Au concert de Paul McCartney, les fans célèbrent le 80e anniversaire de Sir Paul avec un joyeux « Joyeux anniversaire »

Nous vous aimons toujours, Sir Paul McCartney. Oh oui nous le faisons!

Les fans de New York et du New Jersey (et probablement de nombreux autres endroits) ont enroulé leurs bras autour de leur fils adoptif bien-aimé Paul McCartney jeudi soir au MetLife Stadium avec une interprétation organique et sincère de « Joyeux anniversaire » pour l’icône mondiale du divertissement et de la culture pop.

McCartney aura 80 ans le samedi 18 juin 2022 – un fait que les 60 000 personnes présentes savaient apparemment sans y être invitées.

Le « Cute Beatle », toujours dynamique, a clôturé sa tournée « Got Back » de 13 villes aux États-Unis, non loin de l’endroit où l’histoire d’amour sans fin de l’Amérique avec tout ce que les Beatles ont commencé à New York il y a près de 60 ans.

Alors que McCartney parlait brièvement entre ses morceaux à mi-chemin du spectacle, un rugissement de bâtiment a éclaté depuis les ponts supérieurs des sièges de la zone d’extrémité en face de la scène. Cela a d’abord semblé être une sorte de chahut – le murmure gonflant et désorientant comme ceux entendus lorsqu’une bagarre éclate.

Mais cette agitation n’était pas un combat – c’était une éruption de joie.

Des générations de fans de McCartney chantaient « Happy Birthday » au génie de l’écriture de chansons deux jours plus tôt. Le murmure s’est rapidement répandu depuis les sièges bon marché et autour de l’arène.

La plupart des fans chantant pour Sir Paul n’étaient même pas en vie quand lui et les autres Beatles ont conquis l’Amérique en 1964.

Les Beatles sont arrivés aux États-Unis le 7 février de cette année-là à l’aéroport international JFK, à environ 19 miles à l’est du stade MetLife, sous le rugissement essoufflé de jeunes fans hurlants.

Plus de 70 millions d’Américains – près de 40% de la population totale des États-Unis – se sont connectés deux nuits plus tard pour regarder le groupe jouer sur « The Ed Sullivan Show » depuis Midtown Manhattan.

« Nous savons quelles chansons vous aimez » – Paul McCartney

À un moment donné cette année-là, les Beatles ont occupé les cinq premières places des charts pop américains – un exploit inégalé dans l’histoire de la musique.

L’obsession de l’Amérique pour les Beatles et leur musique a maintenant transcendé deux et même trois nouvelles générations.

À un moment donné au cours de l’émission MetLife jeudi, un couple et leurs trois jeunes enfants – peut-être aucun de plus de 8 ou 9 ans – ont dansé joyeusement pendant que McCartney interprétait « Love Me Do ». Les jeunes enfants ont réagi instinctivement au son des Beatles, un peu comme leurs grands-parents auraient pu le faire en 1964.

« Love Me Do » n’était qu’un hit n ° 17 au Royaume-Uni lors de sa première sortie en 1962. Il a explosé au sommet des charts américains en 1964.

Tout a changé pour les Beatles lorsqu’ils sont arrivés aux États-Unis, a noté McCartney lors de l’émission.

« Nous savons quelles chansons vous aimez », a-t-il déclaré à la foule. Ces chansons, a-t-il dit, sont presque toujours des classiques des Beatles.

Les filles en Angleterre pouvaient crier, a-t-il plaisanté. Mais les filles américaines ont amené la Beatlemania à un tout autre niveau. Il a ensuite invité les femmes du public à lancer le cri distinctif des Beatles – auquel elles ont répondu avec délire.

Bruce Springsteen a interprété « Glory Days » et « I Want to be Your Man » avec McCartney pendant la seconde moitié du spectacle – menant aux hymnes des Beatles « Let It Be » et « Hey Jude » alors que la pluie commençait à tomber sur l’arène bondée .

L’icône du rock américain de Springsteen et natif du NJ, Jon Bon Jovi, est monté sur scène vers la fin du concert.

Il a offert des vœux d’anniversaire officiels à Sir Paul et a lancé des ballons dans les airs.

Mais le MetLife Stadium avait déjà montré son amour pour Sir Paul à la veille de son 80e anniversaire – sans qu’on le lui demande.