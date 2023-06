Au cœur de la ruée du Canada vers le gaz naturel liquéfié, Kitimat, en Colombie-Britannique, est sur le point de prospérer

Cela fait plus d’une décennie que l’industrie mondiale du pétrole et du gaz a lancé son plan visant à envoyer des millions de tonnes de gaz naturel à travers les montagnes Rocheuses vers la côte ouest de la Colombie-Britannique et vers l’Asie.

Aujourd’hui, malgré l’opposition farouche de certains experts en environnement et des membres des Premières nations le long de son tracé de 670 kilomètres, le pipeline controversé Coastal GasLink est presque achevé.

Mais les impacts économiques et environnementaux du projet commencent déjà à se matérialiser à Kitimat, la communauté portuaire de la côte nord de la Colombie-Britannique qui accueillera bientôt le Usine de GNL Canadaqui utilisera le gaz du nouveau gazoduc.

À quelques kilomètres au sud se trouve le village de Kitamaat, domicile de la Première nation Haisla. La porte de garage du chef héréditaire Sammy Robinson est ouverte et donne sur le chenal Douglas, alors qu’il est assis à l’intérieur en train de sculpter le tronc d’un cèdre pour en faire un mât totémique.

L’aîné, qui fêtera bientôt ses 89 ans, était adolescent quand tout a commencé.

Les Haisla vivent dans le village de Kitamaat depuis des milliers d’années, gérant la terre.

« Je n’ai pas vu d’homme blanc avant l’âge de 15 ans. Je n’ai pas vu d’avion avant l’âge de 15 ans », a déclaré Robinson.

L’Aîné de la Nation Haisla, Sammy Robinson, est aux premières loges de la transformation de Kitimat depuis qu’il est enfant. (Benoît Ferradini/Radio Canada)

Mais cela a changé au début des années 1950, lorsque les hommes de l’entreprise du fabricant d’aluminium Alcan ont commencé à arriver dans la région, l’explorant pour construire une usine puis un port qui pourrait acheminer leurs produits du bout du fjord vers le monde.

L’usine et les emplois nécessaires à sa construction et à son exploitation ont fait du district de Kitimat une plaque tournante commerciale. Bientôt, d’autres entreprises sont venues.

Signes d’une prospérité renouvelée

Au cours des décennies qui ont suivi l’arrivée d’Alcan, la population de Kitimat a fluctué au gré des hauts et des bas de l’industrie des ressources naturelles. En 2010, la communauté a été dévastée lorsque la fermeture de l’usine de pâtes et papiers Eurocan de West Fraser Timber a entraîné la disparition de 500 emplois.

Aujourd’hui dans la trentaine, Brandon Highton, né à Kitimat, se souvient de ces années sombres.

Cependant, une bouffée de prospérité promise par le projet LNG Canada souffle maintenant sur la ville, une bouffée qui a donné à Highton et à son partenaire commercial Nick Markowsky la confiance nécessaire pour démarrer une nouvelle entreprise.

« En grandissant, nous avons vu beaucoup d’industries quitter la ville et fermer leurs portes, ce qui a certainement eu un impact sur la communauté qui était florissante et l’a rendue un peu obsolète pendant un certain temps », a déclaré Highton de la salle à manger de Two Peaks Brewing, que lui et Markowsky ont ouvert au centre-ville il y a deux mois.

Les projets récents ont changé cela, a-t-il déclaré.

« Je n’aurais jamais pensé que nous serions de retour ici. »

Two Peaks Brewing a ouvert ses portes à Kitimat en avril. Ses propriétaires affirment que l’usine de LNG Canada leur a donné la confiance nécessaire pour se lancer en affaires. (Benoît Ferradini/Radio Canada)

La microbrasserie ultramoderne du couple est l’une des nombreuses entreprises qui profitent déjà de la vague de gaz naturel liquéfié, dit Highton.

Depuis 2012, le conglomérat TC Energy construit le gazoduc Coastal GasLink de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, au gigantesque terminal de LNG Canada actuellement en construction à Kitimat.

Le projet controversé, soutenu par les gouvernements élus de toutes les Premières Nations le long de son tracé – mais opposé par certains chefs héréditaires, des groupes environnementaux et de nombreux membres de la communauté – devrait être achevé plus tard cette année.

L’usine de LNG Canada, qui a ouvert ses portes aux médias pour la première fois à Radio-Canada, s’étend sur plus de quatre kilomètres carrés. Des sociétés telles que Shell, Petronas, Petrochina et Mitsubishi, ainsi que Korea Gas Corp., ont investi plus de 17 milliards de dollars dans le projet.

Le projet permettra de liquéfier le gaz naturel à près de -162 C avant de l’expédier en Asie à bord de cargos qui envahiront bientôt le port de Kitimat. Si tout se passe comme prévu, 14 millions de tonnes de gaz seront transportées la première année d’exploitation et 28 millions la suivante, tant que la deuxième phase de construction proposée est approuvée par les investisseurs.

Près de 300 emplois seront créés pour faire fonctionner l’usine lorsqu’elle sera opérationnelle en 2025, y compris des postes pour Ron Murdoch et ses filles, Hayley et Hannah.

La gigantesque usine de LNG Canada à Kitimat, photographiée le 14 juin. (Benoît Ferradini/Radio Canada)

Né à Kitimat, Murdoch est revenu après une carrière d’ingénieur à l’étranger. Ses filles suivent maintenant ses traces en tant qu’ingénieures en électricité récemment diplômées.

