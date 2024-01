Au-delà de la marque : la nouvelle exposition Warhol dévoile des trésors artistiques rarement vus

Impossible de travailler dans un domaine créatif sans entendre les gens faire référence au célèbre artiste américain Andy Warhol (1928-1987). En fait, vous l’avez probablement fait vous-même à plusieurs reprises. Mais que savez-vous vraiment de lui et de son art ? Et combien en avez-vous réellement vu, de près et personnellement ?

Eh bien, si vous souhaitez en savoir plus ou découvrir davantage le travail de l’artiste pop emblématique, voici une excellente nouvelle. Une nouvelle exposition Warhol, Au-delà de la marque, ouvre ses portes à Londres, célébrant sa contribution unique et radicale à l’histoire de l’art et exposant plusieurs de ses pièces les plus emblématiques de sa carrière ; y compris des peintures originales rarement vues de sa série Ads.

Ouverte demain (18 janvier), l’exposition se déroule jusqu’au 24 mars sur les deux sites de Mayfair de la Halcyon Gallery, au 29 et 148 New Bond Street dans le West End.

Rassemblant ses portfolios d’impression les plus emblématiques, ses travaux commerciaux et ses toiles originales rarement vues, Beyond the Brand englobera toute la gamme des inventions picturales de Warhol et démontrera l’extraordinaire puissance de sa vision artistique unique.

La série Annonces

Warhol a exploré l’intersection entre l’art et le commerce comme aucun autre artiste dans l’histoire, une influence qui reste forte encore aujourd’hui. Cette dynamique s’exprime le plus clairement dans sa série Ads, qui réinvente des publicités célèbres pour des marques telles qu’Apple, Volkswagen et Chanel No. 5 ; les rendant avec des couleurs vibrantes et les transformant en de puissantes œuvres d’art.

Ces œuvres ont été créées à la fois sous la forme d’un portfolio de gravures et sous la forme d’un ensemble de 10 peintures sur toile. Les sérigraphies et les peintures seront exposées ensemble pour la première fois au Royaume-Uni.

Comme l’explique l’essai d’accompagnement de l’historien de l’art et conservateur de musée Joachim Pissarro : « La publicité est un point culminant magistral de l’intérêt de Warhol tout au long de sa carrière pour les frontières floues entre le commercialisme et les beaux-arts, et elle resitue ces thèmes omniprésents dans un nouvel ensemble de pointe. en accord avec l’esprit du temps de cette époque tardive.

Andy Warhol, Campbell’s Soup Can (Tomato), Sérigraphie en couleurs sur un sac en papier, 1966. Cette œuvre est exposée à la Halcyon Gallery.







Andy Warhol, Annonces : Chanel, 1985. Cette œuvre est exposée à la Halcyon Gallery.





Andy Warhol, Anatom (Rado Watches), 1987. Cette œuvre est exposée à la Halcyon Gallery.







Andy Warhol, Campbell’s Soup I, 1968 (détail). Cette œuvre est exposée à la galerie Halcyon.







“Ces publicités rayonnent de thèmes tels que le cosmopolitisme, la technologie, la célébrité cinématographique, le pouvoir politique, l’élégance et le luxe dans un vocabulaire visuel qui était en contradiction flagrante avec la production trompeusement artisanale, pittoresque mais enchanteresse de la carrière extrêmement réussie de Warhol en tant qu’illustrateur commercial pendant trente ans. avant.”

En plus de la série Ads, de nombreux portfolios imprimés parmi les plus emblématiques de Warhol seront exposés, notamment Marilyn Monroe, la reine Elizabeth II, le président Mao, Muhammad Ali et la collection Endangered Species, qui, selon Kate Brown, « est un portfolio très apprécié ». et toujours très pertinent aujourd’hui.

Parmi les autres points forts figurent le portrait de Warhol de la légende du football Pelé, sa peinture du Mont Vésuve et une toile représentant une montre de la marque suisse Rado, réalisée dans les derniers mois de sa vie.

