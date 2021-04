Au-delà de la pandémie: Londres vote pour un maire pendant la crise Libéral démocrate pakistanais Brexit Britain People

Il n’y a pas longtemps, Londres était en plein essor. Maintenant, il craint un buste.

Le Brexit et la pandémie de coronavirus ont frappé la capitale britannique dans une tempête parfaite. En 2021, la ville compte moins de personnes, moins d’entreprises, des divisions plus marquées et des choix plus difficiles que quiconque aurait pu imaginer.

Le 6 mai, les Londoniens éliront un maire dont la performance aidera à déterminer s’il s’agit d’une période de déclin pour la plus grande ville d’Europe – ou d’une chance de mieux faire les choses.

«Ça va être difficile, certainement», a déclaré Jack Brown, chargé de cours en études londoniennes au King’s College de Londres. «Ces deux changements assez sismiques» – le Brexit et le virus – «seront difficiles à gérer.»

___

Pestes, incendies, guerre – Londres a survécu à tous. Mais il n’a jamais eu une année comme celle-ci. Le coronavirus a tué plus de 15000 Londoniens et ébranlé les fondations de l’une des grandes villes du monde. Alors qu’une campagne de vaccination de masse rapide promet une réouverture plus large, l’Associated Press examine l’impact de la pandémie sur les habitants et les institutions de Londres et se demande ce que l’avenir pourrait nous réserver.

___

Le maire nouvellement élu de Londres dirigera une ville de plus de 8 millions d’habitants confrontée aux problèmes habituels des grandes villes – trop peu de logements et de transports en commun abordables, trop de criminalité et de pollution – ainsi qu’une foule de problèmes sans précédent.

Un an de verrouillage des coronavirus et de restrictions de voyage a vidé les tours de bureaux de la ville, fermé sa vie nocturne, fermé ses pubs et restaurants et banni les touristes internationaux. Le retour à la normale prendra du temps.

«Nous avons déjà perdu environ 300 000 emplois et plus d’un million de Londoniens sont actuellement licenciés», a déclaré le maire Sadiq Khan, qui cherche à être réélu. «Le défi est donc de savoir comment éviter (le) chômage de masse des années 80.

«Il est vraiment important d’avoir la même ambition que nos ancêtres et nos aïeux après la Seconde Guerre mondiale, car c’est l’ampleur du défi», a déclaré Khan, dont les priorités sont de ramener les gens dans le centre-ville et de réduire les inégalités économiques exacerbées par la pandémie.

Si les sondages d’opinion sont corrects, Khan, 50 ans, est susceptible de remporter un second mandat lors des élections de jeudi, retardées d’un an en raison de la pandémie. Lui et son principal challenger sont des histoires à succès made in London.

Khan, avocat et membre du Parti travailliste de centre-gauche, est le fils d’immigrants pakistanais. Son père était chauffeur de bus, sa mère couturière.

Les grands-parents du candidat conservateur Shaun Bailey, quant à eux, font partie de la «génération Windrush» d’immigrants de la Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale en provenance des Caraïbes. Il a été élevé par une mère célibataire dans des logements sociaux à Ladbroke Grove, un quartier où des maisons victoriennes coûteuses se trouvent à proximité de blocs de logements sociaux délabrés.

L’ancien animateur jeunesse de 49 ans est un ardent défenseur de la ville qui, selon lui, lui a donné des chances de s’épanouir.

«Plus que n’importe quel autre endroit dans le monde, si vous venez d’un milieu ouvrier, Londres offre des opportunités pas comme les autres», a déclaré Bailey, qui pense que le plus grand défi de Londres est la criminalité.

Bailey veut voir plus de jeunes travailleurs, plus de policiers sur le coup et une plus grande utilisation des pouvoirs d’interpellation et de fouille pour retirer les couteaux et autres armes de la rue. L’arrêt et la fouille est une politique extrêmement controversée parce que les jeunes hommes noirs ont été ciblés de manière disproportionnée, et cela a été au centre des manifestations antiracistes autour du maintien de l’ordre.

