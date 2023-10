« Au-delà de l’absurde » : le Parti républicain critique l’assouplissement par Biden des sanctions pétrolières vénézuéliennes

« Les États-Unis accorderont un allègement limité des sanctions, principalement dans le secteur pétrolier et gazier, en réponse à cet important développement », a déclaré un haut responsable de l’administration lors d’un point de presse. « Notre objectif ultime avec les sanctions est d’apporter un changement positif dans les comportements. « Le gouvernement des États-Unis conserve le pouvoir de modifier ou de révoquer toutes les autorisations si Maduro et ses représentants ne respectent pas leurs engagements. »

Avant même de constater à quel point Maduro tient sa promesse d’élections libres, parvenir à un accord avec l’opposition du pays était un véritable exploit, a déclaré l’universitaire latino-américain Diego Abente-Brun dans une interview.

« Il s’agit d’un pas en avant très important », a déclaré Abente-Brun, directeur du programme d’études latino-américaines et hémisphériques à l’Elliott School of International Relations de l’Université George Washington. «Je suis très optimiste. Il faut être prudent et prudent – ​​nous avons encore du chemin à parcourir – mais c’est un début très prometteur.

Mais la nouvelle de l’allègement des sanctions a laissé les Républicains furieux. La levée des sanctions financières est « au-delà de l’absurde », a déclaré le sénateur de l’Alaska. Lisa Murkowskiqui a critiqué l’administration pour avoir rétabli l’interdiction de la production pétrolière dans certaines régions sauvages de l’Alaska, a déclaré cette semaine dans un communiqué.

« Ils assoupissent les régimes les plus mauvais au monde, leur donnant les revenus nécessaires pour rester au pouvoir et répandre la terreur et la corruption, tout en freinant le développement écologiquement responsable en Alaska », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le sénateur Jean Barrasso du Wyoming, le républicain n°3 au Sénat, a emboîté le pas : « Alors qu’Israël est attaqué, Biden cherche désespérément quoi que ce soit pour masquer les conséquences de sa politique imprudente », a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Son dernier stratagème consiste à alléger les sanctions contre le régime brutal de Nicolas Maduro au Venezuela. L’Amérique ne devrait jamais mendier du pétrole auprès des dictateurs socialistes ou des terroristes », a déclaré Barrasso, qui est également le plus haut républicain de la commission de l’énergie et des ressources naturelles.

Le sénateur républicain. Kévin Cramer du Dakota du Nord a déclaré cette semaine qu’il soumettait un projet de loi qui interdirait l’importation de pétrole brut et d’autres combustibles fossiles du Venezuela – et d’Iran, bien que Biden n’ait jamais proposé de lever l’interdiction américaine de longue date sur les achats de carburant en provenance de ce pays. L’industrie américaine du raffinage était autrefois un grand importateur de brut vénézuélien, dépensant à un moment donné des milliards de dollars pour moderniser ses machines afin de pouvoir mieux traiter le pétrole lourd.

« L’idée d’importer du pétrole de nos adversaires est une véritable gifle pour les travailleurs américains », a déclaré Cramer en annonçant son projet de loi. « Nous devrions utiliser et soutenir l’énergie américaine, et toute dépendance à l’égard de nos adversaires pour quelque chose d’aussi critique que l’énergie constitue une menace évidente pour notre sécurité nationale. »

Les États-Unis ont commencé à imposer des sanctions au Venezuela en 2008, un an après que le gouvernement du président Hugo Chavez ait commencé à exproprier les actifs pétroliers de sociétés, dont Exxon Mobil. L’administration Trump a imposé des sanctions économiques au Venezuela en 2017, puis les a renforcées contre PDVSA, sa compagnie pétrolière publique, en 2019 dans le but de chasser Maduro du pouvoir.

Bien que le Venezuela possède l’une des plus grandes réserves de pétrole brut au monde, des décennies de sous-investissement et de mauvaise gestion chez PDVSA ont abouti à une infrastructure de forage rouillée qui pompe moins d’un tiers des 3 millions de barils par jour qu’elle produisait au début de son apogée. années 2000.

