Au cours des six premiers mois de Lula, la déforestation de l’Amazonie brésilienne a chuté de 34 %, inversant la tendance sous Bolsonaro

RIO DE JANEIRO (AP) – Après quatre ans de destruction croissante en Amazonie brésilienne, la déforestation a chuté de 33,6% au cours des six premiers mois du mandat du président Luiz Inácio Lula da Silva, selon les données satellites du gouvernement publiées jeudi.

De janvier à juin, la forêt tropicale a été alertée d’une éventuelle déforestation couvrant 2 650 kilomètres carrés (1 023 miles carrés), contre 4 000 kilomètres carrés – une superficie de la taille de Rhode Island – au cours de la même période l’année dernière sous l’ancien président Jair Bolsonaro. Les données de cette année incluent une chute de 41 % des alertes pour juin, qui marque le début de la saison sèche lorsque la déforestation a tendance à bondir.

« L’effort d’inversion de la courbe de croissance a été atteint. C’est un fait : nous avons inversé la courbe ; la déforestation n’augmente pas », a déclaré João Paulo Capobianco, secrétaire exécutif du ministère de l’Environnement, lors d’une présentation à Brasilia.

Capobianco a noté que les résultats annuels dépendront de quelques mois difficiles à venir. Pourtant, les données sont un signe encourageant pour Lula, qui a fait campagne l’année dernière en s’engageant à freiner l’exploitation forestière illégale et à réparer la dévastation environnementale pendant le mandat de Bolsonaro. L’ancien dirigeant d’extrême droite a affaibli les autorités environnementales tandis que son insistance sur le développement de la région amazonienne a trouvé un écho auprès des accapareurs de terres et des agriculteurs qui s’étaient longtemps sentis calomniés par les lois environnementales. Ils ont été enhardis et la déforestation en Amazonie a atteint un sommet en 15 ans.

Les données de jeudi sur la déforestation proviennent d’un système appelé Deter, géré par l’Institut national de recherche spatiale, une agence fédérale. Il s’agit d’une initiative principalement axée sur la détection de la déforestation en temps réel. Les calculs de déforestation les plus précis proviennent d’un autre système appelé Prodes, dont les données ne sont publiées qu’une fois par an.

« En bout de ligne, nous accordons la priorité à l’application des lois environnementales », a déclaré Jair Schmitt, responsable de la protection de l’environnement à Ibama, l’agence fédérale brésilienne de l’environnement, lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press.

Cependant, la pénurie continue de personnel signifie que la tâche n’a pas été facile, a-t-il déclaré. De nombreux agents d’Ibama ont pris leur retraite et n’ont pas été remplacés pendant l’administration de Bolsonaro, ce qui reflète ses efforts pour désarmer les autorités environnementales. Lula s’est engagé à reconstituer les effectifs, mais le nombre d’agents d’exécution d’Ibama reste au plus bas depuis 24 ans. Pour l’ensemble du pays qui est plus grand que les États-Unis contigus, il n’y a que 700 agents, dont 150 sont disponibles pour le déploiement.

Ibama a également renforcé la surveillance à distance, où la déforestation est détectée par imagerie satellite, selon Schmitt. En recoupant avec les registres fonciers, il est possible d’identifier le propriétaire de la zone dans de nombreux cas, conduisant à un embargo qui restreint l’accès aux prêts financiers et impose d’autres sanctions.

Une autre stratégie a consisté à saisir des milliers de bovins élevés illégalement dans les zones sous embargo. Il est efficace car il inflige une sanction immédiate, alors que les amendes sont rarement payées au Brésil en raison d’un processus d’appel lent, a déclaré Schmitt.

Rodrigo Agostinho, le chef d’Ibama, a noté dans la présentation jeudi que la valeur des amendes infligées au premier semestre a bondi de 167% par rapport à la moyenne 2019-2022, et l’agence a mis sous embargo 2 086 zones, en hausse de 111%.

« Nous avons commencé l’année avec beaucoup de difficultés à cause de tout ce dont nous avons hérité, la réorganisation de toutes les équipes de contrôle, la protection de l’environnement, la réactivation des systèmes technologiques », a déclaré Agostinho.

L’amélioration des données sur la déforestation reflète également le changement de rhétorique venant du sommet, a déclaré Schmitt. Alors que Bolsonaro critiquait ouvertement Ibama et plaidait pour la légalisation des zones déboisées, Lula a déclaré qu’il reconstruirait l’application de la loi et a promis d’expulser les envahisseurs des zones protégées. Les experts disent que la simple attente qu’une zone accaparée de terres soit éventuellement régularisée a toujours été l’un des principaux moteurs de la déforestation.

Cependant, il est peut-être prématuré de célébrer l’inversion de la tendance à la déforestation. Selon la surveillance par satellite, il y a eu 3 075 incendies en Amazonie rien qu’en juin, ce qui marque le début de la saison sèche – le plus depuis 2007. Le saut est dû au déboisement des zones déboisées au second semestre 2022, a déclaré Schmitt. En Amazonie, les incendies sont principalement d’origine humaine et se produisent après la coupe à blanc de la forêt.

Avec l’approche d’El Niño, qui apporte généralement moins de pluie et des températures plus élevées en Amazonie, Ibama a doublé son budget pour lutter contre les incendies de forêt et a augmenté la portée de ses équipes de pompiers de 17 % pour la période la plus critique, généralement de juillet à octobre. Environ la moitié des 2 117 pompiers temporaires sont des Autochtones.

La forêt amazonienne couvre une superficie deux fois plus grande que l’Inde et contient d’énormes réserves de carbone, servant de tampon essentiel contre le changement climatique. Les deux tiers sont situés au Brésil.

Le mois prochain, Lula présidera une réunion à Belém, réunissant les chefs d’État de toutes les nations amazoniennes pour discuter des moyens de coopérer efficacement dans la région difficile. Lula a promis de mettre fin à la déforestation nette en Amazonie brésilienne d’ici 2030. Son mandat de quatre ans, son troisième mandat, se termine deux ans plus tôt.

Pour y parvenir, les forces de l’ordre ne suffiront pas à elles seules, déclare Adevaldo Dias, un chef de file de la récolte du caoutchouc qui préside le Chico Mendes Memorial, une organisation à but non lucratif qui aide les communautés traditionnelles non autochtones d’Amazonie.

« Il est nécessaire d’investir dans des chaînes de production durables sous gestion communautaire, telles que la pêche gérée au pirarucu (arapaima), les noix du Brésil, les huiles végétales et l’açai », a-t-il déclaré à l’AP. « Cela contribuera à revitaliser et à étendre ces chaînes, générant des revenus décents pour ceux qui sont engagés dans des efforts de conservation sur leurs territoires. »

Agostinho d’Ibama a également souligné les efforts de son agence dans les territoires autochtones, en particulier la terre du peuple Yanomami où des milliers de mineurs d’or illégaux – cherchant à gagner leur vie – ont envahi pendant le mandat de Bolsonaro.

Leurs activités ont contaminé les cours d’eau et rendu la population locale malade, et le gouvernement de Lula a passé des mois à expulser la plupart d’entre eux. Certains restent, cependant, travaillant la nuit pour éviter d’être pris, a déclaré Agostinho.

« Nous sommes très satisfaits du résultat jusqu’à présent », a-t-il déclaré. « Nous savons que le combat n’est pas terminé, nous continuerons à faire ce travail. »

