Au cours de la déposition de quatre heures, Trump n’a répondu qu’à une seule question

La procureure générale de l’État de New York, Letitia James, s’est assise en face de Donald J. Trump alors qu’il refusait à plusieurs reprises de répondre aux questions, invoquant son droit à l’auto-incrimination lors d’une déposition mercredi, selon l’un des avocats de M. Trump.

L’avocat, Ronald P. Fischetti, a déclaré qu’au cours d’environ quatre heures, avec plusieurs pauses, M. Trump n’a répondu qu’à une seule question, sur son nom, vers le début de l’entretien.

Puis il a lu une déclaration dans le dossier dans laquelle il a qualifié l’enquête de continuation de “la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire de notre pays” et a accusé Mme James d’avoir “ouvertement fait campagne sur une politique de me détruire”.