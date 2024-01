Au-delà de la respiration : comment la COVID-19 affecte votre cœur, votre cerveau et d’autres organes

(Maryna Terletska/Moment via Getty Images)

Il est facile de se reposer sur ses lauriers face au COVID-19. La plupart des gens ne ressentent que des problèmes légers – fièvre et toux, peut-être congestion et essoufflement.

Mais le coronavirus est capable de provoquer bien plus qu’une simple maladie respiratoire, affectant des organes dans tout le corps, affirment les experts.

“Nous constatons que les gens présentent des symptômes presque de la tête aux pieds en termes de ce qu’ils ressentent, de leur fonctionnement et de ce qu’ils peuvent faire”, a déclaré le Dr Adrian Hernandez, cardiologue et directeur du Duke Clinical Research Institute à Durham, en Caroline du Nord. .

La nouvelle année a commencé avec un augmentation des hospitalisations liées au COVID-19 aux États-Unis, ce qui a incité Hernandez et d’autres experts à recommander la prudence, en particulier aux personnes à haut risque.

Même si les effets à court terme du COVID-19 peuvent s’apparenter à ceux de la grippe, même les cas bénins peuvent conduire à un long COVID – une constellation de problèmes qui peuvent persister pendant des semaines ou des mois. Plus de 200 symptômes ont été liés au long COVID, a déclaré Hernandez, qui a supervisé de nombreuses études sur le COVID-19.

Étant donné que le COVID-19 affecte généralement la respiration et peut entraîner des problèmes tels que la pneumonie, de nombreuses personnes peuvent penser qu’il s’agit principalement d’une maladie pulmonaire. Ce n’est pas si simple, a déclaré le Dr Nisha Viswanathan, directrice du programme long COVID à la David Geffen School of Medicine de l’Université de Californie à Los Angeles.

“Je dirais que le COVID-19 n’est pas du tout une maladie pulmonaire”, a-t-elle déclaré. “Il semble très probable qu’il s’agisse de ce que nous appelons une infection vasculaire et neurologique, affectant à la fois les terminaisons nerveuses et notre système cardiovasculaire.”

Il n’est pas surprenant que les experts affirment que le SRAS-CoV-2 – le nom du virus à l’origine du COVID-19 – est complexe et que nombre de ses mécanismes commencent tout juste à être compris. Mais certaines choses deviennent claires. L’une des meilleures critiques sur les symptômes longs du COVID, a déclaré Viswanathan, est parue en janvier dernier dans Nature Reviews Microbiologie. Il détaille les effets de la maladie dans tout le corps, y compris le pancréas, les vaisseaux sanguins et le système reproducteur.

“Le SRAS-CoV-2 est excellent pour faire passer votre système immunitaire de zéro à 100”, a déclaré le Dr Lindsay McAlpine, neurologue et directeur de la clinique Yale NeuroCovid à New Haven, Connecticut. Cette relance de la réponse immunitaire entraîne à la fois une « large bande d’inflammation » et une coagulation sanguine excessive, a-t-elle déclaré.

“Peut-être que la réplication virale se produit dans les poumons et le nasopharynx (la zone située au sommet de la gorge qui relie le nez au système respiratoire). Mais l’inflammation déclenchée par le virus est systémique”, a déclaré McAlpine.

Voici quelques parties du corps significativement touchées par la COVID-19.

Le cerveau et le système nerveux

“Le virus et la réponse immunitaire peuvent avoir plusieurs effets différents sur le cerveau”, a déclaré McAlpine, auteur principal d’une étude. Etude 2021 regardant les accidents vasculaires cérébraux chez les personnes atteintes de COVID-19, publié dans la revue Stroke. Elle étudie les problèmes liés au COVID-19 et au brouillard cérébral, qu’elle appelle « un symptôme très courant ».

Les causes exactes des problèmes liés au cerveau ne sont pas claires, mais elle a déclaré qu’il ne semble pas que le virus attaque directement les tissus cérébraux. Il semble plutôt que l’intensification de la réponse immunitaire entraîne la formation de caillots susceptibles de provoquer des problèmes cérébraux.

“De nombreux patients ont décrit cela comme une sensation de commotion cérébrale”, a déclaré McAlpine. “Et cela peut persister plusieurs mois après le Covid”, même si le cas initial était bénin.

“En plus des troubles cognitifs, nous constatons une aggravation ou une nouvelle apparition de migraines”, a-t-elle déclaré. “Nous constatons une nouvelle neuropathie dans les jambes et les bras – engourdissements, picotements, difficultés à marcher à cause de la neuropathie.”

