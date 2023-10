Au cœur du complot américain de meurtre de masse « oublié » et imprégné de sang qui a inspiré le nouveau film de Leonardo DiCaprio, Killers Of The Flower Moon

À première vue, Mollie Burkhart avait tout : un manoir, une voiture avec chauffeur et les droits sur un gisement de pétrole.

Mais être membre de la tribu amérindienne Osage, considérée comme la personne la plus riche par habitant au monde dans les années 1920, a fait d’elle la cible d’un complot de meurtre de masse.

L’une des sœurs de Mollie a reçu une balle dans la nuque et a été jetée dans un ravin. Une autre a explosé alors qu’elle dormait après qu’un baril de cinq gallons de nitroglycérine explosive ait été placé sous sa maison.

À peu près au même moment, la jeune mère était lentement empoisonnée par son mari non autochtone dans le but de lui voler sa fortune.

Mollie a demandé au nouveau précurseur du FBI d’enquêter sur ces horribles meurtres.

Bien qu’elles aient survécu à l’empoisonnement après que son prêtre lui ait mis en garde de ne pas toucher à l’alcool à la maison, ses sœurs ont été parmi les premières de ce qui serait une centaine de victimes d’Osage dans ce qui est devenu connu sous le nom de règne de la terreur.

Aujourd’hui, cette histoire d’avidité et de trahison est racontée dans le film Killers Of The Flower Moon, d’une valeur de 160 millions de livres sterling, du légendaire réalisateur Martin Scorsese, avec les stars Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.

Le film, qui sort en salles vendredi avant d’être diffusé sur Apple Plus, est déjà pressenti pour remporter un Oscar et a été décrit comme un « chef-d’œuvre ».

DiCaprio, qui incarne Ernest Burkhart, le mari perfide de Mollie, voulait s’assurer que le monde soit informé de cette partie honteuse du passé de son pays.

L’homme de 48 ans a déclaré : « C’est une partie complètement oubliée de l’histoire américaine et une plaie ouverte qui s’envenime encore. »

Les Osage avaient été forcés de quitter leurs terres du Missouri et de s’installer dans ce qui était considéré comme une réserve impossible à cultiver dans le nord de l’Oklahoma en 1872.

Explosion tonitruante

Tout ce qu’il semblait offrir, c’était de belles plantes qui fleurissaient dans ce qu’ils appelaient la « lune fleurie ».

Puis, 22 ans plus tard, les plus grands gisements de pétrole et de gaz des États-Unis ont été découverts sous la réserve achetée par la tribu.

Ils ont réussi à repousser les tentatives du gouvernement de s’emparer de leurs terres et, dans les années 1920, 2 000 d’entre eux se partageaient des redevances annuelles d’une valeur estimée à 300 millions de livres sterling (en argent actuel).

Les Osage achetaient des limousines gravées en or, envoyaient leurs enfants dans une école privée, apprenaient le ballet et avaient des domestiques blancs.

Les droits sur chaque parcelle regorgeant d’« or noir » étant automatiquement transmis à leurs proches, les hommes blancs ont commencé à voir l’avantage financier d’épouser des femmes Osage.

L’un d’entre eux était Ernest Burkhart, vétéran de la Première Guerre mondiale, dont l’oncle intrigant William Hale – joué par DeNiro dans le film – l’a convaincu d’épouser Mollie en 1917.

Le fraudeur Hale était extrêmement puissant, contrôlant une banque et possédant en partie un magasin général dans la ville de Fairfax.

Connu comme le roi d’Osage Hills, il avait de l’influence sur les hommes de loi locaux, qui fermaient les yeux sur de nombreuses morts suspectes.

L’une des premières victimes était Minnie, la sœur de Mollie, décédée à l’âge de 27 ans des suites de ce que les médecins ont diagnostiqué comme une « maladie débilitante particulière ».

De telles excuses n’ont pas pu être invoquées lorsque son autre sœur Anna, 25 ans, a été conduite dans une Buick à toit ouvert vers un endroit calme des Osage Hills par le frère d’Ernest, Byron, en mai 1921.

Le tueur à gages au cœur froid Kelsie Morrison a tiré par derrière une balle dans le cerveau de la femme, impuissante et ivre.

Le même jour, le cousin d’Anna, Charles Whitehorn, a également été assassiné, et moins de deux ans plus tard, un autre cousin, Henry Roan, a subi le même sort.

Deux mois plus tard, la mère de Mollie, Lizzie Q Kyle, a également été tuée.

Les habitants, effrayés, ont embauché des gardes du corps et des détectives privés.

Mais l’un des détectives a fini par être sévèrement battu et un sympathique pétrolier qui avait proposé d’aider l’Osage a été poignardé 20 fois.

