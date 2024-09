Au cas où vous l’auriez manqué : les 7 plus grandes actualités technologiques de la semaine, de la PS5 Pro au lancement de l’iPhone 16 d’Apple

Waouh. Juste au moment où l’IFA 2024 se terminait, nous avons eu droit à un événement iPhone d’Apple, à une annonce de la PS5 Pro et à une nouvelle version de ChatGPT à essayer, ainsi qu’à de nombreuses autres mises à jour technologiques majeures.

Pour vous aider à vous tenir au courant de tout cela, nous avons rassemblé les sept plus grandes actualités technologiques de la semaine dernière et les avons toutes condensées dans ce rapide tour d’horizon ICYMI.

7. Sony a dévoilé la PS5 Pro

(Crédit image : Sony)

Après des mois de rumeurs de plus en plus fortes, Sony a enfin dévoilé la PS5 Pro – une version nettement plus puissante de la PS5.

Avec des améliorations centrées sur les graphismes, Sony affirme que la carte graphique renforcée de la PS5 Pro sera capable de rendre les images 45 % plus rapidement que la PS5 de base. Ajoutez à cela une capacité de traçage de rayons avancée et une nouvelle technologie de mise à l’échelle pilotée par l’IA appelée PlayStation Spectral Super Resolution et nous pourrions avoir droit à de véritables surprises, la société présentant la console comme une machine qui supprimera tout simplement le besoin de choisir entre les modes de fidélité et de performance dans les jeux.

Il coûte cependant une jolie somme, car il devrait être lancé à 699 $ / 699 £ – et ne sera même pas livré avec un lecteur de disque ou un support vertical.

Les précommandes de la PS5 Pro débuteront sur PlayStation Direct le 26 septembre et chez d’autres détaillants aux États-Unis et au Royaume-Uni le 10 octobre.

6. C’était Glowtime pour l’iPhone 16

(Crédit photo : Lance Ulanoff / Future)

Apple a dévoilé quatre nouveaux téléphones dotés de nouvelles puces, de nouveaux composants et de nouvelles fonctionnalités, et le jury est divisé sur la question de savoir s’il s’agit d’une révolution ou d’une évolution. Il y a ce nouveau contrôle de l’appareil photo (pas un bouton si vous demandez à Apple) qui vous donne un accès instantané à l’appareil photo de l’iPhone 16 (oui, il est présent sur tous les nouveaux téléphones) et qui est sensible aux gestes pour accéder à d’autres commandes.

Il existe des puces A18 pour tout le monde, même si l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max sont dotés de la puce A18 Pro, plus puissante. Cette puissance supplémentaire aidera peut-être à faire fonctionner les écrans désormais légèrement plus grands sur les deux appareils. Tout cet Apple Silicon sera chargé d’alimenter Apple Intelligence (la marque d’intelligence artificielle d’Apple) qui devrait arriver sur ces téléphones peu de temps après leur livraison aux consommateurs plus tard ce mois-ci.

Les quatre modèles d’iPhone 16 ont bénéficié de mises à niveau de l’appareil photo et nous avons désormais une parité de zoom entre les deux modèles Pro. Il existe également une prise en charge cohérente de la photographie spatiale (une excellente nouvelle si vous disposez d’un casque VR pour les visualiser).

Enfin, nous avons des améliorations de couleur et de teinte titane sur tous les modèles. Les couleurs des iPhone 16 et 16 Plus sont particulièrement attrayantes.

Est-il temps de procéder à une mise à niveau ? Il est trop tôt pour le dire, mais continuez à consulter cet espace pour plus de conseils.

5. L’Apple Watch a également reçu un Glow-up

(Crédit image : Apple)

Apple a également profité de son événement Glowtime pour nous proposer une toute nouvelle montre connectée, cette fois avec un écran plus grand et plus lumineux, un corps plus fin et de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de lire de la musique via son haut-parleur en guise de sauvegarde lorsque vos AirPods sont à court de charge (même s’il est un peu étrange que ce n’était pas possible auparavant), et la détection de l’apnée du sommeil.

La nouvelle montre connectée sera lancée le 20 septembre au prix de 399 $ / 399 £ / 649 AU$ et nous avons été quelque peu impressionnés lorsque nous l’avons testée pour notre test pratique de l’Apple Watch Series 10.

Le seul reproche majeur que nous pouvons formuler jusqu’à présent est qu’Apple n’a pas prévu de place pour une batterie plus grande – un problème récurrent avec les montres connectées d’Apple – bien qu’elle ait introduit une charge plus rapide qui pourrait aider à atténuer ce problème. Il faudra attendre et voir.

