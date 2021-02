Lorsque Barack Obama a été élu président en 2008, il a frappé l’auteur et illustrateur John Jennings comme si sans précédent, une telle rupture avec l’histoire américaine, que c’était comme un événement d’un avenir lointain. «Avant cela, la seule fois où vous voyiez un président qui était noir, c’était dans un film de science-fiction», a-t-il déclaré lors d’une interview téléphonique le mois dernier. Jennings l’a comparé aux sortes de sauts imaginatifs que l’on trouve dans les œuvres les plus avant-gardistes classées comme «afrofuturistes». Cette année, les fans d’afrofuturisme verront une récolte exceptionnelle de bandes dessinées et de romans graphiques, y compris les premières offres d’une nouvelle publication consacrée à la fiction spéculative noire et les rééditions de titres afrofuturistes de maisons de bandes dessinées comme DC et Dark Horse. L’afrofuturisme, que ce soit dans les romans, les films ou la musique, imagine des mondes et des futurs où se croisent diaspora africaine et science-fiction. Le terme a été inventé par l’écrivain Mark Dery en 1993 et ​​a depuis été appliqué aux romans d’Octavia Butler («Kindred»), aux styles musicaux du compositeur de jazz Sun Ra et plus récemment à des films tels que «Get Out» et «Black Panther », qui a présenté une vision magnifiquement rendue de la nation de Wakanda, à la pointe de la technologie et alimentée par le vibranium.

«L’afrofuturisme n’est pas nouveau», a déclaré Ytasha L. Womack, critique culturelle et auteur de «Afrofuturisme: le monde de la science-fiction noire et de la culture fantastique», une introduction et une histoire du mouvement et de l’esthétique. «Mais la pléthore de bandes dessinées et de romans graphiques disponibles est certainement une nouvelle expérience.» Les romans graphiques publiés en janvier comprenaient «After the Rain», une adaptation d’une nouvelle de l’auteur nigério-américain Nnedi Okorafor, et «Infinitum», un conte de rois africains et de batailles spatiales par l’artiste basé à New York. Tim Fielder.

Ce mois-ci marque le retour tant attendu des bandes dessinées «Black Panther» écrites par Ta-Nehisi Coates, que l’auteur lauréat du National Book Award a commencé en 2016, ainsi que le dernier opus de «Far Sector», une série écrite par NK Jemisin et inspiré par l’acteur et musicien Janelle Monáe, à propos de la première femme noire à devenir membre du Green Lantern Corps intergalactique. Même les œuvres plus anciennes font peau neuve. Les super-héros noirs de la société de bandes dessinées des années 90 Milestone – y compris Icon, un extraterrestre qui s’écrase sur Terre en 1839 et prend la forme d’un homme afro-américain – trouvent de nouveaux lecteurs sur DC Universe Infinite, un service d’abonnement qui a lancé en janvier. Pendant ce temps, l’éditeur Dark Horse, basé dans l’Oregon, prévoit de publier les bandes dessinées de l’écrivain d’origine nigériane Roye Okupe, qui les avait précédemment auto-publiées, y compris sa série Afrofuturistic « EXO», Un conte de super-héros qui se déroule en 2025 au Nigeria.