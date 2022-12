Au Congrès, le changement de parti coupe dans les deux sens

WASHINGTON – Lorsque Phil Gramm, un membre conservateur de la Chambre des représentants du Texas, a quitté le Parti démocrate en 1983, il a immédiatement quitté le Congrès et forcé une élection spéciale qu’il a remportée en tant que nouveau républicain six semaines plus tard. Il a qualifié son approche de congé et de départ à zéro de “seule ligne de conduite honorable”, puisque les électeurs l’avaient élu démocrate.

Arlen Specter, un sénateur républicain centriste de longue date de Pennsylvanie, a été franc lorsqu’il est soudainement devenu démocrate après avoir soutenu certaines initiatives de l’administration Obama en 2009. Il a déclaré avoir consulté son stratège politique et avoir été informé que les sondages montraient qu’il ne pouvait pas gagner une primaire républicaine ; par conséquent, il devait changer de parti s’il voulait avoir un espoir de survie politique. Il a perdu de toute façon, subissant une défaite lors d’une primaire démocrate l’année suivante.

La sénatrice Kyrsten Sinema de l’Arizona, qui a quitté le Parti démocrate et s’est proclamée indépendante la semaine dernière, a été moins transparente sur sa décision. Elle a rejeté toute suggestion qu’elle avait faite pour mieux se positionner pour une candidature à la réélection de 2024 après avoir provoqué la colère des démocrates de l’Arizona en s’opposant régulièrement à son parti, même si les chiffres des sondages dans l’État indiquent clairement qu’elle aurait du mal à remporter une primaire démocrate. .

Bien qu’elle ait demandé au sénateur Chuck Schumer, démocrate de New York et chef de la majorité, de lui permettre de conserver ses places dans les comités du côté démocrate de l’allée, elle a refusé de dire qu’elle s’alignerait sur les démocrates, comme deux autres indépendants du Sénat, les sénateurs Angus. Roi du Maine et Bernie Sanders du Vermont. Elle ne voulait même pas que les démocrates déclarent qu’ils conservaient toujours leur nouvelle majorité de 51 contre 49, bien que ce soit clairement le résultat à des fins d’organisation du Sénat pour le moment.