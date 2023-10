Li a passé six ans à la fin des années 1990 dans le Henan, d’abord comme gouverneur, puis comme chef du Parti communiste.

Des dizaines de personnes, des enfants aux personnes âgées, se sont rassemblées sur la place pour le commémorer, selon les images. Douyin est l’homologue de TikTok en Chine continentale.

Des vidéos montraient également des gens se rassemblant pour déposer des fleurs sur une place du nouveau district de Zhengdong, une zone de développement économique créée en 2003 lorsque Li était secrétaire provincial du Parti.

Au lac Ruyi, également à Zhengzhou, de grandes photographies de Li et des couronnes de fleurs sont apparues aux côtés de blocs de caractères disant « le grand premier ministre du peuple, le grand secrétaire du Henan ».

À Hefei, dans la province voisine de l’Anhui, où Li est né et a passé ses premières années, des gens ont afflué vendredi pour déposer des fleurs près de la maison d’enfance de Li, ont montré des vidéos circulant sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Des personnages honorant Li Keqiang sont vus au lac Ruyi à Zhengzhou ce week-end. Photo de : Weibo

Samedi, des centaines de milliers de fleurs avec des cartes couvertes d’extraits de discours et de notes personnelles de Li ont entouré l’enceinte résidentielle de sa maison d’enfance.

« Les fleuves Jaune et Yangtsé ne renverseront jamais leur cours », a écrit l’un d’eux, citant son discours de l’année dernière sur sa conviction de continuer à ouvrir le pays au commerce et aux affaires internationaux.

D’autres personnes se sont alignées sur la route devant l’enceinte samedi à minuit, où la police a bloqué l’entrée des véhicules.

Des vidéos circulant en ligne montraient des livreurs, des enfants et des personnes de différents âges ensemble sur les lieux.

Un cas similaire s’est produit dans la maison ancestrale de Li à Chuzhou, une autre ville de l’Anhui.

Les habitants ont apporté des fleurs près de la maison ancestrale de Li pour lui rendre hommage samedi, selon le quotidien officiel Chuzhou Daily.

Des masses de fleurs jaunes et blanches bordent le lac Ruyi à Zhengzhou. Photo de : Weibo

Mais les commémorations organisées par les médias ont été modérées, les images étant largement limitées aux réseaux sociaux plutôt qu’aux sites officiels.

Parmi les autres services de médias locaux qui ont publié sur Weibo figuraient la chaîne de télévision régionale Guangxi Radio and Television et Weidu News, une chaîne de médias sociaux relevant du Heilongjiang New Media Group. La station de radio et de télévision de Pékin a publié des informations sur son compte d’information Douyin.

Li a démissionné de son poste de Premier ministre en mars après une décennie à ce poste.

03:31 « Premier ministre du peuple » : l’ancien Premier ministre chinois Li Keqiang décède d’une crise cardiaque à 68 ans « Premier ministre du peuple » : l’ancien Premier ministre chinois Li Keqiang décède d’une crise cardiaque à 68 ans

Il a été demandé aux conseillers et aux dirigeants de l’université d’éviter d’organiser des activités commémoratives, de peur que les rassemblements publics pour la mort du haut fonctionnaire ne se transforment en protestations émotionnelles.

Mais certaines commémorations sont toujours autorisées dans les villes ayant des liens avec Li, et des articles de fond et des discours de Li ont été republiés sur Internet.

Des poèmes de tristesse et de condoléances écrits par divers poètes de tout le pays pour le « premier ministre du peuple » ont également circulé en ligne.