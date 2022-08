Au cours d’un été de feintes, la Russie et l’Ukraine tentent de prédire le prochain mouvement de l’ennemi

“La première fois que j’ai entendu un lancement HIMARS, c’était comme de la musique à mes oreilles”, a déclaré M. Bereza. “C’est la plus belle musique pour les soldats ukrainiens.”

Les États-Unis ont annoncé lundi 1 milliard de dollars d’aide militaire supplémentaire, dont davantage de roquettes HIMARS, 95 000 obus d’artillerie, 1 000 missiles antichars Javelin et plus encore. Il s’agit du plus gros paquet d’armements pour l’Ukraine, portant le total à 9,8 milliards de dollars au cours de la dernière année et demie, la plupart depuis l’invasion russe en février.

Les responsables américains ont également cité le HIMARS comme faisant une différence, mais avec tout dans cette guerre, beaucoup de choses restent opaques : les rumeurs se multiplient, la propagande est omniprésente et l’Ukraine et la Russie sont promptes à vanter des armes avancées – comme le HIMARS – tout en restant opérationnel. détails secrets.

Certains analystes affirment que le ralentissement de la Russie à l’Est a moins à voir avec la division de son attention ou des armes de l’Ukraine qu’avec un besoin de reconstruire et de redéployer ses forces battues.

Le Pentagone a souligné ce problème lors d’une conférence de presse lundi, où Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense pour la politique, a estimé que 70 000 à 80 000 soldats russes avaient été tués ou blessés depuis le début de l’invasion, une perte stupéfiante qui dépasse les pertes militaires américaines officielles. compte dans les longues guerres en Afghanistan et en Irak combinées.