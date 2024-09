Au cas où vous l’auriez manqué dans The Sun la semaine du 2 septembre 2024

7 septembre — Les articles suivants de cette semaine sont parus sur

www.jamestownsun.com

et dans The Jamestown Sun.

Le maire Dwaine Heinrich prévoit de demander au conseil municipal de Jamestown, lors de sa réunion d’octobre, d’approuver une résolution informant le comté de Stutsman que la ville de Jamestown a l’intention

de laisser expirer le protocole d’accord visant à fournir des services de bibliothèque communs

et de commencer le processus de dissolution.

Heinrich a déclaré que le gros défaut du protocole d’accord est qu’il n’inclut pas de clause sur les contributions financières au système de bibliothèque de la vallée de la rivière James par la ville et le comté. Il a déclaré qu’une résolution adoptée par le conseil municipal pour conclure un protocole d’accord avec le comté de Stutsman pour établir un conseil de bibliothèque conjoint stipulait que le financement resterait le même, à savoir 15 usines municipales et 4 usines du comté. Les usines municipales et du comté n’ont pas la même valeur.

La ville de Jamestown a conclu un accord de sept ans avec le comté de Stutsman. Le conseil municipal et la commission du comté de Stutsman ont tous deux approuvé des prolongations d’un an du protocole d’accord au cours des trois dernières années.

Le protocole d’accord sera automatiquement prolongé de cinq ans supplémentaires en mars si la ville ou le comté de Stutsman ne fournit pas d’avis d’intention de retrait.

« Si l’une des parties décide de partir, il faut la prévenir deux ans à l’avance », a déclaré Heinrich.

La ville de Jamestown et le comté de Stutsman ont fourni des services de bibliothèque conjoints en vertu d’un protocole d’accord après que les électeurs ont approuvé une mesure en 2008 visant à les combiner.

Le service d’incendie de Jamestown

un nouveau camion de secours est arrivé

Le mercredi 4 septembre, il devrait être opérationnel courant octobre.

« Ce sera passionnant d’avoir ce nouveau camion doté de la nouvelle technologie et de beaucoup d’espace », a déclaré le chef des pompiers Jim Reuther. « Nous devrions avoir beaucoup d’espace disponible pour ajouter du matériel selon les besoins. »

L’achat du camion d’une valeur de 580 000 $ a été payé à l’aide des fonds de remplacement de l’équipement provenant de l’amortissement de l’équipement au fil des ans et remplacera un camion qui était en service depuis environ 27 ans, a déclaré Reuther.

Le nouveau camion de sauvetage a été fabriqué par l’usine Rosenbauer America de Lyons, dans le Dakota du Sud, et par Heiman Fire Equipment, à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, a déclaré Reuther. Le camion a été commandé en octobre 2022.

Le nouveau camion transportera du matériel qui servira à répondre à divers besoins de sauvetage.

Le district scolaire public de Jamestown étudie les options

pour faire face à la baisse des inscriptions futures et aux besoins en installations

y compris la possibilité de construire une école primaire.

Le district scolaire public de Jamestown fermerait également plusieurs écoles élémentaires si un référendum était présenté et approuvé par les électeurs pour la construction d’une nouvelle école élémentaire.

Le surintendant Rob Lech a déclaré que le dernier changement d’installations s’est produit pendant l’année scolaire 2003-2004, lorsque le lycée de Jamestown a été construit. Depuis lors, le nombre d’élèves est passé de 2 507 à 2 026, soit une baisse de 28 %.

Quatre options ont été présentées pour faire face à la baisse des inscriptions futures et aux besoins en installations. Les quatre options sont les suivantes :

* Option 1 : Maintenir le statu quo. Cette option consisterait à exploiter cinq écoles élémentaires avec huit classes élémentaires de chaque niveau de la maternelle à la 5e année.

* Option 2 : Supprimer un bâtiment qui compte une salle de classe pour chaque niveau de la maternelle à la 5e année. Cette option signifie que le district scolaire exploiterait quatre écoles élémentaires avec sept classes élémentaires de chaque niveau scolaire.

* Option 3 : Supprimer deux bâtiments, dont un avec une salle de classe pour chaque niveau de la maternelle à la 5e année et un autre avec deux salles de classe pour les mêmes niveaux. Cette option comprend également la construction d’une école primaire avec deux salles de classe pour chaque niveau de la maternelle à la 5e année. Le district scolaire aurait sept salles de classe pour chaque niveau de la maternelle à la 5e année dans quatre bâtiments.

