Au débat, Sarah Sanders défend d’éviter la presse de l’Arkansas

CONWAY, Ark. (AP) – L’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a défendu son évitement des médias locaux dans sa candidature au poste de gouverneur de l’Arkansas vendredi alors qu’elle participait à son seul débat avant les élections du mois prochain.

Sanders, la candidate républicaine qui est fortement favorisée lors des élections de novembre, a mené quelques entretiens locaux lors de sa candidature à la plus haute fonction de l’État. Sanders n’avait accepté qu’un seul débat avec le candidat démocrate Chris Jones et le libertaire Ricky Dale Harrington.

Sanders a déclaré qu’elle s’adressait directement aux électeurs en faisant campagne dans tout l’État.

“La liberté de la presse est extrêmement importante, mais la liberté de la presse s’accompagne d’une grande responsabilité”, a déclaré Sanders. “Quand ils ne respectent pas leur part du marché, cela oblige certains d’entre nous à sortir des sentiers battus, ce que j’ai fait tous les jours au cours des deux dernières années.”

Les sondages publics ont montré que Sanders menait à deux chiffres et elle a brisé les records de collecte de fonds dans l’État à prédominance républicaine. Le vote anticipé commence lundi dans l’Arkansas.

Au cours de son mandat de deux ans en tant que porte-parole en chef de l’ancien président Donald Trump, Sanders a réduit les points de presse télévisés après s’être battu à plusieurs reprises avec des journalistes qui l’ont interrogée de manière agressive. Sanders a souvent cherché à justifier le manque de briefings formels en disant qu’ils n’étaient pas nécessaires lorsque les journalistes pouvaient entendre directement Trump.

Jones, ministre baptiste ordonné et ingénieur nucléaire, a déclaré que les électeurs méritaient d’en savoir plus sur Sanders.

“Plus nous avons de dirigeants qui ne veulent pas se présenter et répondre aux questions difficiles devant des foules qui ne sont pas d’accord avec eux et avec des médias qui ne sont pas d’accord avec eux, plus nous nous éloignerons de la force de notre démocratie », a déclaré Jones.

Les commentaires de Sanders interviennent un jour après que le gouverneur républicain sortant Asa Hutchinson, qui a tenu plus de 200 points de presse pendant la pandémie de COVID-19, a salué le rôle de la presse. Hutchinson, qui a approuvé Sanders, quitte ses fonctions en janvier en raison de la limite des mandats.

“Bien que ce soit difficile pour ceux qui occupent des fonctions publiques, votre travail est essentiel”, a déclaré Hutchinson jeudi soir lors du gala de la liberté de la presse de l’Arkansas Press Association. “Et c’est une partie incroyablement importante des freins et contrepoids que nous avons dans notre société et dans nos libertés.”

Le débat d’une heure organisé par Arkansas PBS n’incluait pas les questions qui ont dominé d’autres campagnes à l’échelle nationale, notamment l’accès à l’avortement et l’émeute du Capitole.

Sanders, qui a juré d’utiliser le bureau pour lutter contre les politiques du président Joe Biden, a invoqué à plusieurs reprises un plan d’éducation qu’elle a récemment publié qui appelle à améliorer les taux d’alphabétisation. Elle a également déclaré qu’elle pensait que l’État pouvait se permettre son plan de suppression progressive de l’impôt sur le revenu. Sanders n’a pas publié de calendrier détaillé pour le plan de réduction d’impôts.

“Nous devons le faire de manière responsable, mais nous le faisons en développant notre propre économie et en réduisant le gaspillage, la fraude et les abus qui existent dans les dépenses de notre gouvernement telles qu’elles sont actuellement”, a-t-elle déclaré.

Au cours du débat, Jones a vanté sa plate-forme “PB&J” qui, selon lui, représente l’éducation préscolaire, le haut débit et les emplois. Jones a dit qu’il s’inquiétait de l’impact que l’élimination de l’impôt sur le revenu pourrait avoir sur les services de l’État.

“Les calculs doivent s’additionner”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas éliminer 55% des revenus de l’État et ensuite ne pas couper quelque chose.”

Sanders a également déclaré qu’elle aurait promulgué l’interdiction par l’État des soins affirmant le genre pour les mineurs, une interdiction qui fait l’objet d’un procès fédéral cette semaine. L’Assemblée législative républicaine a promulgué l’année dernière l’interdiction, annulant le veto de Hutchinson.

“Les enfants ne sont pas capables de prendre de telles décisions qui changent leur vie”, a déclaré Sanders, comparant l’interdiction à l’âge minimum pour les permis de conduire, boire ou fumer.

L’Arkansas a été le premier État à décréter une telle interdiction. Plusieurs groupes médicaux, dont l’American Medical Association et l’American Academy of Pediatrics, s’opposent aux interdictions et les experts affirment que les traitements sont sûrs s’ils sont correctement administrés.

Jones et Harrington ont déclaré qu’ils s’opposaient tous les deux à l’interdiction et que les parents devraient avoir le droit de prendre cette décision.

« Mes enfants sont-ils mes enfants ou appartiennent-ils au gouvernement ? dit Harington.

Andrew Demillo, l’Associated Press