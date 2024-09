Au cœur du scandale auquel est confronté le roi de YouTube

Parmi les nombreuses pages expurgées, le document juridique comprend des allégations selon lesquelles ils auraient « particulièrement et collectivement souffert » dans un environnement qui « favorisait systématiquement une culture de misogynie et de sexisme ».

J’ai feuilleté le document, qui suggère que les participants étaient « sous-alimentés et trop fatigués ». Les repas étaient servis « sporadiquement et avec parcimonie », ce qui « mettait en danger la santé et le bien-être » des concurrents, affirme-t-on.

Dans une section où presque toutes les allégations sont retirées de la vue du public, il est indiqué que les défendeurs ont « créé, permis l’existence et favorisé une culture, un modèle et une pratique de harcèlement sexuel, y compris sous la forme d’un environnement de travail hostile ».

En août dernier, Le New York Times a parlé à plus d’une douzaine de des participants de l’émission (pas encore diffusée) et a rapporté qu’il y avait eu « plusieurs hospitalisations » sur le plateau, une personne ayant déclaré au journal qu’elle avait passé plus de 20 heures sans être nourrie.

Les candidats ont également affirmé qu’ils n’avaient pas reçu leurs médicaments à temps.

La BBC a contacté MrBeast et Amazon – il n’a pas encore fait de commentaire public.

Ces dernières allégations vont-elles nuire à la popularité du roi de YouTube ?