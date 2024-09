Au cœur des accusations contre son émission de télé-réalité – Hollywood Life

Crédit photo : Getty Images pour Crown d’Amazon

Monsieur Bête (de son vrai nom : Jimmy Donaldson) a récemment fait l’objet d’un recours collectif concernant sa série de concours de téléréalité. Plusieurs participants poursuivent la société de production du créateur YouTube et Amazon pour plusieurs accusations. Certaines de ces allégations portent sur la perpétuation d’un lieu de travail dangereux et le harcèlement sexuel.

Apprenez tout sur le procès contre la société de production de MrBeast et s’il l’a commenté, ci-dessous.

Qu’est-ce que l’émission de télé-réalité de MrBeast ?

La série de compétitions de téléréalité d’Amazon Prime Video s’intitule Jeux de bêtesLa série a été annoncée plus tôt cette année et devrait être diffusée sur la plateforme de streaming en 2024. La date de sortie de la série n’est pas encore claire.

MrBeast a dépassé T-Series pour devenir le YouTuber le plus abonné, atteignant plus de 230 millions d’abonnés, marquant un changement majeur dans le classement de YouTube.#mrbeast #youtube #tsérie pic.twitter.com/Te7NFsFpUI — HollywoodLife (@HollywoodLife) 3 juin 2024

Pourquoi MrBeast est-il poursuivi en justice ?

La société de production de MrBeast a été désignée comme défendeur dans le procès, qui a été intenté par plusieurs participants de Beast Games, selon CNN. La plainte a été déposée le 16 septembre 2024 devant un tribunal de Los Angeles. Les documents judiciaires auraient affirmé que les « sociétés de production de MrBeast et Amazon ont exploité sans vergogne le travail d’environ [redacted] des personnes qui ont servi comme candidats.

Les plaignants, dont les noms n’ont pas été dévoilés, ont affirmé dans leur plainte avoir été soumis à des « conditions de travail déraisonnables, dangereuses et illégales » lors de l’émission, ce qui a finalement conduit à l’hospitalisation de « plusieurs » candidats, a rapporté CNN. Les plaignants ont également affirmé qu’ils n’avaient été nourris que « sporadiquement et avec parcimonie » et qu’ils n’avaient pas « accès à des produits d’hygiène ou à des soins médicaux adéquats ».

« Les candidates ont particulièrement et collectivement souffert des actions des accusés », peut-on lire dans les documents judiciaires. « L’environnement de travail du Beast Game a systématiquement favorisé une culture de misogynie et de sexisme. [sic].”

La plupart des allégations de harcèlement sexuel auraient été expurgées dans le dossier judiciaire.

Plus tôt cette année, Le New York Times Des participants non identifiés de l’émission de MrBeast ont été soumis à des conditions dangereuses. Certains joueurs ont reçu une assistance médicale après avoir vomi ou perdu connaissance.

Qu’a dit MrBeast à propos du procès ?

MrBeast n’a pas commenté publiquement les allégations contre l’émission de téléréalité. Cependant, un porte-parole du créateur de YouTube a déclaré Le Times dans un communiqué indiquant que la production dangereuse en question a été « malheureusement compliquée par l’incident CrowdStrike, des conditions météorologiques extrêmes et d’autres problèmes logistiques et de communication inattendus ».