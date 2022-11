Au défilé de Thanksgiving de Macy : ballons, foule et chapeaux en forme de volaille

“Avec un cortège de clowns, de monstres, d’animaux et de chars, l’homme moustachu en rouge, à la vue de milliers de personnes, arrive à 9 heures…”

Ainsi commença le tout premier New York Times couverture du tout premier défilé de Thanksgiving organisé par le grand magasin Macy’s le 27 novembre 1924. Quatre-vingt-dix-sept ans, 11 mois et 28 jours plus tard, Lynden Alford, 10 ans, se tenait le long du parcours du défilé à Columbus Circle en la criant dirigez-vous vers les fanfares, les twirlers de matraque et, bien sûr, les personnages de ballons géants – et prenez ombrage de la caractérisation par le journaliste du défilé d’il y a longtemps de son spectacle préféré.