Boîtes de soupe et Mickey

Les œuvres les plus connues de Warhol sont peut-être ses célèbres boîtes de soupe, qui symbolisent la célébration des objets du quotidien et de la culture populaire par le Pop Art. Il est difficile de faire comprendre à un public moderne à quel point cela a été choquant. Jusqu’au Pop Art, l’art était une affaire de haute culture et le commerce était une affaire de basse culture ; les deux semblent diamétralement opposés. Réunir les deux de cette manière était véritablement un acte révolutionnaire.

Le plus petit espace d’exposition de la Halcyon Gallery, au 29 New Bond Street, offre désormais aux visiteurs la chance de voir ces œuvres d’art emblématiques en personne. Ils sont accompagnés d’objets éphémères illustrant l’impact extraordinaire que le motif le plus connu de l’artiste a eu sur la culture, notamment une Campbell’s Soup Box, une toile tridimensionnelle vibrante commandée par Campbell’s pour commémorer le lancement d’un nouveau produit en 1986. .

Ailleurs, la salle immersive du 148 New Bond Street présentera le portfolio très admiré d’Andy Mouse de Keith Haring, représentant Warhol dans le rôle de Mickey Mouse, nageant dans des billets d’un dollar et dansant dans une boîte de nuit.

Ces œuvres témoignent de l’influence remarquable de Warhol sur des artistes comme Haring et Jean Michel-Basquiat, ainsi que de l’évolution de la scène artistique new-yorkaise. C’est également une exposition opportune, l’année où le Mickey Mouse original n’est plus officiellement protégé par le droit d’auteur.

Cet espace immersif s’inspire du « Pop Shop » de Haring pour célébrer la convergence de l’art du graffiti et des beaux-arts, qui a eu lieu pour la première fois dans les années 80 et pour laquelle Warhol a été un moteur essentiel.

Les skateboards inspirés par Andy Warhol sont exposés à la Halcyon Gallery.







Andy Warhol, Gems, 1978. Cette œuvre est exposée à la Halcyon Gallery.







Contribution sismique

“Cette exposition est un aperçu complet de la vie créative de Warhol, depuis ses premières œuvres et illustrations jusqu’aux dernières œuvres qu’il a jamais produites”, a déclaré Kate Brown, directrice créative et conservatrice de la galerie. “Les visiteurs auront une vue globale de l’ensemble de sa carrière, y compris la possibilité de voir plusieurs de ses portfolios emblématiques dans leur intégralité.

“La contribution sismique de Warhol à l’histoire de l’art est qu’il a lié son travail à une conscience collective plus étroitement que tout autre artiste auparavant. Son art est un pur reflet de la culture populaire de son vivant et de l’esprit du capitalisme occidental.”

Comme l’écrit Pissarro : « Les contributions révolutionnaires d’Andy Warhol à l’histoire de l’art se mesurent souvent à travers ses peintures, en particulier leur pouvoir, leur sujet, leur technique et leur réception : des toiles immenses, des personnalités immenses, des sommes gargantuesques récoltées aux enchères… Ce qui a rendu ses peintures si audacieuses et si nouvelles. C’était, en revanche, les techniques de plus en plus mécanistes qu’il utilisait pour créer ses compositions.

« Alors que ses peintures s’éloignaient de plus en plus de l’idée d’individualité, il introduisit de nouveaux éléments avant-gardistes dans ses estampes. La relation entre les deux mondes est un peu comme un test artistique de Turing : à mesure que les deux domaines, la peinture et la gravure se développaient en tandem, ils marchèrent inexorablement vers une singularité presque asymptotique, mais pas tout à fait asymptotique. Jamais les deux ne se rencontreront, mais Warhol ne cessera de brouiller les frontières autant qu’il le peut.

“[This] L’exposition offre une occasion précieuse de revenir sur l’histoire de la pratique de la gravure de Warhol et de jeter un regard neuf sur plusieurs séries qui éclairent des vérités fondamentales sur la vision du monde de l’artiste célèbre et énigmatique.