« Au-delà de l’horreur »: la police de New York publie une VIDÉO GRAPHIQUE d’une fusillade en plein jour dans le Bronx impliquant un enfant

Les New-Yorkais ont été invités à aider la police à identifier un homme masqué qui a tiré sur un autre homme dans une rue animée du Bronx, ne le tuant miraculeusement pas – et manquant une femme et une fille qui se sont retrouvées dans la ligne de mire.

Vendredi, le département de police de New York a publié une vidéo de 20 secondes de l’incident, demandant de l’aide pour identifier le tireur, ainsi qu’un autre homme soupçonné d’être son complice, qui conduisait un scooter.

La vidéo graphique montre le tireur, vêtu de noir et portant une cagoule, émergeant de derrière un bus et tirant plusieurs fois de près sur un autre homme portant un jean et un sweat à capuche rouge. En tentant de s’échapper, l’homme visé renverse une jeune femme et une petite fille, que le tireur manque en quelque sorte.

AVERTISSEMENT : VIDÉO GRAPHIQUE

Veuillez partager@NYPDDetectives besoin de votre aide pour identifier et localiser les 2 hommes vus dans cette vidéo en train de tirer sur un autre homme près du 1551 Sheridan Ave. dans le Bronx. Oui, ce sont des enfants avec la victime, qui n’ont fort heureusement pas été blessés. Appel @NYPDTips à #800577CONSEILS avec des infos. pic.twitter.com/jiQE9MdKep – NEWS NYPD (@NYPDnews) 18 juin 2021

Une autre vidéo, cette fois de 25 secondes, a été publiée par NYPD CrimeStoppers, sollicitant également l’aide du public pour retrouver les suspects. Les horodatages de la vidéo montrent que la fusillade a eu lieu jeudi à 18h45.

le « Le sujet a tiré à plusieurs reprises sur une victime de 24 ans autour de son corps et s’est enfui sur un scooter conduit par l’autre sujet recherché », dit la police.

« Une fusillade effrontée de jour où des enfants sont présents ne sera pas tolérée », a déclaré James Essig, chef des détectives du NYPD, partageant les images de CrimeStoppers.

AVERTISSEMENT : VIDÉO GRAPHIQUE

Une fusillade effrontée de jour où des enfants sont présents ne sera pas tolérée. le @nypd44pct Les détectives ont besoin de votre aide pour identifier ces individus. @NYPDShea @NYPDnews https://t.co/2ba2tPhHwK – Chef James Essig (@NYPDDetectives) 18 juin 2021

Le tweet original du NYPD a reçu des centaines de réponses de New-Yorkais frustrés. Plus d’un demandé comment les lois strictes sur les armes à feu et « financer la police » les politiques – défendues par les démocrates à la tête de la ville et de l’État – fonctionnaient.

« Pourquoi les gens devraient-ils vous aider si tout ce que les juges ont à faire est de les relâcher à nouveau ? » une personne demandé, faisant référence aux réformes de la justice pénale et de la mise en liberté sous caution qui ont vu des délinquants – même violents – revenir dans la rue même après des dizaines d’arrestations.

«Je suis rarement secoué, mais c’est plus qu’horrible. Cela ressemble à une scène d’un film policier d’Amérique centrale. Ces pauvres enfants, il est difficile de dire ce qui se passait exactement parce que c’est arrivé si vite et il y a de fortes chances que la victime soit leur parent,« , a écrit une femme.

Je suis rarement secoué, mais c’est au-delà de l’horreur. Cela ressemble à une scène d’un film policier d’Amérique centrale. Ces pauvres enfants, il est difficile de dire ce qui se passait exactement parce que c’est arrivé si vite et il y a de fortes chances que la victime soit leur parent. Pas de règles mafieuses maintenant 🤬 – Zoé Ferguson (@zofer11) 18 juin 2021

Selon le New York Post, cependant, la jeune femme et l’enfant étaient des passants innocents, renversés par l’homme en rouge alors qu’il tentait de fuir son assassin potentiel. Citant des sources policières, le média a rapporté que la victime avait été frappée à trois reprises – une dans le dos et une à chaque jambe – mais qu’on s’attendait à ce qu’elle survive.

Il aurait été emmené dans un hôpital de la région non pas dans une ambulance, mais dans une voiture avec des plaques temporaires du New Jersey qui a ensuite été retrouvée abandonnée.

