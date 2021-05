Au-delà de l’ayatollah vers les trésors de l’Iran

LONDRES – Le jeu de société a environ 4 500 ans. En forme d’oiseau de proie, il a des trous le long de ses ailes et de sa poitrine, là où les pièces étaient autrefois placées. C’est l’un des quelques dizaines d’objets anciens qui devaient voyager du Musée national d’Iran pour une exposition spectaculaire au Victoria & Albert Museum ici. Mais ils ne sont jamais venus. D’autres artefacts qui devaient être montrés – comme détaillés et illustrés et dans le catalogue de cette exposition « Epic Iran » – comprenaient un masque en or, une casserole en argent à long manche et un gobelet en pierre sculptée. Pour garantir les prêts, le musée était en pourparlers de longue date avec le Musée national d’Iran jusqu’au début de 2020, a déclaré Tristram Hunt, directeur du Victoria & Albert Museum, également connu sous le nom de V&A. « À un certain moment, le silence a commencé à tomber, et je ne pense pas que cela leur était interne », a-t-il déclaré dans une interview. « Il y avait des forces politiques extérieures. Ironiquement, l’objectif primordial de « l’Iran épique », selon Hunt, était de mettre de côté les tensions politiques qui ont entravé les relations entre l’Iran et l’Occident depuis le renversement de la monarchie et l’établissement d’une République islamique.

« Nous voulons que les gens prennent du recul et comprennent que l’histoire iranienne n’a pas commencé en 1979 », a-t-il déclaré. Il s’agissait de regarder au-delà « du paradigme de ce qu’on appelle le fondamentalisme islamique, et des préoccupations concernant les essais nucléaires et les visions de l’ayatollah », a-t-il ajouté, et « de comprendre la richesse, l’étendue, la profondeur, la complexité et la beauté de l’Iran. . « L’exposition V&A, qui se déroule jusqu’au 12 septembre, présente un éventail étonnant d’œuvres d’art et de trésors couvrant 5 000 ans : des vestiges des premières civilisations aux créations d’artistes contemporains vivant en Iran aujourd’hui. La gamme complète des arts et métiers pratiqués depuis des millénaires en Iran est illustrée par des tapis séculaires, des manuscrits enluminés, des peintures miniatures, des ornements sculptés, des portraits de cour et des textiles raffinés.

L’exposition se veut un régal pour les yeux. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, la politique récente parvient toujours à l’imprégner. Pour commencer, « Epic Iran » s’ouvre à un point bas dans les relations anglo-iraniennes, avec la détention depuis 2016 de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, une femme anglo-iranienne, pour des accusations d’espionnage qu’elle nie, et un différend en cours sur des dettes pour réservoirs que l’Iran a commandé et payé avant la révolution de 1979, mais que la Grande-Bretagne n’a jamais fourni.

Plus largement, les hostilités entre l’Iran et l’Occident se sont exacerbées sous la présidence de Donald Trump. Il a retiré les États-Unis d’un accord de 2015 visant à limiter la capacité nucléaire de l’Iran, a renforcé les sanctions économiques contre l’Iran et a ordonné l’assassinat en janvier 2020 du commandant iranien de la sécurité et du renseignement le plus puissant, le général de division Qassim Suleimani. Les collaborations culturelles entre l’Iran et l’Occident en ont souffert, a déclaré Nima Mina, qui a enseigné les études iraniennes pendant 20 ans à la School of Oriental and African Studies de l’Université de Londres. « Dans l’Iran post-révolutionnaire, tout a été politisé », a-t-il déclaré. Les institutions culturelles et les artistes devaient s’aligner sur « un certain programme idéologique et politique », comme les artistes l’ont fait en Union soviétique, a-t-il déclaré. « La République islamique est un régime idéologique et autocratique, il est donc difficile d’être apolitique, même si quelqu’un essaie », a-t-il déclaré. Le V&A n’est pas le seul musée occidental à tenter d’obtenir des prêts de l’Iran. En 2016, une exposition berlinoise d’œuvres du Musée d’art contemporain de Téhéran, prévue de longue date, a été annulée lorsque les autorités iraniennes ont suspendu les permis d’exportation des œuvres. La moitié d’entre eux étaient d’artistes occidentaux tels que Picasso, Gauguin, Mark Rothko et Francis Bacon, et provenaient d’une collection réunie avant la révolution par l’impératrice d’Iran, Farah Pahlavi.

À l’origine, le V&A – sous la direction de son ancien directeur, Martin Roth – avait prévu d’exposer la collection privée des Sarikhanis, une famille iranienne basée au Royaume-Uni qui possède des centaines d’œuvres d’art et du patrimoine iranien. Lorsque M. Hunt a repris le V&A en février 2017, il a décidé de transformer l’exposition en quelque chose de plus large et plus vaste, incorporant des trésors des collections du V&A et d’autres musées internationaux.