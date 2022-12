Au cas où cela deviendrait un différend international, un juge britannique condamne un officier du renseignement américain qui a tué un adolescent britannique

LONDRES – Une affaire judiciaire impliquant un tragique accident de la circulation qui est devenu un différend diplomatique international, nécessitant l’attention de deux présidents américains et de trois premiers ministres britanniques, s’est conclue jeudi avec un juge britannique condamnant la conductrice américaine Anne Sacoolas à huit mois d’emprisonnement, avec sursis , ce qui signifie essentiellement aucune peine de prison.

L’affaire a créé une rupture entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, car Sacoolas – qui était mariée à un responsable du renseignement américain et qui en était peut-être une elle-même – a été expulsée du pays trois semaines après l’accident, le gouvernement américain revendiquant l’immunité diplomatique pour elle et refusant la demande d’extradition de la Grande-Bretagne.