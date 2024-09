Au cœur de la tendance de la décoration intérieure et comment y parvenir

En parcourant votre fil d’actualité TikTok, vous avez probablement déjà vu des vidéos d’une maison qui vous rappelle la campagne anglaise. Cette charmante demeure est remplie de meubles rustiques, d’œuvres d’art anciennes, de papier peint d’inspiration vintage, de tons pastel et de nombreuses fleurs.

Même si vous avez l’impression de regarder une reconstitution de la maison de votre grand-mère, il s’agit en fait d’une tendance qui a pris d’assaut Internet. Connue sous le nom de cottagecore, cette esthétique est un style de vie né sur les réseaux sociaux qui idéalise la vie rurale et embrasse une existence plus simple. On dit que le terme a été inventé en 2018 sur Tumblr, mais la tendance a commencé à prendre de l’ampleur au cours des dernières années sur des sites comme TikTok et Instagram.

Le style cottagecore s’applique à tout, de la mode au jardinage en passant par les produits faits maison. Mais la plus grande renommée du cottagecore réside dans ses intérieurs charmants et difficiles à reproduire.

« Le Cottagecore est en quelque sorte la version adulte ou la version modernisée de ce qu’était le shabby chic, disons, il y a 25 ans », a déclaré Elizabeth Crafton, propriétaire et designer principale de Intérieurs Lilabeth à Cherry Hill. « C’est ce look vintage. C’est cette trouvaille de marché aux puces. C’est ce retour à la nature. »

Dana Dore est le créateur du Maison Adorée Page Instagram, où elle présente sa maison inspirée du cottagecore. Basée à Farmingdale, dans le New Jersey, et présentée à plusieurs reprises dans le magazine Country Living, son mantra est de « remplir notre maison de qualité supérieure avec le charme d’une vieille maison, un bricolage à la fois ».

La décoration intérieure Cottagecore est définie par des couleurs neutres et douces, des matériaux naturels, de nombreux motifs et des meubles uniques.

Bien qu’elle ne soit pas une architecte d’intérieur de formation, elle a toujours admiré la décoration intérieure, qu’elle ait regardé les magazines de sa mère lorsqu’elle était enfant, étudié les beaux-arts ou travaillé dans les vitrines de magasins. Dore a déclaré qu’elle avait choisi le style cottagecore pour sa propre maison parce qu’elle voulait quelque chose d’intemporel et de traditionnel, mais aussi confortable et accessible pour sa famille.

« Cette esthétique n’est pas quelque chose que vous pouvez vous précipiter chez Target ou Home Goods et créer instantanément pour vous-même. Du moins, si vous voulez le faire de manière authentique », a-t-elle déclaré. « Il s’agit vraiment d’essayer de comprendre ce que vous aimez et d’aller aux marchés aux puces et dans les magasins d’antiquités. Il ne s’agit pas nécessairement d’acheter quelque chose parce que vous avez un mur à remplir, mais d’acheter quelque chose parce que vous l’aimez ou que vous êtes attiré par lui ou par les couleurs, ou les sentiments qu’il évoque. »

Quels éléments composent le style cottagecore ?

En commençant par les couleurs, le style cottagecore implique généralement l’utilisation d’une palette de nuances douces dans toute la maison. Vous pouvez combiner des tons neutres comme le marron, le crème et le blanc avec des jaunes pâles, des bleus, des verts et des roses, a déclaré Craft. L’utilisation de motifs comme les rayures, les fleurs et le vichy sont également des éléments principaux de ce style.

« En ce qui concerne les imprimés et les motifs, la tendance est clairement aux rayures traditionnelles. Les imprimés en bloc sont également très présents, et c’est l’une de mes choses préférées, donc je pense que c’est pourquoi ma maison penche vers le cottagecore », a déclaré Dore. « J’ai des rideaux à imprimés floraux dans toute ma maison. Les fleurs intemporelles, les carreaux et le vichy sont également très présents, donc des imprimés et des motifs très simples et intemporels. »

Elle a déclaré que les coussins à motifs et les courtepointes en patchwork antiques sont une autre façon d’intégrer ces imprimés dans votre maison pour une sensation de cottagecore. Et en plus de cela, Ellie Mroz — fondatrice de Conception d’Ellie Mroz et architecte d’intérieur pour Michael Robert Constructiontous deux basés à Westfield — recommande d’ajouter des tapis vintage et des meubles rembourrés avec des imprimés uniques.

Selon Mroz, l’accent mis sur des matériaux de bonne qualité et des finitions usagées est un autre élément essentiel de la décoration intérieure de style cottagecore. Cela comprend des éléments comme le bois naturel, la vraie pierre, le marbre, le calcaire et la pierre bleue, mais en les incorporant de manière unique, a-t-elle déclaré.

