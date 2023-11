Au Congrès et sur les campus, « Du fleuve à la mer » enflamme le débat

WASHINGTON — Lorsque les républicains de la Chambre des représentants et un bloc solide de démocrates se sont unis cette semaine pour censurer le représentant. Rashida TlaibD-Mich., pour ses déclarations sur la guerre entre Israël et le Hamas, ils se sont concentrés sur son adhésion et sa défense d’un slogan pro-palestinien qu’ils ont qualifié d’inacceptable : « du fleuve à la mer ».

La réprimande officielle du Congrès à l’encontre de Tlaib, le seul Américain palestinien au Congrès, a déclaré que cette phrase était « largement reconnue comme un appel génocidaire à la violence pour détruire l’État d’Israël ». Le principal porte-parole de la Maison Blanche l’a désavoué depuis l’aile ouest, affirmant qu’il créait une « division » et que beaucoup le considéraient comme blessant et antisémite.

Cette phrase, que Tlaib a défendue comme « un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine », n’est pas seulement devenue un point chaud de controverse à Washington ; cela a fait écho sur les campus universitaires et dans les villes du pays ces dernières semaines, alors que des militants pro-palestiniens protestaient contre le lourd bilan civil de la guerre menée par Israël contre le Hamas. Le slogan a suscité des accusations d’antisémitisme et alimenté un débat de plus en plus acharné sur le conflit, ses causes profondes et la manière dont il devrait être mené – ainsi que la position que les États-Unis devraient adopter alors qu’il fait rage.

Cette expression vieille de plusieurs décennies a une histoire complexe qui a conduit à des interprétations radicalement différentes de la part des Israéliens et des Palestiniens – et de la part des Américains qui les soutiennent.

« La raison pour laquelle ce terme est si vivement controversé est qu’il signifie des choses différentes selon les gens », a déclaré Dov Waxman, professeur d’études israéliennes à l’UCLA, ajoutant que « les interprétations contradictoires se sont en quelque sorte développées avec le temps ».

L’expression « du fleuve à la mer » – ou en arabe « min al-nahr ila al-bahr » – remonte à l’aube du mouvement nationaliste palestinien au début des années 1960, environ un quart de siècle avant la création du Hamas. . Il a gagné en popularité au sein de l’Organisation de libération de la Palestine, ou OLP, en tant qu’appel au retour aux frontières sous contrôle britannique de la Palestine, où Juifs et Arabes vivaient avant la création d’Israël en tant qu’État juif en 1948.

Le slogan reflète la géographie de cette revendication initiale : Israël s’étend sur l’étroite bande de terre située entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Mais la popularité de l’expression a persisté alors même que les revendications territoriales ont changé, après que l’OLP a entamé des négociations de paix dans les années 1990, reconnaissant officiellement le droit d’Israël à exister et à accéder au gouvernement grâce à la création de l’Autorité palestinienne.

Pour de nombreux Palestiniens, l’expression a désormais un double sens, représentant leur désir d’un droit au retour dans les villes et villages d’où leurs familles ont été expulsées en 1948, ainsi que leur espoir d’un État palestinien indépendant, incluant la Cisjordanie. qui jouxte le Jourdain, et la bande de Gaza, qui longe le littoral de la Méditerranée.

“Lorsqu’ils utilisent cette expression, c’est une expression très personnelle pour eux”, a déclaré Maha Nassar, professeur agrégé d’histoire du Moyen-Orient à l’Université d’Arizona. « Ils disent : ‘Je m’identifie à ma maison ancestrale en Palestine, même si elle ne figure pas sur une carte aujourd’hui.’

« Il s’agit également d’une insistance sur l’unification des Palestiniens et de la Palestine », a-t-elle ajouté.

Mais l’expression a également été adoptée au fil des années par le Hamas, qui appelle à l’anéantissement d’Israël, prenant un sens plus sombre qui a longtemps façonné la manière dont elle est reçue.

