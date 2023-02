Au cimetière de Kahramanmaras, un aperçu du bilan croissant des tremblements de terre

Il a d’abord enterré sa belle-mère, mercredi soir, dans une rangée de tombes de ce cimetière de fortune creusé en lisière d’une pinède. Mais lorsqu’il vint enterrer son beau-père le lendemain, l’autre rangée était déjà pleine, et une demi-douzaine de nouvelles tranchées, contenant chacune des dizaines de tombes, avaient été creusées dans le sol.

L’expansion vertigineuse du cimetière à l’extérieur de Kahramanmaras, une ville proche des épicentres des tremblements de terre, est un aperçu du bilan stupéfiant que les tremblements de terre ont fait subir à la Turquie et à la Syrie voisine, ainsi que de la tâche écrasante à venir. Plus de 21 000 personnes sont mortes, ont annoncé jeudi des responsables des deux pays, et des corps sont toujours récupérés toutes les heures dans les carcasses de bâtiments effondrés des deux côtés de la frontière.