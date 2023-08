Au-delà de l’aide : le portrait d’abeille de Rishi Sunak fait l’objet de critiques cinglantes

Au mieux, il fait un clin d’œil à l’expressionnisme, car il y a peu de réalisme dans l’image d’une abeille peinte par Rishi Sunak lors d’une visite dans une école maternelle du North Yorkshire.

Jambes manquantes, yeux de coq, l’effort de Sunak attestait de sa préférence d’écolier pour les mathématiques par rapport aux arts. Pourtant, l’art de la politique signifie qu’il n’est pas le premier Premier ministre à prendre un pinceau et à exploiter la politique de l’art dans la quête de votes.

La production artistique de Boris Johnson au bureau comprenait une abeille, une coccinelle et un portrait de la reine, « qui a obtenu à peu près autant de pouces levés que celui de Lucian Freud, qui n’était pas beaucoup », a commenté Adrian Searle, critique d’art du Guardian et visiteur professeur au Royal College of Art de Londres.

Bien qu’une recherche rapide sur Internet ne révèle pas immédiatement les capacités artistiques de Theresa May, elle apprécie l’art, ayant déboursé 110 £ pour une peinture à l’huile d’elle-même signant la lettre de l’article 50 qui a déclenché le Brexit.

Le mandat de Liz Truss, quant à lui, était trop court pour des opportunités artistiques. Bien qu’elle ait peint sur le célèbre papier peint doré à 840 £ le rouleau que les Johnson avaient accroché au 11 Downing Street, selon le chancelier Jeremy Hunt – bien qu’il ait pu plaisanter.

Les critiques semblaient divisées sur l’effort de Sunak. « Inepte », a déclaré Searle. « Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que sont ces lignes ondulées en haut. Est-ce une abeille qui se noie ? Il n’a même pas le nombre requis de membres non plus.

Il a ajouté : « C’est un peu comme une politique conservatrice. Tout est coagulé, les couleurs ont coulé et il tient à peine sur ses deux pattes. Les abeilles sont en crise, comme nous le savons. Ils sont assaillis par toutes sortes de problèmes, comme le réchauffement climatique, les frelons géants asiatiques qui veulent les démembrer. Tout le monde s’inquiète de leur sort. Mais je pense que cette abeille est vraiment au-delà de toute aide. C’est au-delà de la sauvegarde.

La paysagiste et portraitiste Celia Montague a eu des mots plus gentils. « C’est une petite abeille imaginative, avec ses yeux obliques, ses ailes d’un seul côté et ses rayures toutes tombées. C’est dessiné pour faire rire les enfants, sûrement », dit-elle. Cela ressemblait beaucoup au portrait de la reine par Johnson. « Je ne pense pas qu’avec ces peintures, ils en disent trop sur eux-mêmes. »

Johnson, soupçonnait-elle, était « un peintre talentueux et sensible » et avait été salué comme tel par sa défunte mère, l’artiste respectée Charlotte Johnson Wahl.

Montague, qui a peint le portrait de Johnson alors qu’il était maire de Londres, a raconté comment il lui avait demandé s’il pouvait la dessiner, et en prenant ses peintures « il a fait un dessin au trait » d’elle. « Il a définitivement un œil. Il a obtenu toutes les bonnes proportions, et il a plutôt capturé quelque chose sur moi que j’ai reconnu. Vous savez comment Whistler se précipitait sur la toile ? Eh bien, il faisait tout cela.

On a dit que Sir Winston Churchill était un peintre accompli – bien que Searle n’ait pas été d’accord, le rejetant comme « un très mauvais peintre, terriblement conventionnel ». Néanmoins, Churchill a produit plus de 500 tableaux, et son plus célèbre, La Tour de la mosquée de la Koutoubia, peint en 1943, s’est vendu 8,3 M £ en 2021.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Notre e-mail du matin décompose les principales histoires de la journée, vous indiquant ce qui se passe et pourquoi c’est important « , »newsletterId »: »morning-briefing », »successDescription »: »Nous vous enverrons la première édition tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

C’est Churchill que Johnson a été accusé d’avoir tenté d’imiter lorsque, en vacances en 2021 dans la villa espagnole de son ami milliardaire et pair Zac Goldsmith, il a été photographié devant un chevalet.

Hitler a révélé son propre désir d’être peintre dans son manifeste Mein Kampf, mais a été rejeté à deux reprises par l’Académie des Beaux-Arts de Vienne. Ainsi fut fixé le cours de l’histoire.

Parmi les anciens dirigeants mondiaux modernes, George W Bush est peut-être considéré comme l’un des plus talentueux sur le plan artistique. Le talent de l’ancien président américain a attiré l’attention du public en raison de l’accès à ses comptes de messagerie par un pirate roumain notoire. Les entrées de Bush comprenaient des images de deux autoportraits dans le bain et la douche. Après la présidence, ses œuvres ont inclus des portraits du président russe Vladimir Poutine, de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel et de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair.