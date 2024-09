Au cœur d’un scandale de swinging mormon : une docu-série met en avant les influenceurs de « MomTok »

Il y a deux ans, un scandale sexuel a ébranlé les fondations d’une sous-culture en ligne florissante de mères mormones.

« MomTok », une communauté en ligne créée par un groupe d’influenceurs mormons de l’Utah, s’est fait connaître sur TikTok grâce à son contenu sur le style de vie et la parentalité. Puis, l’une de ses principales créatrices, Taylor Frankie Paul, a annoncé qu’elle et son mari allaient obtenir un divorce — révélant au passage qu’ils avaient eu une relation ouverte et qu’elle en avait violé les termes.

Paul a qualifié cet arrangement de « soft swinging » et a déclaré que plusieurs couples de son groupe d’amis faisaient la même chose. Cette révélation a donné lieu à de nombreuses spéculations sur les autres influenceurs de MomTok impliqués.

Une nouvelle docu-série Hulu suit huit influenceurs alors qu’ils naviguent dans le chaos et le tumulte qui en résultent.

« The Secret Lives of Mormon Wives », sorti vendredi, plonge les téléspectateurs dans les retombées alors que Paul et ses camarades MomTokers luttent pour sauver leurs amitiés et réparer leurs réputations.

Dans des interviews accordées à NBC News, les huit femmes présentées dans la série ont déclaré que le scandale les avait finalement rapprochées, malgré le drame initial qui avait conduit certaines à éviter Paul.

« Je pense que MomTok est aujourd’hui un groupe de femmes qui, pour le meilleur ou pour le pire, ont décidé de soutenir Taylor. Et oui, nous avons traversé des moments difficiles, mais maintenant nous sommes toutes plus fortes grâce à cela. Et je pense que c’est un véritable témoignage de l’amitié féminine », a déclaré Jessi Ngatikaura, 32 ans, mère de trois enfants, propriétaire d’un salon de coiffure et publiant des vlogs de sa vie personnelle, ainsi que des vidéos de transformations capillaires sur TikTok.

Jessi Ngatikaura, Jennifer Affleck, Mayci Neeley, Taylor Frankie Paul, Mikayla Matthews, Layla Taylor et Demi Engemann dans un épisode de « La vie secrète des épouses mormones ». Fred Hayes / Disney

Lorsque Paul, aujourd’hui âgée de 30 ans, a révélé son arrangement échangiste en 2022, elle a expliqué à des millions de followers qu’elle et son mari de l’époque, Tate Paul, avaient convenu qu’ils pouvaient avoir des relations intimes avec les autres membres de leur groupe échangiste à condition qu’ils soient tous les deux présents et qu’aucun des deux n’aille « jusqu’au bout ».

« Tant que nous étions tous les deux là et que nous l’avons vu et que nous le savions, tout allait bien », a déclaré Paul pendant le livestream. « Et dès que ça passe sans l’autre, c’est fini. [when] « Tu as rompu l’accord. Et c’est ce que j’ai fait. »

En d’autres termes, elle a admis avoir triché.

Deux mois plus tard, Paul, qui partage deux enfants avec son ex-mari, introduit son nouveau petit ami, Dakota Mortensen, dans le rôle de « l’homme [she] trompé avec.” Le couple, désormais marié, a eu un enfant ensemble plus tôt cette année.

Paul n’a jamais donné le nom d’autres échangistes, mais soudain, ses amis influents et la communauté plus large des MomTokers mormones ont émis l’hypothèse qu’eux aussi étaient impliqués, même si la plupart ne l’étaient pas.

L’arrestation de Paul l’année dernière lors d’une altercation avec Mortensen n’a pas aidé la réputation de la jeune femme. Elle a été accusée d’agression et de violences conjugales en présence d’un enfant et a ensuite plaidé coupable d’agression aggravée.

« À cette époque, je roulais à 145 km/h. Je n’avais même pas les idées claires », a déclaré Paul à NBC News. « J’étais aussi en dépression, donc je ne sais même pas si je m’en sortais. Je pense que je ne faisais que survivre à l’époque, et j’ai peut-être fait des choix dont je ne suis pas fier aujourd’hui. »

Son comportement a provoqué une rupture dans la communauté MomTok. Tout au long de cette période, Paul, qui compte désormais 4,1 millions d’abonnés sur TikTok, a continué à publier des articles sur ses difficultés avec le divorce, la coparentalité et santé mentale.

Paul a dit qu’elle est maintenant dans un meilleur endroit.

Ngatikaura a déclaré qu’être une influenceuse peut susciter des jugements négatifs de la part de la communauté mormone. Elle se méfie donc des réactions à la série une fois qu’elle sortira. Mais elle et les autres stars espèrent que la série aidera également les téléspectateurs à mieux s’identifier à eux.

« Nous sommes ravis de montrer que la série ne se résume pas seulement à un titre salace, mais qu’elle parle de nos vraies vies, de nos amitiés et de nos luttes », a déclaré Ngatikaura. « Je sais que les femmes vont s’y identifier, et c’est tout ce que nous voulons. »

Mikayla Matthews, mère de trois enfants comptant 2,4 millions d’abonnés sur TikTok, a déclaré que le scandale l’avait amenée, ainsi que d’autres MomTokers, à réexaminer si la participation à la communauté en valait la peine malgré la surveillance accrue.

Mais Matthews, 24 ans, a déclaré qu’elle avait réalisé que la création de contenu en ligne lui avait permis d’explorer la vie de jeune au-delà d’être une mère au foyer, surtout après avoir perdu des amis lorsqu’elle est tombée enceinte à 16 ans.

« On se replonge dans l’adolescence, on se lâche, on s’amuse et on retrouve ses centres d’intérêt et ses passe-temps », a déclaré Matthews. « Je dois cela à tous mes amis que j’ai rencontrés grâce à MomTok. »

Whitney Leavitt, une MomToker qui publie du contenu sur la danse et le style de vie pour ses 2 millions d’abonnés, a exprimé des sentiments similaires. Être créatrice l’a aidée à sentir que son identité ne se limite plus à « nettoyer les excréments et les crachats toute la journée pour le reste de sa vie », a-t-elle déclaré.

L’émission offre également un aperçu de son drame personnel. Les téléspectateurs voient Leavitt, aujourd’hui âgée de 31 ans et enceinte de son troisième enfant, gérer les conséquences de la découverte de son mari sur Tinder. Elle parle également d’une vidéo de danse controversée qu’elle a réalisée alors qu’elle était à l’hôpital avec son bébé, qui avait été admis pour une maladie respiratoire.

Layla Taylor, la plus jeune du casting à 23 ans, a déclaré qu’elle espérait que la docu-série permettrait aux MomTokers de montrer à un public plus large que la culture mormone peut accepter des modes de vie différents, même si elle peut également entraîner des jugements sévères.

« Il y a tellement de gens qui se trouvent à des stades de vie tellement différents, et peut-être qu’ils participent à des choses avec lesquelles vous n’êtes pas personnellement d’accord et qui ne vous correspondent pas », a déclaré Taylor, une mère de deux enfants qui a divorcé de son mari avant le tournage de la série. « Mais nous sommes tous sur notre propre chemin au sein de notre foi, dans notre relation avec Dieu. »