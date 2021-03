Au cœur chrétien de l’Irak, une querelle sur l’identité d’une ville

Mais juste en bas de la route, un autre type de symbole illustre le changement en cours dans la ville de Bartella: une affiche avec le leader révolutionnaire islamique iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, regardant des images de combattants musulmans chiites morts en combattant l’État islamique. À proximité, une grande croix de fer est entourée de plus de photos de combattants irakiens morts, leurs images souvent superposées à des photos de sanctuaires chiites.

Alors que le pape François se rend en Irak cette semaine lors du tout premier voyage papal dans le pays, les chrétiens craignent de plus en plus que les anciennes villes chrétiennes du nord de l’Irak perdent leur caractère chrétien traditionnel et que leur foi risque de disparaître. le pays à majorité musulmane.