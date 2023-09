Au centre de l’accusation de Menendez : l’Egypte, les armes, l’argent et le pouvoir

Menendez nie tout acte répréhensible. « Les excès de ces procureurs sont évidents. Ils ont dénaturé le travail normal d’un bureau du Congrès. En plus de cela, non contents de faire de fausses déclarations contre moi, ils ont attaqué ma femme pour les amitiés de longue date qu’elle entretenait avant même que nous nous rencontrions », a déclaré Menendez dans un communiqué vendredi.

Les procureurs du district sud de New York affirment que le démocrate du New Jersey a donné des informations sensibles sur des diplomates américains au Caire « qui ont secrètement aidé le gouvernement égyptien » et « a conseillé et fait pression de manière inappropriée » sur un responsable agricole américain pour qu’il garantisse un contrat pour Hana en tant que président. fournisseur exclusif de viande halal en Égypte, selon l’acte d’accusation.

Mais certaines des allégations les plus accablantes concernent les armes, l’argent et le pouvoir.

L’Égypte reçoit environ 1,3 milliard de dollars par an en financement militaire étranger, mais selon la loi, les tranches de cette aide sont conditionnées aux progrès de l’Égypte en matière de droits de l’homme, tels que déterminés par le Département d’État. La question de savoir si Foggy Bottom autorise l’aide est souvent sujette à une lutte acharnée régulière entre les législateurs, la communauté des défenseurs et le pouvoir exécutif.

Traditionnellement, le Département d’État a honoré les demandes de retardement des subventions et des ventes d’armes émanant du président ou du membre haut placé du comité sénatorial. Les procureurs affirment que Menendez a utilisé cette autorité pour s’enrichir et enrichir ses associés.

Menendez, qui est le plus haut démocrate de la commission des relations étrangères depuis 2018, a souvent critiqué publiquement le gouvernement égyptien, rapper l’administration Trump pour avoir invité le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi à une visite d’État en 2019 et fait pression sur le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, pour qu’il fasse part de ses préoccupations en matière de droits humains au dirigeant.

Menendez aurait entretenu, à partir de la mi-2018, des relations étroites en privé avec des responsables égyptiens et des hommes d’affaires et aurait volontiers partagé des informations sensibles avec ses associés sur la politique américaine à l’égard du Caire.

En mai 2018, Menendez aurait révélé à Hana lors d’un dîner privé que l’interdiction du gouvernement américain sur les ventes d’armes légères et de munitions à l’Égypte avait été levée, ce que Hana a transmis au responsable égyptien.

Plus tard dans le mois, Menendez aurait écrit un discours de lobbying du Caire à d’autres sénateurs américains sollicitant un soutien pour le déblocage de 300 millions de dollars d’aide américaine à l’Egypte.

En juillet, après avoir rencontré des responsables militaires égyptiens, Menendez aurait demandé à Nadine de dire à Hana qu’il signait la vente de 46 000 cartouches d’entraînement sur cible de 120 mm et de 10 000 cartouches de munitions pour chars, d’une valeur de 99 millions de dollars.

« REMARQUE : Ces obus de char sont destinés aux chars qu’ils possèdent depuis de nombreuses années. Ils les utilisent dans le Sinaï pour la campagne antiterroriste », aurait déclaré Menendez dans un texte adressé à Nadine, qu’elle a transmis à Hana.

Le Département d’État deux mois plus tard a annoncé avoir approuvé la vente du paquet d’obus hautement explosifs et perforants fabriqués par General Dynamics, pour aider le Caire à combattre les militants de l’État islamique, et des obus cibles, pour former les équipages des chars M1 Abrams.

Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a répondu « aucun commentaire » lorsqu’elle a été contactée pour cette histoire. Les porte-parole du Département d’État n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Menendez est également accusé d’être intervenu dans les démêlés diplomatiques égyptiens et d’avoir poussé les États-Unis à mettre le doigt sur la balance pour le Caire.

Après avoir rencontré un responsable égyptien surnommé « le général », les procureurs affirment que Menendez s’est plongé dans un différend diplomatique de longue date entre l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie concernant l’accès au Nil et un grand projet de barrage éthiopien près des sources du fleuve.

La construction du Grand barrage éthiopien de la Renaissance est depuis longtemps une priorité étrangère majeure pour l’Égypte, car le Caire dépend du débit d’eau illimité du Nil pour subvenir aux besoins de sa population, qui est presque entièrement concentrée le long du delta et des rives du fleuve.

Écrivant en avril 2020 au secrétaire au Trésor de l’époque, Steven Mnuchin, et à Pompeo, pour exprimer leurs inquiétudes concernant « les négociations bloquées entre l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan à propos de [the Dam]. Menendez a appelé l’administration à « accroître de manière significative l’engagement du Département d’État dans les négociations » autour du barrage, selon l’acte d’accusation.

En février 2018, Menendez a repris son poste de principal démocrate du comité supérieur, quelques jours seulement après que le ministère de la Justice ait abandonné différentes accusations de corruption portées contre lui. À l’époque, Menendez était accusé d’être intervenu dans un différend concernant un contrat portuaire dominicain au profit d’un ophtalmologiste et homme d’affaires de Floride qui avait fait d’importants dons à Menendez pour sa campagne.

Menendez a volontairement démissionné de son poste en 2015 après avoir été inculpé, avec l’accord du chef de la minorité sénatoriale de l’époque, Harry Reid (Démocrate-Nev.), selon lequel il serait réintégré s’il était innocenté des accusations.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si Menendez envisageait de se retirer de son rôle cette fois-ci, ni s’il était prévu de le remplacer temporairement.

« La direction démocrate du comité relève de la responsabilité des dirigeants démocrates au Sénat », a déclaré Suzanne Wrasse, porte-parole du membre éminent du panel, le sénateur. Jim Risch (R-Idaho). « Il existe un précédent sur ce type de questions lors de leur conférence. Le sénateur Risch espère entendre le leader démocrate le plus tôt possible afin que les travaux importants de la commission puissent se poursuivre sans interruption.»

Matt Berg et Nahal Toosi ont contribué à ce rapport.