Au-delà de l’écran

Écrit par : Evy Ayers, 12e année, École secondaire Monsignor Doyle

Les effets des médias sur la population adolescente

À mesure que la société s’enfonce dans l’ère numérique, il est important que les familles et les amis soient attentifs aux médias qu’ils consomment. Pour enseigner aux élèves une consommation médiatique consciente, l’école secondaire catholique Monsignor Doyle a organisé son troisième jeûne téléphonique annuel le 27 mars 2024. Au cours de cet événement, les élèves ont réussi à s’abstenir d’utiliser leur téléphone portable pendant 24 heures. Un article précédent a fourni plus d’informations pour expliquer comment cette expérience a changé le point de vue des élèves sur l’utilisation de la technologie.

De nombreux adolescents dépendent désormais des médias pour accéder à une multitude de ressources, que ce soit pour travailler, se divertir ou apprendre. Lorsqu’ils utilisent leurs appareils électroniques, les jeunes sont souvent attirés par les plateformes médiatiques, captivés par un flux constant d’informations et d’images. Que signifie réellement la consommation de médias numériques pour nos adolescents ? Comment affecte-t-elle la population en général ?

Lors d’une conversation avec Michaela Kent, étudiante au doctorat en neurosciences, elle a partagé ses réflexions sur la façon dont elle perçoit ce problème. Elle a développé des questions fréquemment posées par de nombreux étudiants et familles sur la façon dont l’afflux de médias numériques affecte notre cerveau et nos comportements.

Kent a d’abord été confrontée à la question simple que tout le monde se pose : comment le temps passé devant un écran affecte-t-il réellement les individus ? Elle a déclaré : « Dans une grande étude longitudinale sur le développement du cerveau, ils ont découvert qu’un temps passé devant un écran plus long était lié à des facteurs tels que des aptitudes sociales déficientes, la dépression, l’anxiété et des troubles du sommeil. » Elle a toutefois précisé que « les chercheurs constatent des changements comportementaux liés à un temps passé devant un écran plus long, mais il n’existe pas autant de preuves de changements réels dans la structure du cerveau. »

Après avoir brièvement évoqué les liens apparents entre santé mentale et médias sociaux, Kent a fourni plus de détails. Dans le cadre de notre effort de consommation consciente, il est essentiel d’admettre que nous passons la majeure partie de notre temps d’écran à parcourir les médias sociaux. Dans ses propres recherches, Kent n’a pas trouvé de lien significatif entre la santé mentale et l’utilisation des médias sociaux, mais elle cite les conclusions d’autres chercheurs.

« Certaines études menées dans notre laboratoire pendant la pandémie ont montré qu’un temps d’écran élevé était associé à des symptômes anxieux et dépressifs, mais cela n’était pas spécifiquement lié aux réseaux sociaux », a-t-elle déclaré. « D’autres études ont examiné les réseaux sociaux et ont découvert qu’ils étaient spécifiquement liés à l’anxiété chez les adolescents. »

« C’est vraiment inquiétant, compte tenu de la prévalence des réseaux sociaux de nos jours. Je dirais que c’est un sujet qui mérite d’être étudié davantage et sur des périodes plus longues, car il est important de comprendre à quel point la dépression, l’estime de soi et l’utilisation des médias sont étroitement liées si nous voulons encourager les gens à réduire leur temps passé devant les écrans. »

Lorsqu’on considère les effets négatifs du temps passé devant un écran, il est facile de conclure que « tous les médias sont mauvais », mais ce n’est pas le cas. Kent souligne que la technologie et le fait de rester connecté peuvent avoir de nombreux avantages. « Parfois, les médias et les écrans peuvent réellement nous aider à rester en contact avec les autres, en particulier pendant la pandémie. Qu’aurions-nous fait sans Zoom et FaceTime pour rester en contact ? »

« Je pense que ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est le type de contenu que l’on consomme et si cela nous fait du bien (par exemple, apprendre quelque chose d’utile sur YouTube ou se tenir au courant des nouvelles d’un ami) ou si cela nous fait du mal (par exemple, lorsque nous nous comparons à des mannequins ou à des célébrités sur Instagram). »

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le déclin de la santé mentale est une préoccupation pour de nombreux adolescents. Être attentif aux médias que nous consommons peut grandement influencer notre sentiment de satisfaction ou d’épuisement. Comme Kent l’a souligné, l’utilisation constante des écrans présente de nombreux avantages. Rester en contact avec ses proches, acquérir de nouvelles compétences ou nouer de nouvelles relations peut être incroyablement gratifiant. Cependant, si nous ne restons pas diligents et responsables dans notre utilisation des médias, il est facile de transformer une source de bonheur en source de peur.

Dans une déclaration finale, Kent a déclaré : « Je pense qu’il est vraiment important d’avoir des discussions ouvertes sur les raisons pour lesquelles nous devons être prudents avec notre consommation de médias. Il ne s’agit pas toujours de dire simplement : « C’est mauvais pour vous, vous ne devriez donc pas le faire. » Lorsque je parle aux gens de certaines des recherches que nous menons, ils sont souvent choqués d’entendre parler des liens entre le temps passé devant un écran et le cerveau. »

« Surtout pendant l’enfance et l’adolescence, période pendant laquelle le cerveau subit de nombreux changements, il peut être nocif de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. N’oubliez pas que le temps passé devant un écran n’est pas toujours mauvais et n’affecte pas tout le monde de la même manière. Mais nous devons être conscients des conséquences négatives possibles sur le cerveau et la santé mentale. »

Si l’on considère les effets opposés des médias, on peut comparer cela à d’autres aspects de la vie. Par exemple, une personne peut décrocher l’emploi de ses rêves et se sentir accomplie et ravie. Cependant, trop de bonnes choses peuvent rapidement devenir mauvaises. Si une personne se surmène ou se retrouve dans un environnement de travail toxique, cet « emploi de rêve » peut rapidement tourner au vinaigre.

Il est important de se rappeler que les médias ne sont pas toujours mauvais. Nous devons rester attentifs à notre consommation, comme à tout le reste dans la vie. La façon dont chacun perçoit les médias lui appartient, c’est pourquoi il est essentiel d’encourager les adolescents à être attentifs pendant que leur cerveau est encore en développement. Maintenir un équilibre dans la vie est l’un des moyens les plus efficaces pour s’assurer que les choses que nous aimons ne deviennent pas des sources d’anxiété.

Cet article fait partie du programme WCDSB Jr. Journalist, une initiative conçue pour fournir aux élèves du secondaire à vocation journalistique une plate-forme pour partager des histoires de leur école et mettre en valeur leurs talents impressionnants.

Êtes-vous un élève du secondaire intéressé à rejoindre le programme? Si c’est le cas, veuillez contacter [email protected]