* Option 4 : Supprimer trois bâtiments, dont deux avec une salle de classe pour chaque niveau de la maternelle à la 5e année et un avec deux salles de classe pour les mêmes niveaux. Cette option comprend également la construction d’une école primaire avec trois salles de classe pour chaque niveau de la maternelle à la 5e année. Le district scolaire aurait sept salles de classe pour chaque niveau de la maternelle à la 5e année dans trois bâtiments.

Un adjoint du bureau du shérif du comté de Stutsman

a été honoré mardi 3 septembre pour avoir aidé à sauver la vie d’un homme

en mars 2023, selon le sergent Casey Yunck.

L’adjointe Mercedes « Sadie » Holzworth a reçu le prix de sauvetage de l’Association des agents de la paix du Dakota du Nord lors de la réunion ordinaire de la commission du comté de Stutsman, mardi.

Yunck, qui a nominé Holzworth pour le prix, a déclaré que l’homme était décédé depuis, mais que ses actions lui avaient permis de vivre quelques mois de plus. Il a ajouté que cela avait permis à sa famille de lui dire officiellement au revoir.

Holzworth a aidé d’autres forces de l’ordre à pratiquer la réanimation cardiopulmonaire sur un homme à la suite d’un accident à Jamestown et a également aidé le personnel de l’ambulance de la région de Jamestown sur les lieux.

Le procureur de la ville, Leo Ryan, et Tom Blackmore, administrateur de zonage, travailleront ensemble pour déterminer s’il existe un

alternative appropriée à une demande de modification du plan de zonage dans le sud-est de Jamestown

.

Le conseil municipal de Jamestown n’a pris aucune mesure concernant l’approbation d’un amendement à l’utilisation future du sol visant à modifier la désignation future de l’utilisation du sol d’un usage civique et institutionnel à un usage commercial et d’une ordonnance visant à modifier le zonage d’un district de loisirs et de tourisme à un district commercial général pour le bloc un et le lot trois de l’extension Emter. La propriété appartient à Dale Fettig et est située au 101 17th St. SE.

La propriété serait passée d’un usage civique et institutionnel à un usage commercial et d’un quartier de loisirs et de tourisme à un usage de quartier commercial général si le conseil municipal approuvait la future modification de l’utilisation du sol et le changement de zonage.

Fettig, propriétaire de Dale’s A-1 Auto, a demandé un changement dans l’aménagement futur du territoire et le zonage pour faciliter l’exploitation d’un parc de voitures d’occasion et d’un bureau de vente au 101 17th St. SE. L’entreprise de Fettig a perdu le bail de son emplacement actuel.

Les membres du conseil municipal ont exprimé leur inquiétude quant aux types d’entreprises qui pourraient opérer à cet endroit à l’avenir si le zonage est modifié pour un usage commercial général. Ils n’ont exprimé aucune inquiétude quant à l’exploitation par Fettig d’un concessionnaire de voitures d’occasion à cet endroit.

La Commission du comté de Stutsman

a approuvé à l’unanimité un accord de services d’ingénierie

le mardi 3 septembre, avec Houston Engineering Inc. pour ce qui aboutira à une étude de faisabilité sur la façon de déplacer l’eau des bassins de l’ouest du comté de Stutsman et du lac Crystal Springs.

L’accord a été conclu entre la commission, le district des ressources en eau du comté de Stutsman et Houston Engineering. Le conseil des ressources en eau du comté de Stutsman a approuvé l’accord lors de sa réunion du 28 août.

Mike Gunsch, chef de projet senior chez Houston Engineering, a déclaré que l’accord fait partie de la préparation des objectifs et des exigences d’une étude de faisabilité sur la manière de déplacer l’eau des bassins de l’ouest du comté de Stutsman et de Crystal Springs.

L’étude de faisabilité est l’une des phases énumérées dans l’accord d’ingénierie. L’étude montrera les avantages de l’élimination des eaux excédentaires, la part du bassin versant de 250 milles carrés qui contribue aux inondations, les questions réglementaires, les options alternatives pour éliminer l’eau et le coût de l’élimination de l’excès d’eau.