« Au lieu d’utiliser une grande dalle de marbre pour le dosseret, nous utiliserons de la pierre naturelle empilée de façon à ce que l’on ait presque l’impression de faire entrer l’extérieur », a-t-elle déclaré. « Les objets qui ont des finitions et une patine qui ont été patinées au fil du temps sont également très bien. Par exemple, l’utilisation de laiton véritable qui aura une finition qui a été patinée au fil du temps lui donnera un aspect usé. Il en va de même pour le marbre et la pierre naturelle, comme les comptoirs, pour avoir cette patine plutôt que de les garder si impeccables. »

En termes de mobilier, Dore a déclaré que vous ne pouvez pas vous tromper avec des pièces traditionnelles comme des canapés anglais à accoudoirs roulés ou des fauteuils en osier. Elle a ajouté qu’elle recommandait d’investir dans des pièces de base comme celle-ci, ainsi qu’une table de salle à manger de bonne qualité, puis de construire le reste de votre maison à partir de là.

De même, Crafton a déclaré que l’un des facteurs les plus importants du cottagecore est la recherche de meubles uniques pour votre maison. Elle a déclaré que ce style consiste à prendre le temps de trouver ou de fabriquer des objets que vous aimez, plutôt que d’avoir une maison qui ressemble à celle de tout le monde.

« Il y a quelque chose dans le cottagecore qui rend un espace unique et je pense que c’est ce qui fait son charme. L’espace se compose de quelque chose que vous avez créé ou de pièces que vous avez recherchées. Chacune de ces pièces a une histoire », a-t-elle déclaré. « Vous ne pouvez pas dupliquer ce look. C’est très difficile à dupliquer car vous ne pourrez pas obtenir exactement la même pièce. »

Pour parfaire le look, Dore a déclaré que remplir votre maison avec une collection d’œuvres d’art anciennes, de décorations vintage et d’autres objets appréciés contribuera à finaliser l’espace. Elle recommande de prendre votre temps et de ne choisir que des objets que vous aimez pour développer une sélection de pièces bien organisée.

Pourquoi le cottagecore a-t-il gagné en popularité ?

Crafton et Mroz ont tous deux déclaré que la popularité croissante du style cottagecore résultait de la pandémie, lorsque les gens cherchaient des moyens de rendre leur espace plus confortable et réconfortant puisqu’ils y passaient beaucoup de temps.

En plus de cela, Mroz a déclaré qu’elle pensait que c’était la réaction naturelle aux années de design intérieur élégant et moderne qui étaient à la mode depuis si longtemps. Le cottagecore est un style très unique et difficile à reproduire, surtout lorsqu’on le compare aux éléments de conception modernes à l’emporte-pièce, a-t-elle déclaré.

« Je pense que pour tout type de choses comme le design et la mode, il y a toujours un mouvement de pendule. Les choses sont devenues si modernes, si minimalistes, si épurées et si basiques, faute d’un meilleur mot, qu’il n’y avait qu’une seule voie à suivre », a-t-elle déclaré. « Le pendule oscille désormais vers l’exact opposé, c’est-à-dire l’inclusion de nombreux motifs, de nombreuses textures, de nombreuses pièces vintage ou de pièces d’aspect vintage qui ont cette sensation de chintz et qui ont vraiment l’air d’avoir été portées. »

De manière générale, Crafton estime que de plus en plus de personnes souhaitent vivre un style de vie plus lent. Le cottagecore étant censé refléter une existence pittoresque et une intégration avec la nature, il est logique que les gens se tournent vers ce style.

« C’est un look collectif. C’est pourquoi je dis à mon public Instagram qu’il faut juste se donner de la grâce et de la patience », a déclaré Dore. « Si vous commencez par des choses que vous aimez, vous continuerez à trouver d’autres choses que vous aimez, et vous pourrez construire à partir de là. Mais il faut du temps pour vraiment obtenir ce look superposé et collectionné qu’est le cottagecore. »

Maddie McGay est la journaliste immobilière de NorthJersey.com et The Record, qui couvre tout ce qui mérite d’être célébré dans la vie dans le nord du New Jersey. Retrouvez-la sur Instagram @maddiemcgay , sur X @maddiemcgayy et inscrivez-vous pour elle Vivre dans le nord du New Jersey Vous avez un conseil, une tendance ou une maison formidable qu’elle devrait connaître ? Envoyez-lui un e-mail à MMcGay@gannett.

Cet article a été publié à l’origine sur NorthJersey.com : Cottagecore : Tendance déco intérieure, comment l’adopter