Illinois. Consultez également la chaîne YouTube Extension Horticulture de l’Université de l’Illinois pour des vidéos sur la plantation pour les pollinisateurs et d’autres sujets sur l’horticulture.

Vous avez une question pour les Maîtres Jardiniers ? Les résidents peuvent contacter les bénévoles du maître jardinier du comté de Kendall les lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30 en appelant le 630-553-5823, en s’arrêtant au 7775B IL Route 47, Yorkville ou en envoyant un courriel à [email protected] . Pour obtenir des conseils utiles sur ce qu’il faut inclure dans votre e-mail, visitez go.illinois.edu/HelpDeskMGdkk.