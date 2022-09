Au cœur de la zone inondable du Pakistan, les villageois refusent de fuir les maisons submergées

Des centaines de villages ont été inondés à travers le Pakistan et ne sont désormais accessibles que par bateau. Les journalistes du Washington Post ont obtenu un accès médiatique rare à plusieurs villages submergés à l’intérieur du district de Dadu, où les eaux s’étendent à l’horizon dans toutes les directions.

KHAIPUR NATHANSHAH, Pakistan – Au plus profond de la zone inondable du Pakistan, des dizaines de milliers de personnes refusent de quitter leurs villages, frustrant les efforts de secours déjà surchargés et menaçant une augmentation dramatique du nombre de morts, selon des responsables pakistanais.

Les seules preuves de l’immense dévastation sous la surface sont des éclats occasionnels d’un toit, des minarets de mosquée, des lignes électriques, des cimes d’arbres et des feux de circulation à moitié obscurcis par les eaux marécageuses.

Environ un tiers du Pakistan est sous l’eau selon certaines analyses d’images satellites. Les inondations, causées par une combinaison de fortes pluies de mousson et de fonte glaciaire inhabituellement élevée, sont les pires à avoir frappé le pays dans l’histoire enregistrée, selon des responsables pakistanais. Plus de 33 millions de personnes ont été touchées et près de 1 400 personnes sont décédées. Près d’un tiers des morts sont des enfants.