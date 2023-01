Au cinéma, bagels, oignons et accompagnement de rien

Bien que le multivers soit, ces dernières années, devenu la direction par défaut pour les franchises lucratives, le concept est difficile à exécuter avec succès. Ouvrir un monde fictif à des univers alternatifs signifie garder une laisse serrée sur le récit et la construction du monde, en s’assurant qu’aucun ne soit gonflé au point où il y a des échappatoires sans fin ainsi que des incohérences et des questions non résolues.

Deux des objets les plus mémorables du film l’année dernière étaient des aliments conceptuels : dans “Everything Everywhere”, le bagel est une porte d’entrée vers l’abîme, et dans “Glass Onion : A Knives Out Mystery”, le légume titulaire offre des couches et des couches d’intrigue. ça ne sert finalement à rien. Dans les deux films, les aliments nihilistes menacent de laisser l’intrigue dans une impasse. Et pourtant, les deux films utilisent ensuite cette impasse pour renverser les attentes des genres dans lesquels ils travaillent.

Elle explique cela à Evelyn (Michelle Yeoh), une propriétaire de laverie automatique qui entretient des relations tendues avec son mari maladroit mais au cœur pur, Waymond (Ke Huy Quan), et sa fille, Joy, qui, dans un univers alternatif, est également Jobu. Tupaki, déesse de la destruction. Jobu Tupaki lui dit que tout le bagel s’est finalement effondré sur lui-même et est devenu la vérité ultime : “Rien n’a d’importance.”

“Je me suis ennuyé un jour et j’ai tout mis sur un bagel. Tout – tous mes espoirs et mes rêves, mes anciens bulletins, toutes les races de chiens, toutes les dernières annonces personnelles sur Craigslist, le sésame, les graines de pavot, le sel », déclare Jobu Tupaki (Stephanie Hsu) dans le film de science-fiction irréprochable et époustouflant. « Tout, partout, tout à la fois. »

Mais il y a aussi la question des enjeux émotionnels. Si chaque point de l’intrigue et chaque personnage peuvent être réinitialisés dans un autre univers, alors chaque moment de résonance, en particulier les tragédies – pensez à Rick et Morty rendus sans vie, mutilés et ensanglantés dans une explosion de garage, ou aux meurtres vicieux de Charles Xavier et du super-héros par la sorcière écarlate. illuminati – peut être annulé à l’aide d’un pistolet à portail, d’un TemPad Time Variance Authority ou d’un autre appareil de manipulation du temps.

Une fois que vous pouvez voir tous les univers, soudainement aucun d’entre eux ne semble avoir d’importance. Le multivers mène inévitablement à la folie : bien qu’un autre Waymond déconseille à Evelyn de faire trop de sauts dans l’univers, de peur qu’elle ne devienne comme Jobu Tupaki, elle le fait quand même et est presque séduite par le nihilisme de sa fille alternative. Mais le film, écrit et réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, utilise intelligemment le tout bagel, symbole du néant au cœur de la philosophie de Jobu Tupaki ainsi que du néant au cœur de tant d’histoires multivers, pour fonder l’histoire. et montrer ce qu’un film multivers bien exécuté peut accomplir.

Quand Evelyn en apprend sur elle-même, leurs relations et leurs vies très différentes, au lieu que tout semble sans importance, elle est capable d’établir de nouvelles relations avec ceux qui l’entourent et de comprendre le potentiel illimité qu’elle ne savait pas avoir. Après avoir été témoin de visions de la vie sans Waymond et découvert qu’une autre version d’elle-même a poussé Joy si fort qu’elle est devenue Jobu Tupaki, Evelyn gagne une nouvelle gratitude pour sa famille.

Le sens et le but sont les antithèses du néant du tout bagel. Et les personnages et les enjeux établis sont les antithèses du récit multivers paresseux.