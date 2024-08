Au début, Kevin Hall n’envisageait pas de faire partie des forces de l’ordre dans sa carrière. Il venait juste de prêter serment en tant que nouveau chef de la police de Spokane

26 août — Quand Kevin Hall était plus jeune, il n’envisageait pas une carrière dans les forces de l’ordre.

Lundi, l’ancien chef adjoint de Tucson, en Arizona, a prêté serment devant l’hôtel de ville en tant que nouveau chef de la police de Spokane.

« Je ne faisais pas partie de ces jeunes qui voulaient devenir policier. La plupart de mes amis et de ma famille étaient choqués », a déclaré Hall dans une interview accordée au Spokesman-Review cet été. « À l’époque, je ne pensais pas que ce serait une carrière pour moi, mais j’en suis tombé amoureux. »

Hall, employé depuis 32 ans par la police de Tucson, est arrivé à Spokane la semaine dernière avec sa femme, Karen. Les deux hommes ont récemment fait une offre sur une maison située juste à l’extérieur des limites de la ville, à l’est de South Hill.

« Comme toute ville, elle a ses préoccupations et ses problèmes, mais c’est une ville magnifique », a déclaré Hall lors de la cérémonie de lundi. « J’adore cette ville et j’ai l’intention de m’y consacrer à 100 % dans tout ce que j’entreprends. »

La maire de Spokane, Lisa Brown, a déclaré à la foule présente à la cérémonie d’investiture de Hall qu’elle n’avait aucun doute « qu’il dirigerait le département avec distinction ».

« Dans mes conversations avec le chef Hall, il est très clair qu’il apporte un engagement envers la transparence, l’engagement communautaire et une police innovante qui non seulement renforcera le département mais renforcera également la confiance et la collaboration entre nos agents et notre communauté », a-t-elle déclaré.

Hall a grandi dans le sud de la Californie et a commencé sa carrière de policier au sein de la division des forces de sécurité de l’US Air Force.

« Je pensais être plutôt doué dans ce domaine », a-t-il déclaré le mois dernier. « Je suis revenu à Tucson pour devenir officier et essayer de me faire une idée. »

Hall est responsable de la police de la ville de Tucson depuis l’âge de 28 ans. Au cours de son mandat, il a été commandant de la division des services sur le terrain et a acquis une expérience supplémentaire auprès de diverses autres unités du département, telles que les invasions de domicile, les homicides, le SWAT, les gangs, les affaires internes et la maltraitance des enfants. Il a déclaré qu’il soutenait fermement les pratiques policières fondées sur des preuves et qu’il préférait utiliser les données de partout aux États-Unis pour aider à guider les décisions des forces de l’ordre locales, en particulier avant ou après un scénario de recours à la force meurtrière.

Dans l’interview, Hall revient souvent sur la décision de la Cour suprême des États-Unis de 1989, Graham v. Connor, qui a décidé que la décision d’un policier de recourir à la force devait être fondée sur une attente de « raisonnabilité ». Mais, a-t-il dit, « c’est une barre basse ». La « barre » de la politique qui ordonne à un policier d’agir et de la façon d’agir doit être beaucoup plus haute, a-t-il ajouté.

Hall n’a jamais été impliqué dans une fusillade impliquant la police, mais il a enquêté sur plus de 50 d’entre elles. Hall a déclaré qu’il avait l’habitude de diffuser les images de caméras corporelles dans les semaines qui suivent une fusillade impliquant la police et qu’il avait l’intention d’être « aussi transparent que possible » après un incident impliquant un recours à la force.

« Il y a toujours matière à amélioration », a-t-il déclaré à propos des fusillades policières. « Nous devrions examiner chaque incident avec l’objectif de faire mieux. »

En essayant d’apporter des changements à Spokane, Hall se rapproche également de ses racines autochtones en tant que membre de la tribu Colville, qui a été intégrée à la cérémonie de lundi. Un membre de la famille de Hall a prononcé un discours dans sa langue maternelle et a chanté une chanson cérémonielle. Une fois la cérémonie terminée, les membres de la tribu ont embrassé Hall et l’ont félicité pour son nouveau poste.

Son oncle, Mike Hall, qui est également membre de la tribu, estime que son neveu « a beaucoup de connaissances pour pouvoir aider », ce qui fait de lui un atout précieux pour Spokane. La présence du nouveau chef lui permet également de se sentir plus à l’aise lors de ses visites en ville.

Spokane a un impact direct sur la réserve, a-t-il déclaré. Il souhaite voir la « culture » changer dans la ville sous la direction de son neveu et espère lui rendre visite plus souvent.

« Je suis allé le voir quand il était à Tucson. J’ai pu voir une partie du travail qu’il a fait… Je me suis dit : « Mon Dieu, il faut être intelligent pour pouvoir affronter ce qu’il a traversé » », a déclaré Mike Hall. « Tucson, c’est un bon endroit, mais ce n’est pas différent. »

Hall a dit à peu près les mêmes choses à propos des deux villes alors qu’il répondait aux questions des médias après la cérémonie de lundi, ce qui, selon lui, fera de lui un meilleur dirigeant.

« Ce que vous voyez ici à Spokane, en sortant de l’autoroute ou dans d’autres parties du centre-ville, c’est très similaire », a déclaré Hall. « En fait, si vous ne saviez pas où vous êtes, vous penseriez que vous êtes dans la même ville. »

Personne n’a encore vraiment réussi à résoudre le problème du fentanyl, a déclaré Hall, qui a coûté la vie à des centaines de personnes à Spokane au cours des deux dernières années. Ce problème, ainsi que celui des sans-abri, est un problème que Hall veut résoudre en tant que nouveau chef.

« Nous allons avoir besoin d’un peu de latitude et de temps pour résoudre ce problème avec la communauté », a déclaré Hall. « Je suis prêt à écouter l’ensemble de la communauté – le monde des affaires, la communauté des prestataires de services sociaux, les organismes à but non lucratif, le public, le gouvernement – ​​nous devons tous aborder ce problème ensemble… car ce sont tous des systèmes qui travaillent sur le même problème. Nous pourrions tout aussi bien essayer d’utiliser ces systèmes ensemble. »

En attendant, Hall compte bien connaître le service de police autant que possible. Pour tout chef de police extérieur, il est difficile de ne pas connaître l’histoire d’un service, ce qui implique de « beaucoup écouter » et de cultiver des relations, a-t-il déclaré.

Parmi les préoccupations que les gens ont soulevées auprès de Hall, l’inclusion de la communauté au sein du service de police en fait partie, a-t-il déclaré, ajoutant que les résidents veulent se sentir inclus, et plus ils le sont, plus ils font confiance à la police et peuvent contribuer aux efforts de sécurité.

« Ce n’est pas aussi proche qu’ils le souhaiteraient. On dirait qu’ils veulent se rapprocher de la police, mais ce n’est pas encore le cas », a-t-il déclaré. « C’est une bonne façon pour moi de commencer. »

Bien que lundi soit le premier jour officiel de Hall, il a déclaré que le processus de changement prendrait du temps. En attendant de revêtir son uniforme de policier, il a déclaré qu’il n’avait aucune envie d’aller ailleurs.

« Ce sera le dernier emploi de ma carrière. C’est ici que je compte rester. »