4. Nous avons de nouveaux AirPods et des aides auditives Apple

(Crédit image : Apple)

Pendant les festivités de Glowtime, nous avons également assisté à l’arrivée des nouveaux Apple AirPods 4… enfin, de deux nouveaux AirPods 4. Une version (qui coûte 179 $ / 179 £ / 299 AU$) est dotée d’une suppression active du bruit et de fonctionnalités associées comme un mode transparence pour que vous puissiez mieux entendre le monde qui vous entoure, tandis que l’autre modèle moins cher abandonne l’ANC pour offrir une option d’entrée de gamme (qui ne coûte que 129 $ / 129 £ / 219 AU$).

Mais la grande annonce concerne les AirPods Pro 2, qui ont désormais reçu l’approbation de la FDA pour être utilisés comme aides auditives. Ils offriront également une protection auditive et une fonction de test auditif, le tout sans frais supplémentaires. Les AirPods Pro 2 n’auront pas la durée de vie de la batterie des aides auditives complètes, mais ils sont beaucoup moins chers et pourraient constituer une option intermédiaire solide pour les personnes qui voudraient envisager de se procurer une aide auditive mais ne sont pas prêtes à débourser pour quelque chose de plus cher.

3. Project Strawberry est devenu le nouveau ChatGPT

(Crédit photo : Getty Images)

La nouvelle génération de ChatGPT est arrivée et vous pouvez l’essayer dès maintenant, à condition d’être abonné à ChatGPT Plus, qui coûte 20 $ / 16 £ par mois. Initialement appelé Project Strawberry, le nouveau chatbot est en fait nommé « o1-preview » dans l’interface de ChatGPT et est accessible depuis le menu déroulant en haut à gauche de l’écran.

Strawberry est bien meilleur pour résoudre les problèmes mathématiques que les versions précédentes du chatbot populaire, et OpenAI affirme que cet aperçu o1 plus puissant a obtenu des performances « similaires à celles des étudiants en doctorat sur des tâches de référence difficiles en physique, chimie et biologie ».

2. Une fonctionnalité Fitbit Premium est devenue gratuite

(Crédit photo : Andrew Williams)

La Google Pixel Watch 3 a obtenu le score de préparation quotidienne de Fitbit Premium en tant que fonctionnalité gratuite, et désormais les anciens trackers et montres connectées Fitbit bénéficient du même traitement. Le score de préparation quotidienne est un aperçu de votre degré de préparation à affronter la journée et un entraînement intensif en fonction de votre fréquence cardiaque au repos, de la variabilité de votre fréquence cardiaque et de vos habitudes de sommeil récentes. Il est utile pour savoir si vous devez y aller doucement ou vous donner un peu plus de mal.

Désormais, plutôt que de devoir payer pour Fitbit Premium, les utilisateurs possédant une Pixel Watch, Pixel Watch 2, Sense, Sense 2, Versa 2, Versa 3, Versa 4, Charge 5, Charge 6, Inspire 2, Inspire 3 ou Luxe peuvent accéder gratuitement à cette fonctionnalité dans leur application Fitbit une fois qu’ils auront effectué la mise à jour vers la version 4.23.

1. Huawei a lancé le premier téléphone pliable au monde

(Crédit image : Huawei)

Les téléphones pliables ne représentent encore qu’environ 1,5 % du marché mondial des smartphones, mais cela n’a pas empêché le géant chinois de la téléphonie mobile Huawei de pousser encore plus loin la technologie.

Cette semaine, la société a présenté le Huawei Mate XT, le premier téléphone au monde à double charnière et triple écran disponible dans le commerce. Oui, vous avez bien lu : un téléphone à triple écran. Une fois replié, l’écran OLED frontal du Mate XT mesure 6,4 pouces, mais lorsqu’il est entièrement déplié, le nouvel appareil s’étend sur trois écrans distincts et sur une surface impressionnante de 10,2 pouces.

Bien sûr, tout cet espace d’affichage a un prix. Le Huawei Mate XT – actuellement disponible uniquement en Chine – démarre à 19 999 yuans (environ 2 810 $ / 2 150 £ / 4 220 AU$) pour le modèle avec 256 Go de stockage. Pour mettre les choses en contexte, la version la moins chère du Samsung Galaxy Z Fold 6 – alias le plus cher des meilleurs téléphones pliables en 2024 – coûte 1 899,99 $ / 1 799 £ / 2 749 AU$. Mais depuis quand l’innovation est-elle bon marché ?