Cela n’a fait que s’intensifier à la suite de l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre, au cours de laquelle le groupe a tué plus de 1 400 civils et soldats, le plus grand massacre de Juifs en une seule journée depuis l’Holocauste, et a pris des centaines d’autres en otages. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 10 000 Palestiniens ont été tués depuis lors par les frappes israéliennes.

« Il s’agit d’une accusation antisémite qui nie le droit des Juifs à l’autodétermination, notamment en expulsant les Juifs de leur patrie ancestrale », selon la Ligue anti-diffamation.

Dans un article sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, cette semaine, l’ADL, un groupe de défense juif qui lutte contre l’antisémitisme et la discrimination, a écrit : « « Du fleuve à la mer » est un appel du Hamas à anéantir Israël », ajoutant que « prétendre qu’il s’agit d’un rassemblement de coexistence dissimule la terreur.

De nombreux membres du Congrès, dont des dizaines de démocrates, ont soutenu un point de vue similaire cette semaine en condamnant Tlaib pour ses commentaires.

Le slogan n’apparaît pas dans l’accord fondateur du Hamas de 1988, qui s’engage à « faire face à l’invasion sioniste et à la vaincre », non seulement dans le territoire palestinien historique mais dans le monde entier. Il figure cependant dans une section du programme révisé du groupe datant de 2017. Dans le même paragraphe, le Hamas indique qu’il pourrait accepter un État palestinien le long des frontières qui étaient en place avant la guerre de 1967 – les mêmes frontières que celles envisagées dans les accords d’Oslo. .

Pourtant, l’engagement ferme du Hamas à ne reconnaître Israël sous aucune condition a renforcé l’impression chez les critiques que quiconque répète le slogan participe à un cri de ralliement pour la destruction d’Israël – et par extension, du peuple juif également.

« L’expression « La Palestine sera libre du fleuve à la mer » suggère une vision de l’avenir sans État juif, mais elle ne répond pas à la question de savoir quel serait le rôle des Juifs », a déclaré Peter Beinart, professeur à l’Université de Washington. l’Université de la ville de New York. Il a ajouté que le sens de l’expression « dépend du contexte ».

« Si cela vient d’un membre armé du Hamas, alors oui, je me sentirais menacé », a déclaré Beinart, qui est juif. “Si cela vient de quelqu’un dont je sais qu’il a une vision d’égalité et de libération mutuelle, alors non, je ne me sentirais pas menacé.”

De nombreux Palestiniens ont été consternés par l’indignation provoquée par ce slogan, qu’ils considèrent comme le résultat d’un effort orchestré par des groupes comme l’ADL pour contester les motivations des Palestiniens afin de saper leur cause d’État et de les réduire au silence.

« Il est parfaitement possible que les deux peuples soient libres entre le fleuve et la mer », a déclaré Ahmad Khalidi, chercheur à l’Université d’Oxford qui a travaillé sur les négociations de paix israélo-arabes dans les années 1990, à propos des Palestiniens et des Juifs. « La liberté est-elle nécessairement en soi un génocide ? Je pense que toute personne raisonnable dirait non. Cela exclut-il le fait que la population juive de la zone située entre la mer et le fleuve ne puisse pas non plus être libre ? Je pense que toute personne raisonnable dirait également non.

Khalidi a souligné que le parti israélien Likoud, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, avait adopté un slogan similaire dans son programme initial de 1977, qui affirmait qu’« entre la mer et le Jourdain, il n’y aura que la souveraineté israélienne ». Cette phrase pourrait également être considérée comme « ayant une intention malveillante », a-t-il déclaré.

Le Likud a depuis abandonné cette expression, bien que le parti se soit opposé à une solution à deux États dans laquelle les Palestiniens auraient un État reconnu aux côtés d’Israël. Et en 2018, la coalition gouvernementale de Netanyahu a fait adopter une loi qui consacre le droit à l’autodétermination nationale en Israël comme « unique au peuple juif ».