Mais Bailey dit que c’est essentiel.

«Ce qui met la communauté noire en colère par-dessus tout, c’est la vitesse à laquelle nos jeunes meurent», a-t-il déclaré.

Khan et Bailey – et plus d’une douzaine d’autres candidats, des candidats libéraux démocrates et verts aux militants anti-lockdown et à un comédien à la tête de seau appelé le comte Binface – savent qu’ils courent dans une ville transformée par le virus et par la sortie de la Grande-Bretagne. l’Union européenne.

Le Brexit pose un défi à Londres en mettant fin à la libre circulation des personnes du continent et en mettant en péril le statut de la ville en tant que centre financier de l’Europe. La pandémie, quant à elle, a remis en question l’existence même des mégapoles et des espaces bondés dans lesquels les gens vivent, travaillent et voyagent.

Après trois décennies de croissance, la population de Londres a chuté en 2020 alors que les gens partaient à la recherche de plus d’espace pendant le verrouillage ou retournaient dans leur région ou leur pays d’origine. Il reste à voir s’ils reviendront un jour.

Trois verrouillages, maintenant progressivement levés, ont gardé les employés de bureau à la maison et ont transformé le centre de Londres en une ville fantôme. Des millions de personnes ne se rendent plus au centre-ville pour travailler ou jouer, car les restrictions relatives aux coronavirus ont forcé les gens à rester locaux.

À travers Londres – une «ville de villages» dont les quartiers conservent des caractères distincts – la pandémie a conduit les gens à réévaluer leurs priorités.

«Si vous allez dans le centre de Londres … il n’y a presque personne là-bas, presque», a déclaré Mark Burton, qui dirige un lieu artistique communautaire à Walthamstow, une zone autrefois graveleuse et maintenant embourgeoisante dans le nord-est de la ville. «Alors qu’ici, il y a un dynamisme autour des cafés.»

Burton pense que Khan a fait du bon travail en tant que maire, bien qu’il souhaite davantage de soutien pour le cyclisme et les entreprises communautaires.

De l’autre côté de la ville de Ladbroke Grove, le résident Nicholas Olajide aime l’engagement de son rival Bailey de réduire la criminalité. Lui aussi pense que la pandémie a donné à la ville un nouveau sens d’elle-même.

«Je pense que cela a éveillé un sentiment de communauté chez les gens», a déclaré Olajide. «Avant, Londres suivait la voie où nous n’étions plus une communauté, plus le gardien de nos voisins. Mais je pense que cela nous a rapprochés. Les gens qui restent à la maison et se soucient de leurs voisins, travaillent à domicile – cela a rapproché les familles. »

Sian Berry, le candidat du Parti vert à la mairie, dit que la pandémie a révélé les lacunes béantes de la société londonienne et a laissé les gens désireux «d’un nouveau départ».

«C’est un endroit très excitant à vivre, à Londres, mais il est pollué, cela peut être une pression et le coût de la vie est beaucoup trop élevé», a-t-elle déclaré. «Chaque quartier de Londres a également son propre esprit, et nous devons le nourrir.»

Brown, l’historien londonien, est optimiste quant à la capacité de Londres à rebondir. Il a déjà traversé des moments difficiles au cours de ses 2 000 ans d’existence.

« L’histoire ancienne de Londres est vraiment celle d’être incendiée de temps en temps – toute la ville brûle – et ensuite tout le monde attrape la peste », a-t-il déclaré. «Cela se produit dans un cycle pendant des années et des années et les gens reviennent sans cesse.

«La très longue histoire de Londres est une incroyable résilience. C’est même parfois un peu indifférent. Cela n’emporte pas toujours tout le monde avec. Mais le lieu lui-même, son économie, son attrait, en quelque sorte perdure », a-t-il déclaré.

___

La rédactrice de l’Associated Press Danica Kirka a contribué à cette histoire.

___

