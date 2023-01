Au-delà de sa crise existentielle, l’AIFF se penche maintenant sur la “Vision 2047”

Chaque fois que nous parlons de football indien, la principale question qui vient à l’esprit de tout le monde est de savoir quand l’Inde jouera-t-elle la Coupe du monde ? Ainsi, à cet égard, la Fédération indienne de football (AIFF) a lancé plus tôt ce mois-ci une feuille de route stratégique “Vision 2047” dans l’espoir d’émerger en tant que nouvelle puissance du football asiatique.

“D’ici 2036, le centenaire de la Fédération, l’Inde sera parmi les sept premiers pays d’Asie et un candidat sérieux pour se qualifier pour la Coupe du monde au mérite”, avait déclaré le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran.

La «vision 2047» garantit 30 stades aux normes de la FIFA et 12 stades intelligents, 50 clubs professionnels avec leurs propres bases d’entraînement, une pyramide de ligue à cinq niveaux pour les hommes seniors, une pyramide à quatre niveaux pour les femmes seniors et atteint 35 millions d’enfants d’ici 2026 grâce à des programmes de base avec pour objectif d’engager 100 millions d’enfants dans le sport.

Le plan stratégique prévoit l’adoption de bonnes pratiques de gouvernance par les associations membres.

Et pour atteindre cet objectif, l’AIFF doit apporter la vision au dernier membre de la communauté du football et avait besoin d’une configuration professionnelle non seulement au niveau de la fédération, mais aussi au niveau de l’État et du district pour progresser rapidement vers l’objectif ultime.

« À une époque où le rôle de l’Inde devient de plus en plus important sur la scène mondiale, nous nous lançons dans un voyage aussi ambitieux que notre nation elle-même. Cependant, ce n’est pas un voyage pour la seule Fédération, mais un voyage qui sera parcouru ensemble par toutes les entités liées au football indien”, avait déclaré le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey.

Les finances jouent le rôle le plus important dans la réalisation de tout objectif ou but. Le budget annuel total de l’AIFF est d’environ 80Cr par an, ce qui est nettement inférieur à celui de ses homologues asiatiques, ce qui rend difficile le financement des structures de compétition requises dans un vaste pays.

Pour générer des revenus, l’AIFF construit une entreprise interne et une verticale de marketing pour fournir un soutien à la commercialisation à l’ensemble de l’écosystème. En outre, pour renforcer l’engagement, il développe de nouvelles IP à commercialiser telles que – de nouvelles compétitions à travers la pyramide dans le football, le futsal et le beach soccer et engage des sponsors respectivement.

Pour que l’AIFF atteigne son objectif ambitieux, les associations membres devront être habilitées à créer des marques et à attirer des sponsors.

Le succès de la feuille de route dépend de la cohérence avec laquelle l’organisation s’en tient au plan à long terme, car le maintien de la cohérence est le plus grand défi.

Politique et AIFF

Il n’y a pas que l’AIFF mais dans toutes les fédérations sportives, les politiques sont fortement impliqués.

De 1988 à 2009, Priya Ranjan Dasmunsi, du parti du Congrès, a été présidente de l’AIFF. Après lui, son collègue, alors membre du Congrès et plus tard du Parti du Congrès nationaliste, Praful Patel, est devenu président et l’a dirigé de 2009 à 2022 de manière autoritaire.

Il a été démis de ses fonctions par la Cour suprême de l’Inde en mai 2022 et un comité de trois membres a été nommé pour diriger l’AIFF.

Dans sa décision, le juge a fait remarquer que l’état actuel de cette organisation n’est pas dans l’intérêt d’une bonne gouvernance. Patel est resté président de l’AIFF pendant 16 ans, sans aucune limite de mandat. Il a occupé le poste pendant trois mandats.

À plusieurs reprises, la FIFA a accusé l’AIFF d’influence extérieure en son sein. Le 15 août 2022, la FIFA a suspendu la fédération pour violation de ses statuts sur l’ingérence de tiers.

La suspension a été levée le 27 août 2022. Cette organisation est souvent accusée de négliger le football féminin.

Le 2 septembre 2022, l’homme politique indien du parti Bhartiya Janta (BJP) Kalyan Chaubey a été élu président de l’AIFF après sa victoire 33-1 sur l’ancien international indien Bhaichung Bhutia.

Après sa retraite de footballeur, Chaudey a eu une brève carrière de mannequin. Il a été PDG de l’académie Mohun Bagan de 2010 à 2013. Il a également été coordinateur du projet GOALZ 2012, développé par la police de Kolkata et le British Council, pour soutenir les enfants défavorisés.

Il y a beaucoup d’espoir de la part du nouvel administrateur et le plan partagé par l’AIFF semble réalisable.

