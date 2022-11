Au-delà de la viande, l’usine de Pennsylvanie a des moisissures et des Listeria apparentes, selon un rapport

Au-delà de la viande L’installation de Pennsylvanie a ce qui semble être moisissures, Listeria et autres problèmes de sécurité alimentaireselon des documents internes et des photos divulgués à Bloomberg lundi.

Des documents internes montrent que les produits Beyond Meat ont été testés positifs pour Listeria 11 fois entre le second semestre 2021 et le premier semestre 2022, selon le rapport. Des documents ont été fournis par un ancien employé et corroborés par deux anciens employés qui ont demandé à rester anonymes.

De la ficelle, du métal, du bois et du plastique ont été trouvés dans les aliments entre janvier et avril de cette année, selon Bloomberg. Les photos montrent également de la moisissure et une photo bizarre d’un chariot renversé à l’intérieur d’un grand entonnoir relié à l’équipement de production.

Le rapport intervient au milieu d’une popularité croissante des substituts de viande à base de plantes au cours des dernières années. Des entreprises telles que Aliments au-delà et impossibles visent à créer des produits ressemblant à de la viande en utilisant des ingrédients végétaliens, en disant que c’est meilleur pour l’environnement car le bétail représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Des chaînes de restaurants telles que Burger King, Carl’s Jr.et Taco Bell ont introduit des options de viande à base de plantes pour les consommateurs végétariens ou ceux qui cherchent à réduire leur consommation de viande. Avec l’expansion vers d’autres viandes, comme poulet et porcon estime que l’industrie de la viande d’origine végétale atteindra 15,8 milliards de dollars d’ici 2028.

Beyond Meat a défendu l’état de son usine.

“Nos protocoles de sécurité alimentaire et de gestion de la qualité des produits sont stricts, allant au-delà des normes industrielles et réglementaires”, a déclaré un porte-parole de Beyond Meat dans un communiqué. “Les inspections les plus récentes du Département de l’agriculture de Pennsylvanie de l’installation (en mars et septembre 2022) n’ont trouvé aucun cas de non-conformité à la réglementation, et nous restons en règle avec le Département.”

Le communiqué indique également que les audits effectués par un “tiers accrédité” ont donné à l’usine la note la plus élevée possible chaque année au cours des trois dernières années.

L’année dernière, les produits Beyond Meat à Restaurants A&W et Emplacements Costco au Canada a dû être rappelé en raison de la présence de bois. Pour le moment, Beyond Meat prévoit de agrandir son usine de Pennsylvanie même si l’entreprise voit licenciements en raison du ralentissement des ventes.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.