L’industrie pétrolière vénézuélienne est un tel désastre que les têtes de puits ont été vendues comme ferraille, a déclaré Carlos Pascual, ancien ambassadeur au Mexique et en Ukraine sous les administrations Obama et Clinton, et le rétablissement de la production nécessitera des investissements que seules les entreprises étrangères peuvent fournir.

Mais les entreprises voudront attendre de voir plus de stabilité dans un pays où elles ont déjà été brûlées, a déclaré Pascual, aujourd’hui vice-président senior de l’énergie mondiale chez S&P Global Commodity Insights. ConocoPhillips et d’autres sociétés attendent toujours le paiement des équipements pétroliers saisis par le gouvernement vénézuélien.

« Aucune entreprise ne prendra ce risque tant qu’elle n’aura pas l’assurance que cela va durer et ne sera pas l’affaire de quelques mois ou même de quelques années », a déclaré Pascual dans une interview.

Et l’assouplissement des sanctions pétrolières ne contribuerait pas à court terme à aider l’administration Biden à résoudre son problème politique le plus immédiat : les prix du pétrole obstinément élevés. Le Venezuela a exporté environ 544 000 barils de pétrole par jour en août, principalement vers la Chine, Reuters a rapporté, citant les données de suivi des navires. Les analystes énergétiques doutent qu’elle puisse exporter beaucoup plus dans un avenir proche.

Une industrie pétrolière vénézuélienne libérée pourrait ouvrir la voie à une augmentation à moyen terme de la production de 200 000 barils par jour, « une baisse relative de l’océan sur la scène mondiale », a déclaré dans une note le cabinet d’analyse de marché Rystad Energy. Néanmoins, la société a cité l’accord comme la raison probable pour laquelle le prix mondial du pétrole a chuté d’environ 1 dollar le baril juste après l’annonce de l’accord lundi. (Le prix était juste en dessous de 91 dollars le baril mardi soir.)

La flambée des prix du pétrole le mois dernier, qui menaçait de franchir le seuil symbolique de 100 dollars le baril, a maintenu la pression politique sur Biden et d’autres démocrates, qui ont fait face aux attaques des républicains à cause des prix de l’essence constamment élevés.

Le Parti Républicain blâme la politique énergétique du président, l’accusant de limiter la production américaine de combustibles fossiles. En fait, la production américaine de pétrole brut est en passe d’établir des records cette année – et de les dépasser l’année prochaine.

Le prix moyen de l’essence ordinaire était de 3,58 $ le gallon mardi, selon AAAen baisse considérable par rapport au sommet historique de 5,02 dollars atteint en juin 2022, dans le contexte du choc des prix qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les troubles partout dans le monde pèsent sur les marchés pétroliers. Cela inclut la question de savoir si Biden répondra aux appels visant à renforcer l’application des sanctions sur les exportations de pétrole iranien pour étouffer son financement au Hamas.

Les exportations iraniennes ont fortement augmenté au cours de l’année écoulée, à un moment où les États-Unis tentent de ramener Téhéran à la table des négociations sur un accord visant à freiner ses ambitions nucléaires. Les responsables de l’administration Biden réfléchissent à l’opportunité de renforcer l’application des sanctions, ont déclaré deux lobbyistes industriels familiers avec l’administration – ce qui pourrait entraîner une flambée des prix du pétrole. Les lobbyistes ont bénéficié de l’anonymat pour discuter de conversations privées avec des responsables de l’administration.

Si cela se produit, l’ajout de produits vénézuéliens sur le marché n’aura probablement pas d’impact majeur sur les prix mondiaux du pétrole.

« À notre avis, ce serait marginal », a déclaré Eli Rubin, analyste principal de l’énergie au sein de la société d’analyse de marché EBW, à propos de l’accord avec le Venezuela dans une interview. « Dans la mesure où l’administration peut rassembler tous les éléments et créer un accord, cela pourrait faire la une des journaux. Mais du point de vue fondamental du marché, Israël et l’Iran sont les plus gros dominos à tomber ici. »