Le soir du 10 mars 1923, Mollie fut réveillée par le bruit tonitruant de la maison de sa seule sœur survivante, Rita, qui explosait dans le village de Grey Horse où elles vivaient toutes les deux.

Rita, son mari Bill Smith et la gouvernante Nettie Brookshire sont tous morts à la suite de la puissante explosion.

Les explosifs avaient été posés par l’assassin Asa « Ace » Kirby, engagé par le mari de Mollie.

Pourtant, aucune arrestation n’a été effectuée, même si de nombreuses personnes soupçonnaient Hale d’être derrière le carnage parce que son neveu était sur le point d’hériter des droits miniers des personnes qui étaient en train de mourir.

Le maire actuel d’Oklahoma City, David Holt, qui est un descendant d’Osage, a déclaré : « C’était la manière inhumaine dont les Amérindiens étaient traités.

« Non seulement ils ont été assassinés, mais leur assassinat n’était même pas considéré comme un crime.

« Les autorités locales et étatiques ont permis aux auteurs de ces actes de s’en tirer en toute impunité. »

Mollie, qui ne soupçonnait pas son mari d’être impliqué dans ces décès ou sa tentative de meurtre, s’est rendue dans la capitale, Washington, pour demander de l’aide aux autorités.

Finalement, en 1925, après 60 décès controversés d’Osage, le directeur du Bureau of Investigation, J Edgar Hoover, envoya une équipe d’agents à Fairfax pour traduire les assassins en justice.

Un an plus tard, ils ont rassemblé suffisamment de preuves pour que Hale soit reconnu coupable du meurtre de Roan et pour convaincre Burkhart d’avouer avoir planifié l’explosion mortelle.

Les deux hommes ont été condamnés à perpétuité mais ont été libérés prématurément de prison, Hale ne purgeant que 18 ans et Burkhart 11 ans.

Margie, la petite-fille de Burkhart, qui l’a rencontré avant sa mort en 1986, ne lui a pas pardonné : « J’ai beaucoup de colère envers lui.

« Il a emmené toute ma famille.

« Il a emmené des cousins ​​​​potentiels.

« Je n’ai aucun parent du côté Osage. »

« Un grand bilan »

Alors que ces meurtres ont été largement oubliés par la société américaine, ils sont devenus tristement célèbres parmi tous les Amérindiens.

L’actrice Lily Gladstone, qui est en lice pour un Oscar pour son interprétation remarquable de Mollie, est issue de la nation autochtone des Pieds-Noirs.

Elle dit : « Papa m’a parlé des Osages assassinés à cause de leurs richesses pétrolières.

« Cela ne remonte pas à tant de générations, mais à une histoire familiale très récente.

« Cela a eu un impact très durable. »

Hale n’était certainement pas le seul à utiliser des moyens meurtriers pour mettre la main sur les droits pétroliers.

Lily poursuit : « Cela va au-delà de l’histoire que vous voyez, les affaires qui ont été jugées étaient au nombre de quelques dizaines dans le film, il y a eu des centaines d’Osage qui ont été tués pendant cette période. »

Leur nombre reste incertain.

L’actuel chef principal des Osage, Geoffrey Standing Bear, estime que 5 % de la population de la tribu d’alors a été expulsée, ce qui représente plus de 100 victimes.

Une méthode d’expédition populaire consistait à mettre la strychnine empoisonnée dans le whisky de la cible.

Beaucoup d’autres ont été escroqués de leur héritage par les fonctionnaires chargés de leurs droits pétroliers.

En 2011, après une longue bataille juridique, le gouvernement américain a accepté de verser à la tribu plus de 300 millions de livres sterling pour la perte de ses actifs.

Même aujourd’hui, des différends subsistent concernant les droits financiers des Osages dans l’Oklahoma, qui gagnent désormais environ 60 millions de livres sterling grâce aux opérations de jeu dans leur réserve, en plus des revenus qu’ils continuent de recevoir du pétrole et du gaz produits dans le comté.

Un habitant de l’État sur six est amérindien et le maire actuel est le deuxième amérindien à diriger l’État de l’Oklahoma.

Pourtant, un Amérindien sur trois vit dans la pauvreté et DiCaprio espère que le film sensibilisera aux inégalités qui perdurent encore.

Il a déclaré au magazine britannique Vogue : « Nous nous dirigeons vers un grand bilan de notre passé.

« Plus ces histoires peuvent être racontées de manière véridique, plus cela peut constituer un processus de guérison. »

Pour les Osage, qui ont coupé l’image de Hale des photographies parce qu’ils le considèrent comme le diable, il faudra plus qu’un film pour changer les choses.

Un siècle après le règne de la terreur, le chef Standing Bear concluait : « Mon peuple a beaucoup souffert, et à ce jour, ces effets perdurent. »

Killers Of The Flower Moon est en salles à partir de vendredi.

