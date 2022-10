Au centre du soulèvement iranien, les Kurdes sont désormais confrontés à une répression croissante

Commentez cette histoire Commentaire

Les forces de sécurité avec des armes lourdes parcourent les rues de Sanandaj, La capitale provinciale du Kurdistan, dans des véhicules blindés. Ils tirent dans les maisons de résidents terrifiés, qui vivent dans une panne de communication quasi totale. “Sanandaj est maintenant une zone militaire où des armes de guerre sont utilisées”, a déclaré une femme de 30 ans dans la ville, à environ 250 miles à l’ouest de Téhéran, au Washington Post par message vocal. Comme d’autres habitants de cette histoire, elle a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles des forces de sécurité. “Presque toutes les maisons de la ville ont été touchées”, a-t-elle déclaré.

La population kurde d’Iran, longtemps opprimée, a été à la pointe de la soulèvement antigouvernemental d’un mois. Maintenant, il porte le poids des efforts intensifiés du gouvernement pour écraser les troubles – une éventuelle signe avant-coureur de ce qui attend les manifestants dans d’autres régions du pays.

Dans des entretiens avec The Post la semaine dernière, trois habitants de Sanandaj ont décrit une occupation de type militaire de leur ville, presque entièrement coupée d’Internet et du téléphone depuis la mi-septembre. Le Post n’a pas pu vérifier leurs comptes de manière indépendante, mais ils étaient cohérents avec les conclusions des groupes de défense des droits et avec les répressions passées dans les zones kurdes.

“La consolidation de l’autoritarisme” en Iran “a souvent été consommée par la répression du mouvement kurde”, a déclaré Djene Rhys Bajalan, professeur à l’Université d’État du Missouri, spécialisée dans l’histoire kurde. “La route de la tyrannie passe par le Kurdistan.”

Les manifestations balaient désormais le pays a d’abord pris de l’ampleur dans la province du Kurdistan. C’est la ville natale de Mahsa Amini – ou Jina Amini dans son pays natal langue kurde – dont la mort en garde à vue le mois dernier a attisé la fureur qui couvait depuis longtemps contre la règle de fer des chefs religieux iraniens.

Mais pour les Kurdes iraniens, qui représentent environ 10 % de la population, les manifestations s’inscrivent également dans une longue tradition de résistance contre la République islamique. L’un des slogans clés des manifestants – « Femme, vie, liberté » – a ses racines dans la lutte régionale kurde.

“Des hommes et des femmes de toutes les générations se sont réunis ici pour lutter pour leurs droits bafoués depuis 50 ans”, a déclaré la femme de 30 ans à The Post. “Nous serons dans la rue jusqu’au jour où nous trouverons un peu de paix face à cette injustice et à cette oppression constantes.”

Les Kurdes sont l’un des plus grands groupes ethniques apatrides au monde, avec des dizaines de millions de personnes dans des communautés couvrant l’Iran, Irak, Syrie et Turquie. En Iran, ce sont généralement des musulmans sunnites, soumis à une discrimination accrue de la part de la théocratie iranienne. gouvernement chiite.

Les Kurdes luttent depuis longtemps pour une région autonome dans le nord-ouest de l’Iran – un mouvement que les autorités iraniennes ont cherché à écraser.

Téhéran a réagi rapidement et violemment au déclenchement des manifestations ici en septembre et n’a pas tardé à imputer les troubles aux instigateurs et dissidents étrangers.

Pendant les cinq premiers jours de manifestations, toutes les personnes tuées – sept personnes, dont un garçon de seize ans – venaient des communautés kurdes. Un mois plus tard, des groupes de défense des droits estiment qu’une trentaine de Kurdes, dont cinq enfants, ont été tués parmi quelque 200 morts dans tout le pays.

Les chiffres exacts sont presque impossibles confirmer « soit à cause de coupures de communication, soit parce que [people] ont trop peur pour parler », a déclaré Rebin Rahmani, membre du conseil d’administration du Réseau des droits humains du Kurdistan, basé en France.

Depuis plus d’une semaine, les autorités iraniennes multiplient les attaques contre les points chauds kurdes comme Sanandaj, a déclaré Baha Bahreini, chercheur sur l’Iran à Amnesty International.