Le COVID-19 pourrait également révéler d’autres maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson, a-t-elle déclaré. McAlpine a diagnostiqué de nouveaux cas de maladie d’Alzheimer chez des personnes qui, avant la COVID-19, fonctionnaient bien, puis ont développé des symptômes. “Nous ne savons pas pourquoi”, a-t-elle déclaré.

Le cœur et les vaisseaux sanguins

La recherche montre que l’infection au COVID-19 peut augmenter le risque de problèmes cardiaques tels que myocarditeune inflammation rare du cœur et un rythme cardiaque irrégulier appelé fibrillation auriculaire.

Le risque de coagulation dangereuse – y compris la thrombose veineuse profonde (caillots dans les grosses veines) et les embolies pulmonaires (caillots dans les poumons) – est faible mais reste élevé jusqu’à un an après l’infection, selon recherche fait avant que les vaccins soient disponibles.

De nombreux facteurs pourraient jouer dans les problèmes cardiaques liés au COVID, a déclaré Viswanathan, notamment les microcaillots – de minuscules caillots sanguins – ou une réponse auto-immune ciblant les cellules du muscle cardiaque. Une étude récente dans Nature Recherche cardiovasculaire montre que le virus peut infecter les artères coronaires, provoquant une inflammation et une rupture de la plaque dentaire, ce qui peut conduire à une crise cardiaque.

Système digestif

“Fait intéressant, le mécanisme du système gastro-intestinal peut être un peu différent de celui qui affecte le cœur”, a déclaré Viswanathan. Une théorie suggère que le virus trouve une cachette pendant que le reste du corps le combat. “Et nous avons découvert dans plusieurs études que le COVID peut rester dans notre tractus gastro-intestinal pendant des semaines et des mois après sa résolution dans le reste du corps.”

L’endroit exact où le virus pourrait se cacher fait l’objet d’un débat, a déclaré Viswanathan. Mais Hernandez a déclaré que les symptômes gastro-intestinaux sont clairs : « Les gens peuvent avoir des nausées, des vomissements, de la diarrhée. »

Une vaste étude sur les anciens combattants publiée l’année dernière dans Communications naturelles ont découvert que les personnes atteintes de COVID-19 présentaient un risque plus élevé de reflux gastro-œsophagien, de syndrome du côlon irritable et d’autres problèmes gastro-intestinaux plus de 30 jours après l’infection, par rapport aux personnes non atteintes de COVID-19. Le risque était élevé même chez les personnes présentant des cas bénins de la maladie.

Reins

Les problèmes rénaux étaient courants dans une étude de 2023 publiée dans La médecine respiratoire du Lancet qui a examiné les lésions organiques après une infection au COVID-19.

Les chercheurs ne savent pas nécessairement si les problèmes rénaux sont dus à une forte fièvre et à une consommation réduite de liquide, ou au fait que “avec un virus qui peut se propager n’importe où et provoquer une inflammation n’importe où, vous pouvez avoir toutes sortes de problèmes”, a déclaré Hernandez.

Ce qu’il faut faire

Toutes les personnes atteintes du COVID-19 n’auront pas ces problèmes, a déclaré Viswanathan. Mais les personnes présentant des symptômes peuvent s’adresser à leur médecin traitant ou à une clinique COVID longue.

Ce que chacun peut faire, dit-elle, c’est prendre des mesures pour se protéger et protéger son entourage.

La première étape consiste à être prudent si le COVID-19 sévit dans votre région. Pensez à porter un masque dans les lieux publics bondés. “Beaucoup de gens ont le COVID maintenant, et cela peut prendre un certain temps avant qu’ils soient testés positifs”, a déclaré Viswanathan.

“La deuxième chose est de se faire vacciner”, a-t-elle déclaré. “Cela semble vraiment être très protecteur.” Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent à toute personne âgée de 5 ans et plus obtenez le vaccin COVID-19 mis à jour pour éviter de tomber gravement malade à cause du virus.

“La troisième chose est de contrôler vos facteurs de risque cardiovasculaire”, a-t-elle déclaré. Cela signifie maîtriser l’hypertension artérielle, le diabète ou d’autres maladies chroniques. “Tout cela réduira votre risque.”

McAlpine a ajouté que si vous avez Symptômes du covid-19restez à l’écart des autres pour éviter de les mettre en danger.

Hernandez a souligné l’importance des vaccinations en général pour les personnes souffrant d’une maladie cardiaque ou pulmonaire, d’un cancer ou d’un système immunitaire affaibli. “Pour les personnes qui ont d’autres problèmes de santé, vous n’en avez pas besoin d’un autre”, a-t-il déclaré. “Et si vous pouviez éviter une maladie comme le COVID ou la grippe, pourquoi pas ?”