Après avoir vu des magasins fermés et des pistes de ski vides après la fermeture d’usines dans sa jeunesse, Murdoch ne s’attendait pas à revenir.

Mais voir l’investissement et « tous ces magasins revenir et d’énormes opportunités… c’est unique », a déclaré Murdoch, notant qu’il aime voir ses filles avoir la chance de construire une carrière similaire.

« Nous aimons tous Kitimat. Ils savent ce qu’il a à offrir. C’est leur maison. »

Un géant de l’économie locale

Une nouvelle caserne de pompiers, une clinique de santé et un centre pour les jeunes dans le village de Kitamaat sont la preuve que le GNL transforme déjà la région.

Quant au district lui-même, pas moins de 70 % des revenus municipaux de Kitimat proviennent de l’industrie, en grande partie de l’usine de Rio Tinto, avec une contribution notable de LNG Canada.

La construction de l’usine a employé plus de 7 000 personnes depuis le début des travaux, les logeant dans des camps de travail à Kitimat et dans les environs. Cedar Valley Lodge, qui comprend des restaurants, des centres de remise en forme et même un mur d’escalade, peut accueillir jusqu’à 4 500 employés.

Le projet de gazoduc Coastal GasLink devrait être achevé plus tard cette année. (Benoît Ferradini/Radio Canada)

Malgré la construction du plus grand projet d’infrastructure privé de l’histoire du Canada, LNG Canada a largement atténué les impacts négatifs sur la municipalité, selon le maire de Kitimat, Phil Germuth.

« Ils ont été une entreprise incroyable avec laquelle travailler, je dois dire. Vous regardez également ce qu’ils ont fait pour l’économie, bien sûr, pour les emplois », a déclaré Germuth.

« Si quelque chose commence à mal tourner, nous savons que nous pouvons décrocher le téléphone et ensemble, nous trouverons une solution. »

Partenariat au centre

Parmi les changements les plus importants à Kitimat, mentionnons la collaboration avec la Première nation Haisla, sur les terres traditionnelles, ancestrales et non cédées de laquelle l’usine et les camps ont été construits. La nation fait partie du projet depuis le début.

L’ancien chef Ellis Ross, qui représente maintenant la région à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, dit qu’il s’est d’abord opposé au projet.

Certains dirigeants de la Nation Haisla voient dans LNG Canada une occasion de renforcer leur communauté. (Benoît Ferradini/Radio Canada)

Mais avec une nation vivant encore la dévastation économique, sociale et culturelle de la colonisation, Ross a vu une opportunité pour le projet de changer les choses si la communauté s’engageait.

« J’ai commencé à comprendre que c’était en fait une solution à la plupart des problèmes auxquels nous étions confrontés, c’est-à-dire la pauvreté, le chômage, le suicide et l’emprisonnement », a déclaré Ross.

LNG Canada avait proposé une entente de participation avec les Haisla, partageant les bénéfices du projet et garantissant des emplois bien rémunérés aux membres de la communauté. Et il a réussi à convaincre la Première Nation que son projet était moins dommageable pour l’environnement que d’autres propositions.

« Le point de basculement en ce qui concerne le soutien au GNL était le fait que… si quelque chose devait arriver, le GNL s’évaporerait dans l’air », a déclaré Crystal Smith, conseillère de Haisla.

Depuis son élection, la jeune dirigeante Haisla a participé à toutes les discussions concernant le gaz naturel liquéfié dans la région, en collaboration avec son homologue de LNG Canada, Hope Regimbald.

« Avant même de commencer à construire cet incroyable projet, nous avons d’abord parlé à la communauté, puis nous avons intégré ces voix dans la direction », a déclaré Regimbald, responsable des relations autochtones pour LNG Canada et membre de la Woodland Cree First Nation en Alberta. .

« Là où l’impact est le plus grand, le potentiel d’avantages et d’amélioration et d’habilitation des peuples autochtones, c’est là où je veux toujours aller. »

L’entreprise affirme également qu’elle s’efforcera de rendre l’usine neutre en carbone, comme l’a encouragé le gouvernement provincial.

Cependant, cela n’a pas apaisé les inquiétudes des écologistes concernant l’impact du projet sur les émissions de carbone, qui contribuent au changement climatique, ni sur ce qu’ils disent être des menaces pour les cours d’eau et les lits des rivières le long de son parcours.

Un navire de transport lourd de 34 000 tonnes transportant des barges pour LNG Canada achève les travaux de pré-construction dans le port de Kitimat, afin de préparer le port existant pour les navires plus gros une fois que la nouvelle installation d’exportation de gaz naturel de 40 milliards de dollars sera construite. (YouTube/LNG Canada)

Trop tôt pour dire le plein impact

Mais alors que de nombreuses personnes ont plus d’argent dans leurs poches, Sammy Robinson a souligné que tous les impacts, tant environnementaux qu’économiques, restent à voir.

Déjà, il voit « des centaines » d’autres bateaux à l’eau lorsqu’il part pêcher, alors qu’il n’y en avait généralement qu’un ou deux pendant ses décennies à diriger une compagnie de charter de pêche.

Il se demande ce qui se passera lorsque les cargos commenceront à envahir le port pour faire le plein de GNL.

« Revenez dans environ cinq ans », a-t-il dit, « et je vous dirai quels sont les impacts. »