“Ils ont fait de la ville une base militaire”, a déclaré un homme d’affaires de 37 ans au Post. « Sanandaj est entièrement militarisé.

Les résidents ont déclaré au Post qu’ils avaient peur de quitter leur domicile. Pourtant, malgré le danger, ont-ils déclaré, les manifestants continuent de descendre dans la rue chaque jour, généralement le soir.

L’homme d’affaires a déclaré que diverses forces de sécurité, y compris l’unité redoutée Basij des gardiens de la révolution d’élite, attaquaient les gens au hasard.

“Ils ont ce regard rempli de haine et de rancune envers nous”, a-t-il déclaré. “La brutalité que vous voyez sur les vidéos est réelle.”

Dans une vidéo circulant en ligne, un homme montre comment une balle est passé par la fenêtre de sa maison à Sanandaj, à travers un mur et dans une autre pièce.

“Il y a eu beaucoup de rapports inquiétants sur des tirs constants de balles réelles tout au long de la nuit et des rapports de gaz lacrymogène ou de différentes munitions lancées sur les fenêtres des maisons pour empêcher les gens d’aller aux fenêtres et de regarder les rues”, Bahreini a dit.

La violence ne cesserait pas “sans une action urgente au niveau international”, a poursuivi Bahreini.

“Nous savons comment fonctionne le système”, a-t-elle déclaré. “Cela a été des vagues constantes de protestations au fil des ans et des meurtres en toute impunité.”

Les Kurdes représentent la moitié des prisonniers politiques détenus en Iran et un nombre disproportionnellement élevé de ceux exécutés, selon un rapport de l’ONU de 2019, faisant partie d’une histoire de brutalité envers les communautés kurdes du pays.

La monarchie Pahlavi, qui a gouverné l’Iran de 1925 à 1979, a tenté de centraliser le contrôle en assimilant les Kurdes, parfois par la force, et en réduisant le pouvoir des chefs tribaux, a déclaré Bajalan.

Les Kurdes iraniens ont rejoint les manifestations pour renverser Reza Shah Pahlavi – et ont continué à se battre contre les révolutionnaires chiites qui ont gagné en 1979.

Lorsque la guerre Iran-Irak a éclaté en 1980, les nouveaux chefs religieux iraniens ont intensifié leurs efforts pour écraser la résistance kurde.

“L’État iranien a fortement militarisé la région”, a déclaré Bajalan, ajoutant que l’État “condamne toutes les formes d’activisme politique comme du séparatisme”.

Des groupes armés kurdes en quête d’autonomie en Iran se sont périodiquement battus avec les forces de sécurité gouvernementales. Beaucoup ont cherché refuge de l’autre côté de la frontière au Kurdistan, la région kurde autonome d’Irak.

L’Iran a riposté en menant des frappes de l’autre côté de la frontière en Irak, dont deux le mois dernier, accusant des groupes kurdes d’avoir participé aux manifestations. Les autorités kurdes ont déclaré que les frappes du 28 septembre avaient tué 10 personnes, dont au moins un enfant.

Le ministre iranien de l’Intérieur Ahmad Vahidi, lors d’une visite à Sanandaj le 11 octobre, a imputé les troubles de la ville aux « groupes terroristes et séparatistes », avec une « histoire laide et mauvaise » de coopération avec Saddam Hussein, les pays occidentaux et Israël, le Fars affilié au CGRI. Nouvelles rapportées.

L’homme d’affaires de 37 ans de Sanandaj a nié les accusations selon lesquelles les manifestants seraient armés. “Les gens se battent sans armes”, a-t-il dit, et sont accueillis par les forces de sécurité avec “des armes de qualité militaire”.

Cela a été repris par une femme de 65 ans qui a décrit une scène dont elle a été témoin alors qu’elle conduisait autour de Sanandaj le 8 octobre, lorsqu’elle a entendu des voitures klaxonner et a vu des policiers anti-émeute vêtus de noir avec des masques sur le visage. La police a couru après les passants, a-t-elle dit, et a lancé des gaz lacrymogènes sur un groupe de femmes ne portant pas de foulard. Plus près de chez elle, elle a entendu des coups de feu continus, puis a vu un groupe de jeunes s’enfuir.