Au cas où vous l’auriez manqué dans The Sun la semaine du 14 octobre 2024

19 octobre — Les articles suivants de cette semaine sont parus sur

www.jamestownsun.com

et dans Le soleil de Jamestown.

L’un des changements les plus importants pour Rachel Hastings dans son nouveau rôle d’agent des services communautaires du département de police de Jamestown a été

devenir un exécuteur des lois

au lieu d’être plutôt un éducateur dans le passé.

« Mais cela a été gratifiant », a déclaré Hastings. « J’entends constamment dire que les gens remarquent un changement en ce qui concerne la surveillance des animaux en ville. »

Hastings est originaire de Bird Island, Minnesota. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université d’État du Dakota du Sud, elle a travaillé dans quelques cliniques vétérinaires à Jamestown avant de rejoindre le département de police de Jamestown en tant qu’agent des services communautaires le 1er juillet.

En tant qu’agent des services communautaires, Hastings a déclaré qu’elle récupérait les chiens ou les chats errants si leur propriétaire n’était pas là et qu’elle s’assurait que les propriétaires d’animaux respectaient les lois. Elle s’assure également que les habitants de Jamestown respectent les ordonnances anti-ordures de la ville.

Les dirigeants communautaires de Jamestown créent un

nouveau conseil d’administration pour gérer Frontier Village

et éventuellement d’autres attractions touristiques dans la région à l’avenir, selon Allison Limke, responsable de l’expérience visiteur chez Jamestown Tourism.

« Jamestown Tourism gère le Frontier Village depuis près de cinq ans », a-t-elle déclaré. « Nous avons en quelque sorte compris comment cela fonctionne et qui sont nos visiteurs. »

Mais Jamestown Tourism, en tant qu’entité gouvernementale, n’est pas autorisé à demander certaines subventions et autres financements qui pourraient être utiles pour faire fonctionner et améliorer Frontier Village.

« Nous avons constaté qu’il serait plus facile d’être une entité 501(c)(3) qu’une entité gouvernementale », a déclaré Limke. « Le nouveau 501(c)(3) serait chargé de la gestion mais la ville de Jamestown sera toujours propriétaire du Frontier Village. »

Cette décision aidera le Frontier Village à promouvoir le tourisme, a déclaré David Schloegel, agent de liaison du conseil municipal de Jamestown au conseil d’administration de Jamestown Tourism.

« Nous voulons voir le Frontier Village réussir », a-t-il déclaré. « Il existe de nombreuses subventions disponibles auxquelles ils ne peuvent pas postuler à moins qu’il ne s’agisse d’un 501(c)(3). »

UN

Un homme de Jamestown a été condamné

à 10 ans de prison, dont deux ans avec sursis, mercredi 16 octobre, pour une accusation de crime liée à une surdose de fentanyl de son enfant de 2 ans, devant le tribunal du district sud-est de Jamestown après qu’un juge a rejeté la peine recommandée par les avocats du cas.

Christopher William Johnson, 40 ans, a plaidé coupable de mise en danger d’un enfant, un crime de classe B, lors de son audience de changement de plaidoyer et de sa détermination de la peine. Les accusations de mise en danger par imprudence, d’actes interdits A/substances contrôlées et de possession d’accessoires liés à la drogue, de crimes de classe C et d’ingestion d’une substance contrôlée, un délit de classe A, ont été rejetées dans le cadre d’un accord de plaidoyer.

Dans une autre affaire, Johnson a plaidé coupable de violation d’une ordonnance d’interdiction de conduite désordonnée et de méfait criminel, délits de classe A.

Le juge Daniel Narum a condamné Johnson à 10 ans de prison dans le département correctionnel et de réadaptation du Dakota du Nord, avec deux ans de sursis et un crédit de 12 jours purgés. Narum a également placé Johnson en probation pendant deux ans.

Johnson a été accusé d’avoir causé des blessures corporelles à un enfant par exposition, ingestion, inhalation ou contact avec une substance contrôlée, une substance chimique ou un attirail de drogue ; créer un risque important de blessures corporelles en raison de la présence de fentanyl dans une maison où résident des enfants qui pourraient entrer en contact avec le fentanyl ; possession de fentanyl ou d’un ou plusieurs dérivés du fentanyl avec une condamnation antérieure en 2015 ; possession de morceaux de papier d’aluminium et de seringues contenant du fentanyl avec des condamnations antérieures en 2014 et 2015 ; et ingérer, inhaler ou autrement pénétrer dans le corps humain du fentanyl le 2 juin.

Le commissaire du comté de Stutsman, Jerry Bergquist, a déclaré 70 000 $

a été apporté pour la part locale de 122 100 $

pour une étude de faisabilité sur la façon de déplacer l’eau des bassins de l’ouest du comté de Stutsman et du lac Crystal Springs.

L’étude de faisabilité montrera les avantages de l’élimination des eaux excédentaires, la part du bassin versant de 250 milles carrés qui contribue aux inondations, les problèmes réglementaires, les options alternatives pour éliminer l’eau et le coût de l’élimination de l’excès d’eau.

L’étude aidera également à déterminer quel est le coût du déplacement de l’eau dans différentes directions. Le comté cherche à déplacer l’eau vers l’ouest jusqu’à la rivière Missouri, au nord jusqu’au comté de Wells, d’où proviennent Pipestem Creek et la rivière James, ou à l’est de Crystal Lakes vers Pipestem Creek et la rivière James.

Le coût de l’étude de faisabilité est de 222 000 $. La part des coûts locaux est d’environ 122 000 $ si la Commission nationale de l’eau approuve une subvention de partage des coûts d’environ 100 000 $.