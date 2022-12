«Au-delà de l’urgence»: des manifestants à Toronto accusent le gouvernement Ford d ‘«inaction» au milieu de la crise hospitalière

Des dizaines de manifestants portant des pancartes avec des mots comme “surmené, sous-payé, débordé, sous-financé” se sont rassemblés devant un hôpital du centre-ville de Toronto lundi – pour dénoncer ce qu’ils qualifient d'”inaction” du gouvernement Ford au milieu d’hôpitaux pour enfants surpeuplés à travers la province .

La Coalition ontarienne de la santé (OHC), qui représente plus de 500 organisations, a organisé la manifestation au Toronto General Hospital. Le rassemblement était l’une des nombreuses manifestations contre les soins de santé à travers l’Ontario lundi et vendredi.

“C’est au-delà de l’urgence”, a déclaré la directrice exécutive de l’OHC, Natalie Mehra, lors d’une conférence de presse à Queen’s Park juste avant la manifestation. Elle a dit que le gouvernement Ford n’a pas réussi à faire preuve de leadership et à répondre aux Ontariens qui ont besoin d’espoir.

“Nous voulons montrer notre soutien aux travailleurs hospitaliers et aux travailleurs de la santé parce que nous savons à quel point ils sont complètement débordés”, a ajouté Mehra.

Les manifestations surviennent alors que La Presse canadienne rapporte que l’unité de soins intensifs de l’hôpital SickKids de Toronto est à 120% de sa capacité et subit une pression immense depuis des semaines. Les hôpitaux pédiatriques de l’Ontario sont dans des situations similaires, constatant une augmentation du nombre d’enfants atteints de la COVID-19, de la grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS).

Un manifestant tient une pancarte indiquant «Surmené, sous-payé, débordé, sous-financé» lors d’une manifestation organisée par la Coalition ontarienne de la santé. (Susan Goodspeed/CBC)

Mehra a décrit avoir reçu des avis fréquents de fermeture de maternités, de soins intensifs et de services d’urgence, des hôpitaux pédiatriques débordés et une crise sans précédent dans les hôpitaux publics pour adultes.

“Quel niveau de soins plus urgent existe-t-il? C’est tout”, a déclaré Mehra.

“Lorsque les hôpitaux commencent à fermer ces services, vous êtes en fait en train de vous effondrer à ce moment-là.”

REGARDER | La crise des soins de santé “ne sera pas une solution miracle”, déclare le directeur de l’AMC

Le financement des soins de santé est nécessaire aux bons endroits, selon le chef de l’AMC La présidente de l’Association médicale canadienne, la Dre Alika Lafontaine, affirme que le système de santé a besoin de plus d’argent, « mais il doit aller aux bons endroits » et ce ne sera pas « une solution rapide ».

La manifestation survient également quelques jours après qu’un enfant de quatre ans de Simcoe, en Ontario. garçon a parcouru 350 kilomètres jusqu’à Kingston, en Ontario. recevoir un traitement une fois que les hôpitaux locaux ont atteint leur capacité.

Lors d’une conférence de presse lundi, la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, qui est également vice-première ministre, a déclaré que le scénario est un exemple d’hôpitaux travaillant ensemble pour utiliser des ambulances aériennes lorsqu’il y a un grand nombre de patients pédiatriques.

“Ce n’est pas idéal en tant que famille d’avoir un enfant aussi loin, mais il est également important de comprendre qu’en faisant ce transport aérien, cet enfant a pu être évalué et traité plus tôt”, a déclaré Jones.

Au cours de l’année écoulée, le gouvernement Ford a déclaré qu’il augmentait l’embauche de personnel de santé et qu’il accélérerait le recrutement de diplômés internationaux pour aider à faire face à la crise hospitalière en cours.

Mais l’OHC affirme que la province a besoin d’une campagne de recrutement qui embauchera des dizaines de milliers de personnel hospitalier et de soins de longue durée pour stabiliser le système.

“Venez voir par vous-même”, dit un médecin urgentiste aux politiciens

Le Dr Raghu Venugopal, médecin urgentiste à Toronto, a assisté à la manifestation.

Venugopal a déclaré à CBC que les patients de Toronto attendaient de trois à cinq jours sur des civières dans le service des urgences pour être admis. Il a dit que les enfants attendaient du Tylenol pendant des heures. Et il a dit dans un cas, une patiente de 90 ans avec une colonne vertébrale fracturée et saignant de la tête en raison d’une chute a dû consulter un spécialiste alors qu’elle était toujours assise dans une chaise de salle d’attente.

Venugopal a appelé le gouvernement Ford à ne pas faire appel d’une récente décision de la Cour supérieure de l’Ontario qui a invalidé le projet de loi 124, qui limitait le salaire des employés du secteur public, y compris les infirmières et autres travailleurs de la santé.

Le Dr Raghu Venugopal, médecin urgentiste à Toronto, affirme que le premier ministre et le ministre de la Santé devraient passer une nuit avec une infirmière des urgences pour voir de visu la crise à laquelle ils sont confrontés. (Susan Goodspeed/CBC)

“C’était un couteau dans la rate des infirmières. Maintenant que ce projet de loi a été rejeté par les tribunaux, il est temps de laisser tomber. Numéro 2, nous devons continuer à augmenter la capacité des hôpitaux”, a-t-il déclaré.

Son plus grand conseil aux premiers ministres Doug Ford et Jones : venez passer une nuit avec une infirmière des urgences.

“Venez voir par vous-même à quoi les urgences sont confrontées, à quoi les familles sont confrontées. Je pense que cela éduquerait le premier ministre et le vice-premier ministre.”

Lors d’une conférence de presse dans la vallée de l’Outaouais lundi matin, le premier ministre Doug Ford a été invité à parler de l’engagement du gouvernement à garantir à la province un accès suffisant aux soins de santé, en particulier dans les régions rurales.

« Il est absolument essentiel que nous ne perdions jamais de vue les régions rurales de l’Ontario, en veillant à ce qu’elles disposent du financement adéquat pour offrir des soins à tous les niveaux », a déclaré Ford. Le premier ministre a ajouté que plus de 14 000 infirmières ont été ajoutées cette année et que son gouvernement a augmenté le budget de la santé.

« Cette année seulement, nous construisons des universités de médecine en Ontario pour la première fois depuis des décennies et nous allons continuer à nous assurer que les besoins et les exigences pour garder tous les ruraux de l’Ontario en bonne santé [are met].”

“Nous sommes vraiment inquiets”

De retour à Toronto, Mehra a déclaré que l’OHC n’avait jamais rien vu de tel que l’état actuel des soins de santé, décrivant la situation comme une urgence sans précédent.

“Le public ne réalise pas la situation dans laquelle nous nous trouvons à moins que quelqu’un ne le lui dise, et on ne le lui dit pas.” dit-elle.

“On pourrait penser que [Ford] apporterait un peu d’espoir et une lumière au bout du tunnel aux travailleurs de la santé qui se débattent, titubant sous le fardeau des patients dans ces hôpitaux tout autour de nous. Mais il n’y a rien de tel”

Selon Mehra, l’Ontario finance ses hôpitaux au taux le plus bas de toutes les provinces du pays.

L’OHC affirme que le gouvernement Ford a doublé le financement des cliniques privées à but lucratif au cours du dernier trimestre du dernier exercice financier dans le but de privatiser les services.

“Nous sommes vraiment inquiets”, a déclaré Mehra.